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Michelle Hunziker
Zdravje

Skrivnost popolnega videza najbolj seksi babice

N.R.A.
11. 06. 2026 12.02
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Michelle Hunziker kljubuje letom s strogo disciplino in uravnoteženo prehrano.

Televizijska voditeljica in manekenka Michelle Hunziker pri 49 letih ponovno polni stolpce revij, a tokrat ne le zaradi zasebnega življenja, temveč zaradi svojega neverjetnega videza. Pred tremi leti je postala babica, ko je hčerka Aurora Ramazzotti v švicarski kliniki povila sina Cesareja, a bi Michelle na ulici težko ločili od njenih mlajših vrstnic. Po dveh ločitvah, prva se je zgodila z Erosom Ramazzottijem in druga s Tomasom Trussardijem, Michelle ostaja v središču pozornosti kot simbol vitalnosti. Njen recept za uspeh je preprost, a zahteva ogromno samodiscipline: skrbno izbrana prehrana, redno gibanje in pozitiven odnos do življenjskih izzivov.

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Disciplina pri hrani je za Michelle sveto pravilo. Dan začne z zajtrkom, ki ga sestavljata polnozrnati toast in beljakovinski namaz, čez dan pa pazi na vnos hranil. Njen jedilnik ne vsebuje rdečega mesa ali mastnih obrokov; namesto tega izbira puste beljakovine in veliko zelenjave. Posebno pozornost namenja uporabi olj, saj uporablja izključno hladno stiskana olja, hrano pa pripravlja na zdrav način brez nepotrebnega olja ali cvrtja. S takšnim pristopom ne ohranja le telesne teže, ampak zagotavlja svojemu telesu dovolj energije za vse dnevne obveznosti in športne dejavnosti.

Michelle Hunziker
Michelle HunzikerFOTO: Profimedia

Šest dni trdega dela in discipline v kuhinji dopolnjuje nedeljska pregreha s kozarcem vina in sladkim priboljškom.

Od smučanja do borilnih veščin: aktivno življenje za popolno linijo

Šport je za Michelle več kot le način za hujšanje – je del njene identitete. Svoje telo krepi z različnimi disciplinami; pozimi rada smuča, poleti pa osvaja gorske vrhove. Vmes ne pozabi na gimnastiko in pilates, ki skrbita za prožnost njenih mišic in pravilno držo. Ko je njena energija na višku, se poda celo v svet borilnih veščin. Kadar so njeni dnevi polni obveznosti, se ne preda izgovorom. Namesto tega opravi hitro domačo vadbo, ki jo ohranja v pogonu. Prav ta vsestranskost in rednost sta razloga, da so njene noge in trebušne mišice še vedno v vrhunski formi.

Vir: story.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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Dieta

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