Zakaj so lahko visoke temperature smrtno nevarne?

Študija iz leta 2021 je pokazala, da se je od leta 1980 število smrti zaradi vročine povečalo za 74 %. Zaradi sedanje podnebne krize se pričakuje, da se bodo visoke temperature še poslabšale, vročinski valovi pa bodo trajali dlje časa, kar bo prizadelo dele države in države na sploh, ki tega do sedaj še niso bile vajene.

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Večini smrti in zdravstvenih težav zaradi vročine se je mogoče izogniti. Tri najpogostejša stanja, na katera morate biti pozorni, so dehidracija, vročinski udar in toplotna izčrpanost.

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Dehidracija

Vaše telo za delovanje potrebuje vodo in druge tekočine. Ko izgubite več tekočine, kot je vnesete, postanete dehidrirani. Blago ali zmerno dehidracijo je mogoče obvladati s pitjem več tekočine, huda dehidracija pa zahteva zdravniško pomoč. Težava je v tem, da vam telo ne sporoči vedno dovolj zgodaj, da potrebujete več vode. Ko začutite žejo, že zamujate z nadomeščanjem tekočine. Starejši ljudje pogosto ne čutijo žeje, dokler dejansko niso dehidrirani! Strokovnjaki pravijo, da je pomembno, da pijete tekočino, še preden se odpravite ven, sicer morda ne boste mogli nadoknaditi tistega, kar vaše telo potrebuje.

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Medtem ko ste zunaj, zlasti če delate ali telovadite v vročini, ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni priporoča, da spijete kozarec vode na vsakih 15 do 20 minut. Kronična dehidracija lahko poveča tveganje za ledvične kamne in okužbe sečil ter dolgoročnejše težave.

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Vročinski udar

Najbolj zaskrbljujoča posledica visoke vročine je vročinski udar. Več o njem si lahko preberete v spodnjem članku:

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Pri vročinskem udaru se telo ne more ohladiti in uravnavati svoje temperature. Pri normalnih temperaturah vaše telo izgublja vodo s potenjem, dihanjem in obiskom stranišča. Ko pa vlažnost naraste nad 75 %, znojenje postane neučinkovito. Naša telesa lahko oddajajo toploto le, če je zunanja temperatura nižja od naše notranje telesne temperature, običajno okoli 98,6 stopinje.

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Če telesna temperatura hitro naraste, njegov naravni hladilni mehanizem, znoj, odpove. Človekova temperatura se lahko dvigne na nevarnih 106 stopinj ali več v samo 10 ali 15 minutah. To lahko povzroči invalidnost ali celo smrt. Starejši odrasli, ljudje, ki jemljejo določena zdravila, kot so zaviralci beta in antidepresivi, ter otroci lahko težje uravnavajo toploto.

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Če opazite, da je nekdo zmeden, ima rdečico po koži, zdi se, da hitro diha ali toži zaradi glavobola, se umaknite v senco ali na klimatsko napravo. Hladite jih s hladno vodo, ledenimi obkladki ali mokrimi brisačami okoli vratu, glave, pazduh in dimelj. In čimprej poiščite zdravniško pomoč.

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Oseba, ki ima vročinski udar, se lahko pretirano znoji ali pa sploh ne. Lahko postane zmedena ali se onesvesti in dobi napad. Če vročinskega udara ne zdravimo, lahko hitro poškoduje možgane. Lahko povzroči nevarno hitro bitje srca in telo se ustavi.

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Možnost vročinskega udara lahko zmanjšate tako, da nosite ohlapna, lahka oblačila. Nosite tudi zaščito pred soncem: ljudje, ki jih opeče sonce, imajo slabšo sposobnost uravnavanja telesne temperature. Pijte veliko vode. Poskusite se izogibati delu zunaj ali vadbi v najbolj vročih delih dneva. Pustite se navaditi na visoke temperature, preden začnete teči maratone ali izvajati katero koli drugo ekstremno vadbo na prostem.

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Toplotna izčrpanost

Toplotna izčrpanost se zgodi, ko telo zaradi prekomernega znojenja izgubi preveč vode ali soli. Običajno se to lahko zgodi, ko ste izpostavljeni visokim temperaturam v kombinaciji z visoko vlažnostjo ali če ste vključeni v naporno telesno dejavnost, kot je tek ali igranje nogometa.

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Bolezni, povezane z vročino, so po podatkih CDC glavni vzrok smrti in invalidnosti med ameriškimi srednješolskimi športniki. Toda to je lahko težava za vsakogar, ki se ukvarja z vsakodnevnimi dejavnostmi, kot je košnja trate ali odhod na sprehod. Znaki toplotne izčrpanosti lahko vključujejo hladno ali vlažno kožo s kurjo poltjo, močno potenje, občutek omedlevice ali utrujenosti, nenavaden srčni utrip, mišične krče, glavobol ali slabost. Če menite, da ste vi ali kdo drug izčrpani zaradi toplote, si privoščite počitek v senci ali ob klimatski napravi. Pijte hladno vodo. Če se simptomi ne izboljšajo, poiščite zdravniško pomoč.

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Kako ostati zdrav v vročini?

Študije so pokazale, da lahko izpostavljenost ekstremni vročini prispeva k težavam z duševnim zdravjem, težavam za nosečnice in slabim izidom poroda. Tudi če ne delate ali telovadite na prostem, bodite previdni pri ekstremnih temperaturah.

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Dr. Stephanie Lareau, zdravnica na urgenci v Rocky Mountu v Virginiji, je dejala, da je pomembno paziti ne le na temperaturo, ampak tudi na toplotni indeks. To upošteva vlažnost, kar je lahko bolj pomembno pri boleznih, povezanih z vročino. Ko načrtujete dejavnosti, jih poskušajte zaščititi pred vročino, še posebej, če imate v vašem krogu druženja majhne otroke ali starejše, saj vročine ne prenesejo dobro.

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''Poskrbite, da vsi pijejo veliko tekočine,'' je dejala Lareaujeva. Ni vam treba zaužiti velikih količin vode, ampak pijte malo, preden ste žejni – še posebej, ko ste žejni. Te stvari so res pomembne. Vročinskim boleznim se je mogoče popolnoma izogniti s pravim pristopom.