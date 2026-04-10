Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic

Znanstveniki so namreč odkrili, da imajo pomembno vlogo tudi rdeče krvne celice, ki lahko v določenih pogojih aktivno znižujejo glukozo v krvi. Gre za prelomno ugotovitev, saj rdečih krvnih celic doslej nismo povezovali z uravnavanjem sladkorja, veljale so predvsem za prenašalke kisika. Nova študija pa kaže, da lahko delujejo tudi kot 'ponor' za glukozo.
Rdeče krvne celice kot presenetljiv regulator glukoze
Raziskovalci so ugotovili, da rdeče krvne celice v pogojih z manj kisika:
- povečajo število transporterjev GLUT1,
- hitreje vsrkajo glukozo iz krvi,
- jo intenzivneje presnavljajo,
- s tem pa znižujejo raven sladkorja v krvi.
To pomeni, da lahko rdeče krvne celice neposredno vplivajo na glikemijo neodvisno od inzulina.
To je prvič, da je bila rdečim krvnim celicam pripisana tako pomembna presnovna funkcija.
Zakaj je pomanjkanje kisika ključno?
Raziskava pojasnjuje, zakaj imajo populacije, ki živijo na večjih nadmorskih višinah, pogosto nižjo pojavnost sladkorne bolezni tipa 2.
Ko je v okolju manj kisika:
- telo proizvaja več rdečih krvnih celic,
- te celice povečajo sposobnost vezave in presnove glukoze,
- posledično se raven sladkorja v krvi zniža.
Rdeče krvne celice v teh pogojih proizvajajo tudi več molekul 2,3DPG, ki pomaga sproščati kisik v tkiva, to pa dodatno pospeši presnovo glukoze.
Kaj to pomeni za razumevanje sladkorne bolezni?
Odkritje odpira povsem nove možnosti za razumevanje in zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. Do zdaj je veljalo, da so glavni regulatorji glukoze:
- inzulin,
- prehrana,
- telesna aktivnost.
Nova študija pa kaže, da bi lahko pomembno vlogo igrala tudi kisikova dinamika v telesu in sposobnost rdečih krvnih celic, da uravnavajo glukozo.
To bi lahko vodilo do novih terapij, ki bi:
- izboljšale delovanje rdečih krvnih celic,
- posnemale učinke nizkega kisika,
- ali povečale aktivnost transporterjev GLUT1.
Raziskovalci: to je šele začetek
Znanstveniki poudarjajo, da je odkritje izjemno obetavno, vendar je potrebnih še veliko raziskav. Po navedbah KreniZdravo želijo v prihodnje preveriti:
- ali je mogoče ta mehanizem izkoristiti pri zdravljenju sladkorne bolezni,
- kako se rdeče krvne celice obnašajo pri ljudeh z že obstoječo inzulinsko rezistenco,
- in ali lahko spremembe v kisikovem okolju dolgoročno vplivajo na glikemijo.
Vir: KreniZdravo
