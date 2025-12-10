Vizita.si
Bodite pozorni na svoje spalne navade.
Zdravje

Tako si boste zagotovili, da vedno dobite dovolj spanca

N.R.A.
10. 12. 2025 03.53
0

Spanje ni le čas počitka, temveč ključen biološki proces, ki vpliva na delovanje možganov, imunski sistem in presnovo.

Kot piše Harvard Health, kronično pomanjkanje spanja povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in celo depresijo. Zato je razumevanje, kako si zagotoviti dovolj spanca, bistveno za dolgoročno zdravje.

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

Zakaj je spanje tako pomembno?

Kot poroča NIH, med spanjem telo obnavlja tkiva, uravnava hormone in krepi spominske funkcije. Dr. Charles Czeisler, strokovnjak za spanje, je za Harvard Medical School poudaril: "Spanje ni luksuz, temveč biološka nuja. Brez njega se telo ne more optimalno regenerirati."

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

Kako si zagotoviti dovolj spanca?

1. Vzpostavite dosleden urnik spanja

Kot piše Mayo Clinic, je eden najpomembnejših korakov redno odhajanje v posteljo in vstajanje ob isti uri, tudi ob koncih tedna. To krepi notranjo biološko uro in izboljšuje kakovost spanja.

2. Ustvarite spalno rutino

Kot poroča Cleveland Clinic, pomirjujoče dejavnosti pred spanjem, kot so branje ali meditacija, pomagajo telesu preiti v stanje počitka. Izogibajte se uporabi elektronskih naprav, saj modra svetloba zavira izločanje melatonina.

Spanje
SpanjeFOTO: Adobe Stock

3. Pazite na prehrano in stimulante

Kot piše WebMD, kofein in alkohol lahko močno vplivata na kakovost spanja. Kofein podaljša budnost, alkohol pa moti globoke faze spanja. Strokovnjaki svetujejo, da se izogibamo uživanju teh snovi vsaj štiri ure pred spanjem.

4. Poskrbite za okolje

Kot poroča Johns Hopkins Medicine, optimalno spalno okolje vključuje temno, tiho in hladno sobo. Temperatura med 18 in 20 stopinjami Celzija je idealna za večino ljudi.

Spanje
SpanjeFOTO: Adobe Stock

5. Redna telesna aktivnost

Kot piše Verywell Health, zmerna vadba čez dan izboljša kakovost spanja, a intenzivne vadbe tik pred spanjem lahko povzročijo nasprotni učinek.

Kaj pravijo strokovnjaki?

Dr. Raj Dasgupta, specialist za spanje iz Keck School of Medicine, opozarja: "Največja napaka, ki jo ljudje delajo, je, da spanje obravnavajo kot nekaj, kar lahko nadoknadijo. Spanje ni bančni račun – izgubljenih ur ne moremo preprosto povrniti."

Dovolj spanja je temelj zdravja. Kot piše Harvard Health, odrasli potrebujejo med 7 in 9 ur spanja na noč, a ključ ni le v številu ur, temveč v kakovosti. Dosleden urnik, zdrave navade in ustrezno okolje so najboljši recept, da si zagotovite miren in obnovitven spanec vsak dan.

Viri: Harvard Health, NIH, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, WebMD, Johns Hopkins Medicine, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
spanje kakovosten spanec zdravje biološka ura nasveti za spanje

