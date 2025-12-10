Tako si boste zagotovili, da vedno dobite dovolj spanca

Kot piše Harvard Health , kronično pomanjkanje spanja povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in celo depresijo . Zato je razumevanje, kako si zagotoviti dovolj spanca, bistveno za dolgoročno zdravje.

Kot poroča NIH , med spanjem telo obnavlja tkiva, uravnava hormone in krepi spominske funkcije. Dr. Charles Czeisler , strokovnjak za spanje, je za Harvard Medical School poudaril: " Spanje ni luksuz, temveč biološka nuja. Brez njega se telo ne more optimalno regenerirati ."

Kot piše Mayo Clinic , je eden najpomembnejših korakov redno odhajanje v posteljo in vstajanje ob isti uri, tudi ob koncih tedna. To krepi notranjo biološko uro in izboljšuje kakovost spanja.

Kot poroča Cleveland Clinic , pomirjujoče dejavnosti pred spanjem, kot so branje ali meditacija, pomagajo telesu preiti v stanje počitka. Izogibajte se uporabi elektronskih naprav, saj modra svetloba zavira izločanje melatonina.

Kot piše WebMD , kofein in alkohol lahko močno vplivata na kakovost spanja. Kofein podaljša budnost, alkohol pa moti globoke faze spanja. Strokovnjaki svetujejo, da se izogibamo uživanju teh snovi vsaj štiri ure pred spanjem.

Kot poroča Johns Hopkins Medicine , optimalno spalno okolje vključuje temno, tiho in hladno sobo. Temperatura med 18 in 20 stopinjami Celzija je idealna za večino ljudi.

Kot piše Verywell Health , zmerna vadba čez dan izboljša kakovost spanja, a intenzivne vadbe tik pred spanjem lahko povzročijo nasprotni učinek.

Dr. Raj Dasgupta, specialist za spanje iz Keck School of Medicine, opozarja: "Največja napaka, ki jo ljudje delajo, je, da spanje obravnavajo kot nekaj, kar lahko nadoknadijo. Spanje ni bančni račun – izgubljenih ur ne moremo preprosto povrniti."

Dovolj spanja je temelj zdravja. Kot piše Harvard Health, odrasli potrebujejo med 7 in 9 ur spanja na noč, a ključ ni le v številu ur, temveč v kakovosti. Dosleden urnik, zdrave navade in ustrezno okolje so najboljši recept, da si zagotovite miren in obnovitven spanec vsak dan.