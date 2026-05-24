Tako se lahko zaščitite pred stresom

Običajen nasvet za obvladovanje stresa vključuje več gibanja, boljšo prehrano in več počitka. Toda nova raziskava, ki je desetletje spremljala skoraj tri tisoč zaposlenih, razkriva zanimive podrobnosti o tem, kaj zares deluje. Čeprav so vse zdrave navade koristne, niso vse enako močne, ko gre za zaščito pred izgorelostjo in drugimi težavami, ki jih povzroča naporna služba.

Strokovnjaki so ugotovili, da se kakovost spanja uvršča na sam vrh prioritet, saj deluje kot nekakšen ščit pred kroničnimi obremenitvami, ki se kopičijo skozi leta. Raziskava kaže, da zgolj vadba ne more izničiti škode, ki jo povzroči stresno delovno okolje, če niso urejene osnovne potrebe telesa po regeneraciji.

Zakaj je kakovosten spanec pomembnejši od vadbe?

Mnogi med nami verjamejo, da bomo stres 'izšvicali' v telovadnici, a raziskava prinaša streznitev. Čeprav je redna telesna aktivnost nujna za splošno zdravje, njena sposobnost, da neposredno ublaži vpliv stresa v službi, ni tako močna, kot smo mislili. Na drugi strani pa je spanje tisto, ki telesu omogoči, da si dejansko opomore od psihične napetosti. Dobro spati pomeni imeti boljšo pozornost in lažje obvladovati svoja čustva, kar so ključne veščine za vsakega zaposlenega pod pritiskom. Tudi pravilna prehrana se je izkazala za pomembno podporo, ki zagotavlja potrebne fizične rezerve.

Podjetja so odgovorna za zdravo okolje; zaposleni ne morejo s spanjem ali prehrano rešiti težav, ki jih povzročajo prevelike obremenitve.

Zdrave navade niso izgovor za nehumano delo

Mnoge organizacije danes ponujajo različne tečaje za zmanjševanje stresa, vendar strokovnjaki opozarjajo, da to ni dovolj. Če je služba zasnovana tako, da od ljudi zahteva preveč, jim noben tečaj joge ne bo dolgoročno pomagal.

Delavec ne bi smel biti v situaciji, ko se mora z dobro prehrano ali spanjem 'reševati' iz objema preobremenjenosti. Študija jasno pove, da so individualne navade le dopolnilo k boljši organizaciji dela, ki bi morala biti osnovna prioriteta vsakega direktorja.