Zaščita pred soncem
Zdravje

Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti

N.R.A.
30. 05. 2026 03.12
Nosečnost prinese številne spremembe, tudi v tem, kako koža reagira na sonce.

Čeprav sončenje samo po sebi ni prepovedano, strokovnjaki opozarjajo, da je v nosečnosti potrebna dodatna previdnost. Koža je bolj občutljiva, tveganje za pigmentne madeže večje, pregretje telesa pa lahko vpliva tudi na počutje nosečnice. Kaj je torej varno in kje je meja?

Slovenski dermatologi pozivajo k strožji zaščiti pred UV-sevanjem: ''Vsako leto odlašanja pomeni nove bolnike''

Nosečniška koža je bolj občutljiva na UV-žarke

Hormonske spremembe med nosečnostjo povečajo občutljivost kože na sončne žarke. Zaradi višjih ravni estrogena in progesterona se lahko hitreje pojavijo pigmentni madeži, predvsem na obrazu, čelu, licih in nad zgornjo ustnico. Gre za pojav, ki ga dermatologi imenujejo melazma oziroma 'nosečniška maska'.

Pigmentni madeži lahko po porodu zbledijo, pogosto pa ostanejo še več mesecev ali celo trajno. Prav zato zdravniki nosečnicam svetujejo dosledno zaščito pred soncem tudi v dneh, ko ni izrazite vročine.

Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Največje tveganje ni porjavelost, ampak pregretje telesa

Glavna nevarnost sončenja v nosečnosti ni sama sončna svetloba, temveč pregrevanje organizma in dehidracija. Nosečnice se hitreje pregrejejo, saj telo že sicer deluje pod večjo obremenitvijo. Dolgotrajno izpostavljanje vročini lahko povzroči:

- omotico,

- slabost,

- glavobol,

- otekanje,

- padec krvnega tlaka,

- dehidracijo,

- občutek izčrpanosti.

V hujših primerih lahko pride tudi do toplotnega udara. Posebna previdnost je pomembna predvsem v prvem trimesečju in v obdobjih visokih temperatur.

Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Kako se varno izpostavljati soncu?

Strokovnjaki priporočajo nekaj osnovnih pravil.

Izogibajte se soncu med 10. in 17. uro

Takrat je UV-sevanje najmočnejše. Če ste na plaži ali na prostem, poiščite senco in se ne izpostavljajte neposrednemu soncu dalj časa.

Varnost sončnih krem: Kaj morate vedeti?

Uporabljajte zaščitni faktor SPF 30 ali več

Najprimernejše so kreme s širokospektralno zaščito pred UVA- in UVB-žarki. Kremo nanesite vsaj 20 minut pred odhodom na sonce in jo obnavljajte na dve uri oziroma po kopanju. Pri občutljivi koži so pogosto boljša izbira mineralna zaščitna sredstva s cinkovim oksidom ali titanovim dioksidom.

Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Pijte več tekočine

Dehidracija je v nosečnosti lahko hitrejša in bolj izrazita. Tudi če niste žejni, je priporočljivo redno pitje vode skozi ves dan.

Poskrbite za lahka oblačila in pokrivalo

Svetla, zračna oblačila in klobuk s širokimi krajci pomagajo zmanjšati pregrevanje ter dodatno zaščitijo obraz in ramena.

Kako se je spremenila ozaveščenost o sončenju v zadnjih desetletjih

Kaj pa sončenje trebuha?

Pogosto vprašanje nosečnic je, ali sonce škoduje plodu, če je trebušček izpostavljen neposredno soncu. Plod je v maternici dobro zaščiten, zato UV-žarki do njega ne prodrejo neposredno. Težava pa je lahko segrevanje telesa nosečnice. Če je trebuh dlje časa izpostavljen močnemu soncu, se lahko poveča občutek napetosti kože, srbenja in nelagodja. Dermatologi zato priporočajo, da se trebušček zaščiti z lahkim oblačilom ali da nosečnica več časa preživi v senci.

Nosečnost že sama po sebi zahteva večje zavedanje telesa. Ko se temperature dvignejo, je ta pozornost še pomembnejša. FOTO: Adobe Stock

So solariji med nosečnostjo varni?

Večina strokovnjakov solarije odsvetuje tudi sicer, v nosečnosti pa še posebej. Poleg močnega UV-sevanja obstaja dodatno tveganje za pregrevanje telesa. Nekatere raziskave opozarjajo tudi na možno povezavo med visokimi temperaturami v zgodnji nosečnosti in večjim tveganjem za razvojne nepravilnosti. Solarij zato ni priporočljiva izbira za pridobivanje porjavele polti med nosečnostjo.

Mit ali resnica: ali lahko porjavimo tudi s SPF 50?

Previdno tudi pri samoporjavitvenih izdelkih

Samoporjavitvene kreme praviloma ne predstavljajo večjega tveganja, saj delujejo na površini kože. Kljub temu strokovnjaki priporočajo previdnost pri sprejih za samoporjavitev, kjer lahko pride do vdihavanja sestavin. Pred uporabo novih kozmetičnih izdelkov v nosečnosti je smiselno preveriti sestavo in se v primeru občutljive kože posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Nosečnost poletje
Nosečnost poletjeFOTO: Adobe Stock

Kdaj je treba poiskati zdravniški nasvet?

Če se po izpostavljanju soncu pojavijo:

- močan glavobol,

- vrtoglavica,

- krči,

- močna slabost,

- zmanjšano gibanje ploda,

- visoka telesna temperatura,

- znaki dehidracije,

je priporočljivo čim prej poiskati zdravniško pomoč.

Dermatologi razkrivajo, zakaj je 'podlaga' ali 'bazična porjavitev' pri sončenju lahko še bolj nevarna

Sonce da, vendar zmerno

Nosečnost ne pomeni, da se morate soncu popolnoma izogibati. Zmerna izpostavljenost, zaščita kože, dovolj tekočine in izogibanje največji vročini so ključni za varnejše poletne dni. Cilj ni porjavelost, ampak dobro počutje in zaščita zdravja nosečnice ter otroka.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
