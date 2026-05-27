Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?

Vaša krvna skupina morda pove več o vašem zdravju, kot si mislite. Obsežna raziskava, ki je zajela več sto tisoč ljudi, je pokazala, da imajo tisti s krvno skupino A večjo verjetnost, da doživijo možgansko kap pred svojim 60. letom. Raziskovalci so pod drobnogled vzeli genetske zapise in odkrili, da določeni markerji na naših rdečih krvnih celicah, znani kot antigeni, ne določajo le krvne skupine, temveč vplivajo tudi na nagnjenost k strjevanju krvi. Steven Kittner, nevrolog in eden od avtorjev študije, opozarja, da število zgodnjih kapi narašča, kar zahteva podrobnejše preučevanje vzrokov. Možganska kap v mladosti ima lahko uničujoče posledice, saj preživeli pogosto dolga desetletja živijo z določeno stopnjo invalidnosti, zato je razumevanje teh dejavnikov ključnega pomena.

Kaj so raziskovalci ugotovili o krvnih skupinah in tveganju

Raziskovalci so analizirali podatke o več kot pol milijona ljudeh in prišli do zanimivih številk. Ljudje z različico gena za krvno skupino A so imeli za 16 odstotkov višje tveganje za kap v primerjavi z ostalo populacijo. Na drugi strani so imeli tisti s krvno skupino O razlog za majhno olajšanje, saj je bilo njihovo tveganje za 12 odstotkov nižje od povprečja. Študija je vključevala ljudi iz Severne Amerike, Evrope, Japonske, Pakistana in Avstralije, kar daje rezultatom mednarodno težo. Kljub tem ugotovitvam znanstveniki poudarjajo, da je povečano tveganje za posameznika še vedno razmeroma majhno in da trenutno niso potrebni dodatni preventivni pregledi zgolj na podlagi krvne skupine.

icon-expand Krvna skupina FOTO: AdobeStock

Razlika med mladimi in starejšimi bolniki s kapjo

Znanstveniki so ugotovili nekaj nenavadnega: tveganje, povezano s krvno skupino A, izgine, ko se ljudje postarajo. Pri tistih, ki doživijo kap po 60. letu, krvna skupina nima več takšnega pomena. To kaže na to, da so kapi pri mladih ljudeh drugačne vrste kot kapi pri starejših. Pri starejših so glavni krivec običajno zamašene žile zaradi staranja in nezdrave prehrane, pri mladih pa gre bolj za to, kako se kri strjuje. Zanimivo je tudi, da so ljudje s krvno skupino B imeli za 11 odstotkov večjo možnost za kap, ne glede na to, koliko so bili stari. Ti podatki pomagajo zdravnikom razumeti, kateri procesi v telesu so najpomembnejši v različnih obdobjih našega življenja.

Geni, ki določajo vašo kri, vplivajo tudi na srce

Raziskava ni prva, ki povezuje kri s težavami s srcem. Že prej so vedeli, da je tisti del naših genov, ki določa krvno skupino, povezan tudi z nalaganjem kalcija v srčnih arterijah, kar lahko vodi do srčnega napada. Geni za krvni skupini A in B so povezani tudi z večjim tveganjem za nastanek strdkov v venah, kar imenujemo venska tromboza. Čeprav študija temelji na podatkih iz preteklih let, nam danes odpira oči o tem, kako močno naša biologija vpliva na tveganja, ki se jih pogosto sploh ne zavedamo. Za zdaj pa velja, da je najboljša preventiva še vedno skrb za tiste stvari, na katere lahko vplivamo – prehrano, gibanje in opustitev škodljivih razvad.