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Samota
Zdravje

So samski v večji nevarnosti? To pravi študija o vplivu zakona na naše zdravje

N.R.A.
04. 06. 2026 03.26
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Nova študija razkriva, da imajo samski posamezniki precej višje tveganje za določene vrste raka. Preverite, zakaj sta življenjski slog in podpora ključna.

Najnovejše raziskave kažejo, da bi lahko bil vaš ljubezenski status pomemben pokazatelj tveganja za raka. Strokovnjaki so pregledali podatke o več kot 100 milijonih ljudi in ugotovili, da so tisti, ki niso bili nikoli poročeni, v večji nevarnosti. "To je jasen in močan signal, da so nekateri posamezniki bolj izpostavljeni tveganju," pravi dr. Paulo Pinheiro. Analiza se je osredotočila na odrasle, starejše od 30 let, in upoštevala dejavnike, kot so spol, starost in rasa, pri čemer so rezultati dosledno kazali na prednosti partnerskega življenja.

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Vpliv življenjskega sloga in preprečevanje bolezni

Razlika v tveganju je še posebej opazna pri oblikah raka, ki bi jih lahko preprečili z zdravim načinom življenja. Raziskovalci so ugotovili, da so tvegana vedenja, kot so kajenje, prekomerno pitje alkohola in tvegani spolni odnosi, manj pogosta med poročenimi osebami. Na primer, pri moških, ki nikoli niso bili poročeni, je bila stopnja raka zadnjika kar petkrat višja. Pri ženskah, ki niso v zakonu, pa so zabeležili trikrat višjo stopnjo raka na materničnem vratu, kar je tesno povezano z virusom HPV.

Samota
SamotaFOTO: AdobeStock

Neporočene ženske imajo kar 85 % večje tveganje za razvoj raka v primerjavi s poročenimi vrstnicami, medtem ko je pri moških ta razlika 70-odstotna.

Zakaj zakon ponuja boljšo zaščito in hitrejše zdravljenje?

Vzroki, zakaj poročeni ljudje redkeje zbolijo za rakom ali ga prej premagajo, so različni. Ena od teorij je, da finančna in čustvena stabilnost igrata pomembno vlogo. Že prejšnje raziskave so pokazale, da poročeni ljudje bolezen odkrijejo v zgodnejših fazah, ker imajo močno mrežo podpore, ki jih spodbuja k zdravljenju. Poleg tega imajo matere pogosto manjše tveganje za raka jajčnikov, kar je povezano s hormonskimi spremembami v telesu med več nosečnostmi, ki so pogostejše v zakonu.

Samota
SamotaFOTO: AdobeStock

Kljub statistično močnim ugotovitvam študija dopušča možnost selekcijske pristranskosti; morda so posamezniki z optimalnejšimi zdravstvenimi navadami inherentno nagnjeni k vstopu v zakonsko zvezo. Ne glede na to dr. Frank Penedo z Inštituta Sylvester svetuje, da morajo neporočene osebe uvesti strožje režime preventivnih pregledov in zavestno zmanjšati dejavnike tveganja, povezane z življenjskim slogom. Integracija socialnega statusa kot kazalnika v populacijski medicini ostaja nujna za prihodnje preventivne strategije.

Vir: index.hr

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taft007 04. 06. 2026 08.34
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