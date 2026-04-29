Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje

Ste se kdaj vprašali, zakaj vaša soseda poje vse, kar želi, vi pa se zredite že ob pogledu na sladico? Hujšanje ni le matematika v smislu štetja kalorij, temveč v veliki meri odvisno od tega, kako delujejo vaši notranji organi. Če se že meseci trudite s strogimi dietami in redno telovadbo, številka na tehtnici pa se ne premakne, verjetno težava ni v pomanjkanju volje. V ozadju se lahko skrivajo fiziološki procesi, ki upočasnjujejo porabo energije in povečujejo občutek lakote, kar naredi hujšanje skoraj nemogoče.

Zakaj se maščoba trdovratno nabira okoli pasu?

Ena največjih ovir pri doseganju idealne teže je zagotovo inzulinska rezistenca. To je stanje, ko celice postanejo manj odzivne na inzulin, hormon, ki skrbi, da sladkor iz krvi preide v energijo. Da bi telo premagalo to neodzivnost, začne proizvajati še več inzulina. Problem nastane, ker visoke ravni inzulina v krvi delujejo kot stikalo za shranjevanje maščobe. Če po obroku občutite nenadno utrujenost ali če se nikakor ne morete upreti sladkarijam, je to jasen znak, da se vaše telo bori s predelavo energije, kar se najprej pozna na kopičenju maščobe okoli trebuha.

Ko vas ustavita počasna ščitnica in kronični stres

Vaša ščitnica je kot motor vašega telesa; če ta deluje prepočasi, se poraba kalorij drastično zmanjša. Pri stanju, imenovanem hipotiroidizem, telo varčuje z energijo, kar pomeni, da se lahko zredite tudi ob normalnem vnosu hrane. Vendar ščitnica ni edina kriva. Svoje doda še kronični stres, zaradi katerega telo preplavi kortizol. Ta hormon je sicer koristen v nevarnih situacijah, a če je povišan nenehno, povzroča nespečnost, povečan apetit in hlepenje po visokokalorični hrani. To vodi do tistega, čemur pogovorno pravimo 'kortizolski trebuh', kjer se maščoba kopiči zaradi hormonske stiske telesa.

Zakaj se po dieti lakota vedno vrne še močnejša?

Hormona grelin in leptin sta tista, ki vaši glavi sporočata, kdaj ste lačni in kdaj siti. Težava pri strogih dietah je v tem, da ko hujšate, nivo hormona sitosti pade, hormon lakote pa naraste, zato se po dieti pogosto vrne še močnejša želja po hrani. Pomembno vlogo igrajo tudi spolni hormoni. Pri ženskah v menopavzi nihanje estrogena pogosto prestavi nabiranje maščobe na predel pasu, pri moških pa upad testosterona z leti povzroči izgubo mišic, kar pomeni, da telo v mirovanju kuri manj energije. To so naravni procesi, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju vadbe.