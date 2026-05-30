Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti

Čeprav sončenje samo po sebi ni prepovedano, strokovnjaki opozarjajo, da je v nosečnosti potrebna dodatna previdnost. Koža je bolj občutljiva, tveganje za pigmentne madeže večje, pregretje telesa pa lahko vpliva tudi na počutje nosečnice. Kaj je torej varno in kje je meja?
Nosečniška koža je bolj občutljiva na UV-žarke
Hormonske spremembe med nosečnostjo povečajo občutljivost kože na sončne žarke. Zaradi višjih ravni estrogena in progesterona se lahko hitreje pojavijo pigmentni madeži, predvsem na obrazu, čelu, licih in nad zgornjo ustnico. Gre za pojav, ki ga dermatologi imenujejo melazma oziroma 'nosečniška maska'.
Pigmentni madeži lahko po porodu zbledijo, pogosto pa ostanejo še več mesecev ali celo trajno. Prav zato zdravniki nosečnicam svetujejo dosledno zaščito pred soncem tudi v dneh, ko ni izrazite vročine.
Največje tveganje ni porjavelost, ampak pregretje telesa
Glavna nevarnost sončenja v nosečnosti ni sama sončna svetloba, temveč pregrevanje organizma in dehidracija. Nosečnice se hitreje pregrejejo, saj telo že sicer deluje pod večjo obremenitvijo. Dolgotrajno izpostavljanje vročini lahko povzroči:
- omotico,
- slabost,
- glavobol,
- otekanje,
- padec krvnega tlaka,
- dehidracijo,
- občutek izčrpanosti.
V hujših primerih lahko pride tudi do toplotnega udara. Posebna previdnost je pomembna predvsem v prvem trimesečju in v obdobjih visokih temperatur.
Kako se varno izpostavljati soncu?
Strokovnjaki priporočajo nekaj osnovnih pravil.
Izogibajte se soncu med 10. in 17. uro
Takrat je UV-sevanje najmočnejše. Če ste na plaži ali na prostem, poiščite senco in se ne izpostavljajte neposrednemu soncu dalj časa.
Uporabljajte zaščitni faktor SPF 30 ali več
Najprimernejše so kreme s širokospektralno zaščito pred UVA- in UVB-žarki. Kremo nanesite vsaj 20 minut pred odhodom na sonce in jo obnavljajte na dve uri oziroma po kopanju. Pri občutljivi koži so pogosto boljša izbira mineralna zaščitna sredstva s cinkovim oksidom ali titanovim dioksidom.
Pijte več tekočine
Dehidracija je v nosečnosti lahko hitrejša in bolj izrazita. Tudi če niste žejni, je priporočljivo redno pitje vode skozi ves dan.
Poskrbite za lahka oblačila in pokrivalo
Svetla, zračna oblačila in klobuk s širokimi krajci pomagajo zmanjšati pregrevanje ter dodatno zaščitijo obraz in ramena.
Kaj pa sončenje trebuha?
Pogosto vprašanje nosečnic je, ali sonce škoduje plodu, če je trebušček izpostavljen neposredno soncu. Plod je v maternici dobro zaščiten, zato UV-žarki do njega ne prodrejo neposredno. Težava pa je lahko segrevanje telesa nosečnice. Če je trebuh dlje časa izpostavljen močnemu soncu, se lahko poveča občutek napetosti kože, srbenja in nelagodja. Dermatologi zato priporočajo, da se trebušček zaščiti z lahkim oblačilom ali da nosečnica več časa preživi v senci.
So solariji med nosečnostjo varni?
Večina strokovnjakov solarije odsvetuje tudi sicer, v nosečnosti pa še posebej. Poleg močnega UV-sevanja obstaja dodatno tveganje za pregrevanje telesa. Nekatere raziskave opozarjajo tudi na možno povezavo med visokimi temperaturami v zgodnji nosečnosti in večjim tveganjem za razvojne nepravilnosti. Solarij zato ni priporočljiva izbira za pridobivanje porjavele polti med nosečnostjo.
Previdno tudi pri samoporjavitvenih izdelkih
Samoporjavitvene kreme praviloma ne predstavljajo večjega tveganja, saj delujejo na površini kože. Kljub temu strokovnjaki priporočajo previdnost pri sprejih za samoporjavitev, kjer lahko pride do vdihavanja sestavin. Pred uporabo novih kozmetičnih izdelkov v nosečnosti je smiselno preveriti sestavo in se v primeru občutljive kože posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.
Kdaj je treba poiskati zdravniški nasvet?
Če se po izpostavljanju soncu pojavijo:
- močan glavobol,
- vrtoglavica,
- krči,
- močna slabost,
- zmanjšano gibanje ploda,
- visoka telesna temperatura,
- znaki dehidracije,
je priporočljivo čim prej poiskati zdravniško pomoč.
Sonce da, vendar zmerno
Nosečnost ne pomeni, da se morate soncu popolnoma izogibati. Zmerna izpostavljenost, zaščita kože, dovolj tekočine in izogibanje največji vročini so ključni za varnejše poletne dni. Cilj ni porjavelost, ampak dobro počutje in zaščita zdravja nosečnice ter otroka.
