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Vročina
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Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno

N.R.A.
31. 07. 2026 03.38
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Vročinski val ne vpliva samo na počutje, energijo in spanec. Visoke temperature lahko pustijo posledice tudi na koži, in eden od znakov, ki ga marsikdo spregleda, je lahko opozorilo, da telo težje uravnava svojo temperaturo.

Če se na koži pojavijo drobne rdeče pikice, srbeč izpuščaj ali občutek pekoče kože, je lahko vzrok vročinski izpuščaj oziroma t. i. heat rash. Gre za težavo, ki se pogosto pojavi prav v vročih in vlažnih dneh, ko se telo močno poti.

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Zakaj se v vročini pojavi izpuščaj?

Ko je zunaj vroče, telo svojo temperaturo uravnava predvsem s potenjem. Znoj izhlapeva s kože in pomaga pri hlajenju. Težava nastane, ko se znojne žleze zamašijo in znoj ne more normalno priti na površino kože. Takrat lahko pride do vnetja in nastanka drobnih rdečih izpuščajev.

Najpogosteje se pojavijo:

- na vratu,

- prsnem košu,

- hrbtu,

- pregibih kože,

- pod pazduhami,

- na mestih, kjer koža drgne ob oblačila.

Vročinski izpuščaji so lahko zelo neprijetni.
Vročinski izpuščaji so lahko zelo neprijetni. FOTO: Shutterstock

Kako prepoznati vročinski izpuščaj?

Najpogostejši znaki so:

- majhne rdeče pikice ali bunkice,

- srbenje,

- občutek ščemenja ali pekoče kože,

- blaga oteklina,

- neprijeten občutek na koži.

Pogosto se pojavi po daljšem bivanju na vročini, po telesni aktivnosti ali ob močnem potenju. Čeprav je večinoma nenevaren in mine sam od sebe, je lahko znak, da telo potrebuje ohladitev in počitek.

vročinski izpuščaji
vročinski izpuščajiFOTO: Shutterstock

Kdo je bolj ogrožen?

Vročinski izpuščaj lahko prizadene vsakogar, vendar se pogosteje pojavlja pri:

- dojenčkih in majhnih otrocih,

- ljudeh, ki se veliko potijo,

- športnikih,

- ljudeh, ki delajo na prostem,

- osebah, ki nosijo tesna ali neprepustna oblačila.

Posebej pozorni morajo biti tudi starejši in ljudje z določenimi kroničnimi boleznimi, saj se telo pri njih lahko težje prilagaja ekstremnim temperaturam.

Vročinski izpuščaj
Vročinski izpuščajFOTO: Shutterstock

Kaj lahko naredite, ko se pojavi?

Prvi korak je preprost: telo je treba ohladiti. Pomaga lahko:

- umik v hladnejši prostor,

- mlačen tuš,

- ohlapna in zračna oblačila,

- nežno sušenje kože,

- izogibanje nadaljnjemu potenju.

Strokovnjaki priporočajo, da se izogibate težkim kremam in mastnim izdelkom, ki lahko dodatno zaprejo pore ter poslabšajo težavo.

Kdaj izpuščaj ni več samo nedolžna posledica vročine?

Večina primerov vročinskega izpuščaja ni nevarnih. Vendar pa je pomembno spremljati tudi druge znake. Če se poleg kožnih sprememb pojavijo:

- zmedenost,

- omedlevica,

- zelo visoka telesna temperatura,

- močna slabost,

- glavobol,

- vroča in suha koža,

gre lahko za resnejše stanje, kot je vročinska kap, ki zahteva hitro ukrepanje.

Vročina
VročinaFOTO: AdobeStock

Koža je lahko prvi opozorilni signal telesa

Koža pogosto pokaže, kako se telo odziva na okolje. V vročinskem valu zato ni pomembno spremljati samo žeje ali utrujenosti, ampak tudi spremembe, ki jih opazimo na koži. Drobni rdeči izpuščaji so lahko znak, da telo težko prenaša vročino in potrebuje hlajenje. Pravočasna reakcija lahko prepreči, da bi se težave stopnjevale.

Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), World Health Organization (WHO)

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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