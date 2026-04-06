Spalni položaj 'vojaka': kako vpliva na vaše zdravje

Ali ste vedeli, da je lahko prav vaš spalni položaj krivec za nadležno zgago? Mnogi spimo v t. i. "vojaškem" položaju – na hrbtu, z iztegnjenimi nogami in rokami ob telesu, poroča net.hr. Strokovnjaki opozarjajo, da ta navada lahko močno poslabša težave z refluksom kisline, znanim kot gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB). Ta se kaže kot zgaga, vračanje želodčne vsebine, bolečine v prsih, slabost ali kronični kašelj. Ker spanje na hrbtu pogosto okrepi te simptome, je smiselno razmisliti o spremembah večerne rutine in spalnega položaja, da bi si zagotovili mirnejši spanec brez refluksa, piše net.hr.

Kaj dejansko pomeni 'vojaška' spalna pozicija?

Predstavljajte si vojaka v drži 'pozor', prav tak položaj mnogi zavzamemo med spanjem. Tako imenovana "vojaška" spalna pozicija pomeni spanje na hrbtu, z ravnimi nogami in rokami ob telesu. Strokovnjakinja za spanje Daniella Marchetti pojasnjuje, da gre za popolnoma nevtralen, raven položaj, pri katerem so okončine iztegnjene in skoraj negibne. Nekaterim ustreza, ker daje občutek reda in simetrije. Dr. Raj Dasgupta pa dodaja, da je ta položaj precej tog v primerjavi z drugimi načini spanja na hrbtu, kjer roke lahko počivajo bolj sproščeno na prsih ali trebuhu. Ključna značilnost 'vojaškega' položaja je torej stroga, skoraj rigidna poravnava telesa.

Kako 'vojaška' pozicija poslabša refluks kisline

Če imate refluks kisline, je 'vojaški' spalni položaj lahko eden od glavnih krivcev za poslabšanje simptomov. Dr. Raj Dasgupta jasno pravi: "Položaj vojaka je za mnoge ljudi v redu, toda če imate nočni refluks, je spanje naravnost običajno najslabši položaj." Glavni razlog za to je gravitacija. "Refluks kisline je močno pod vplivom gravitacije in položaja požiralnika," pojasnjuje Daniella Marchetti. Ko ležite popolnoma ravno, gravitacija ne more preprečiti, da bi se želodčna kislina vrnila v požiralnik, še posebej, če je spodnja mišica požiralnika (sfinkter) šibkejša. To lahko povzroči hudo zgago, draženje grla in celo prebujanje sredi noči. Z drugimi besedami, ležeč položaj omogoča kislini prosto pot, namesto da bi jo gravitacija držala v želodcu.

Spalna pozicija vojaka ne povzroča refluksa kisline, a ga močno poslabša zaradi gravitacije, ki omogoča, da se kislina zlahka vrne v požiralnik.

Druge nevšečnosti in morebitne pomanjkljivosti 'vojaškega' spanja

Četudi niste nagnjeni k refluksu kisline, 'vojaška' spalna pozicija morda še vedno ni optimalna izbira. Obstajajo namreč tudi drugi možni stranski učinki, ki vplivajo na splošno zdravje in kakovost spanca. Daniella Marchetti opozarja: "Poleg težav z refluksom lahko izrazito ravno spanje na hrbtu včasih prispeva k povečanemu smrčanju ali kolapsu dihalnih poti pri občutljivih osebah." Lahko se celo poslabša obstruktivna spalna apneja. Prav tako lahko ta pozicija povzroči nelagodje v hrbtu, še posebej, če vaša vzmetnica ne nudi ustrezne podpore. Dr. Raj Dasgupta k temu dodaja, da togost pri spalni poziciji vojaka lahko "poslabša bolečino v spodnjem delu hrbta, če vzmetnica ne podpira naravne krivulje hrbtenice", lahko pa se pojavi tudi odrevenelost rok ali nelagodje v ramenih. Ti učinki se ne pojavijo pri vseh, saj so odvisni od individualne anatomije in ustrezne podpore ležišča.

Kljub slabostim: Prednosti spanja na hrbtu in pomen dobre vzmetnice

Kljub slabostim ima "vojaški" spalni položaj tudi nekaj prednosti. Dr. Raj Dasgupta pojasnjuje, da lahko spanje na hrbtu, tudi v tej togi različici, zmanjša nastanek gub in prepreči pritisk na eno stran telesa, kar lahko pomaga ohranjati bolj mladosten videz kože. Poleg tega lahko ta položaj, ob ustrezni podpori vzmetnice, prispeva k boljši poravnavi hrbtenice. Daniella Marchetti poudarja, da gre za resnične koristi, nevtralna lega telesa zmanjšuje obremenitev ramen in kolkov. Če že spite v tem položaju, strokovnjaka priporočata kakovostno vzmetnico srednje trdote, ki pomaga ohranjati hrbtenico v ravni liniji in preprečuje pretirano ugrezanje, kar lahko vpliva tako na udobje kot na dihanje.

Učinkovite prilagoditve za spanje in lajšanje simptomov refluksa

Dobra novica za vse, ki radi spite v 'vojaškem' položaju, a trpite zaradi refluksa: ni vam treba popolnoma opustiti svojega najljubšega položaja! Obstajajo preproste prilagoditve, ki lahko znatno zmanjšajo simptome. Prvi in eden najpomembnejših nasvetov je dvig zgornjega dela telesa. Namesto običajnih blazin, ki pogosto ne zadoščajo, poskusite dvigniti celotno vzglavje postelje za 15–20 cm ali uporabite poseben klinasti vzglavnik. Poleg tega je ključna prilagoditev večernih prehranskih navad. Izogibajte se poznim obrokom in poskusite z jedjo končati dve do tri ure pred spanjem. S tem zmanjšate količino in kislost želodčne vsebine. Prav tako je pomembno omejiti ali se izogibati živilom in pijačam, ki so znane kot sprožilci refluksa – to so alkohol, čokolada, mastna, začinjena ali kisla hrana ter kofein. Ne pozabite tudi na primerno višino blazine za podporo hrbtenice.

Če vse naštete prilagoditve ne prinesejo izboljšanja, strokovnjaki predlagajo še eno preprosto, a zelo učinkovito spremembo: poskusite spati na levem boku. Kot pojasnjuje Daniella Marchetti: "Anatomska orientacija želodca pomeni, da požiralnik leži ugodneje nad želodčno vsebino na levi strani, kar zmanjšuje izpostavljenost težavam." To potrjujejo tudi številne študije, ki kažejo, da spanje na levi strani zmanjšuje refluks v primerjavi s spanjem na desni strani ali na hrbtu. Dr. Raj Dasgupta to celo imenuje "zlati standard za refluks kisline", saj s tem ostane spoj med želodcem in požiralnikom nad želodčno vsebino, kar drastično zmanjša nočno zgago. Medtem ko blag dvig zgornjega dela telesa med spanjem na hrbtu lahko pomaga, pa je popolnoma raven položaj na splošno najslabši. Vedno se posvetujte z zdravnikom, če so simptomi vztrajni, saj refluksa kisline ne povzroča le spalna pozicija, ampak nanj vplivajo številni dejavniki, vključno z življenjskim slogom in morebitno prisotnostjo spalne apneje.