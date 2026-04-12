Nespečnost
Zdravje

Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu

N.R.A.
12. 04. 2026 03.18
0

Nespečnost je postala ena najpogostejših težav sodobnega časa.

Po podatkih Sleep Foundation se z njo redno sooča več kot tretjina odraslih, Harvard Health pa opozarja, da se težava iz leta v leto stopnjuje. Strokovnjaki izpostavljajo, da je eden najpogostejših, a pogosto spregledanih razlogov za nespečnost modra svetloba, ki jo oddajajo telefoni, televizorji, računalniki in LED-žarnice v naših domovih.

Strokovnjaki: modra svetloba neposredno moti naravni ritem spanja

Harvard Health pojasnjuje, da modra svetloba zavira izločanje melatonina, hormona, ki telesu sporoča, da je čas za spanje.

Ko je melatonina premalo, se zgodi:

- težje zaspimo,

- spanec je plitvejši,

- pogosteje se prebujamo,

- zjutraj smo utrujeni, tudi če smo spali dovolj ur.

Sleep Foundation dodaja, da je učinek modre svetlobe najmočnejši v večernih urah, ko bi se telo moralo umiriti.

Nespečnost
NespečnostFOTO: AdobeStock

Skriti dejavnik v vsakem domu: zasloni in LED-osvetlitev

1. Telefoni in tablice tik pred spanjem

Po podatkih Cleveland Clinic že 30 minut uporabe telefona pred spanjem zmanjša izločanje melatonina za več kot 20 %. To pomeni:

- daljši čas uspavanja,

- več nočnih prebujanj,

- občutek 'težke glave' zjutraj.

Strokovnjaki opozarjajo, da je to še posebej izrazito pri ljudeh, ki telefon uporabljajo v postelji.

2. LED-žarnice z visoko vsebnostjo modre svetlobe

Harvard Health navaja, da sodobne LED-žarnice oddajajo več modre svetlobe kot starejše žarnice z rumenim spektrom. To pomeni, da lahko že močna kuhinjska svetloba, bela svetloba v kopalnici in hladna svetloba v spalnici motijo naravni cirkadiani ritem.

Nespečnost
NespečnostFOTO: AdobeStock

3. Televizor v spalnici

Po podatkih Sleep Foundation televizorji oddajajo svetlobo, ki je dovolj močna, da zavira melatonin, tudi če je zvok tih in je slika 'v ozadju'. Strokovnjaki opozarjajo, da televizor v spalnici poveča tveganje za nespečnost za več kot 30 %.

Zakaj se nespečnost zaradi modre svetlobe tako hitro širi?

Strokovnjaki izpostavljajo tri glavne razloge:

- več zaslonov kot kadarkoli prej: telefoni, tablice, pametne ure, računalniki, TV, LED-luči,

- uporaba tehnologije pozno v noč,

- pomanjkanje zavedanja, da svetloba vpliva na hormone spanja.

Harvard Health poudarja, da je modra svetloba danes prisotna praktično v vsakem domu, zato je nespečnost postala tako razširjena.

Nespečnost
NespečnostFOTO: AdobeStock

Kako se nespečnost zaradi modre svetlobe najpogosteje kaže

Cleveland Clinic navaja, da so najpogostejši simptomi:

- težko uspavanje,

- pogosto prebujanje,

- občutek nemira v telesu,

- jutranja utrujenost,

- glavoboli,

- razdražljivost,

- težave s koncentracijo.

Modra svetloba je skriti dejavnik v vsakem domu, ki dokazano moti melatonin in povzroča nespečnost. Ker smo ji izpostavljeni vsak dan, se težava hitro širi in prizadene vse več ljudi.

Viri: Harvard Health, Sleep Foundation, Cleveland Clinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
