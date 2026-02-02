Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi

Kako prepoznati prikrite znake škrtanja z zobmi

Kot navaja ScienceAlert, strokovnjaki opozarjajo, da številni posamezniki škrtajo z zobmi, ne da bi se tega sploh zavedali. Pogosto se to dogaja med spanjem ali v obdobjih povečanega stresa, posledice pa se pokažejo šele, ko se pojavijo bolečine ali poškodbe zob. Ker škrtanje z zobmi ni vedno očitno, je pomembno, da prepoznate manj očitne znake, ki lahko nakazujejo na to navado.

Pogostih jutranjih glavobolov ne smete prezreti

Eden najpogostejših prikritih znakov je ponavljajoč se občutek napetosti ali bolečine v predelu senc in čeljusti, ki se pojavi predvsem zjutraj. Razlog je v tem, da se mišice čeljusti med škrtanjem močno napnejo, kar lahko povzroči napetostne glavobole. Ti glavoboli so pogosto zamenjani za posledico slabega spanca ali dehidracije, zato mnogi ne pomislijo, da bi lahko izvirali iz čeljusti.

icon-expand Škrtanje z zobmi FOTO: AdobeStock

Obrabljeni ali občutljivi zobje

Drugi skriti znak je sprememba na zobeh, ki se lahko kaže kot občutljivost na hladno ali toplo, drobne razpoke ali splošna obraba zobnih površin. Kot navaja ScienceAlert, se pri osebah, ki škrtajo z zobmi, sklenina postopoma tanjša, kar poveča tveganje za poškodbe in občutljivost. Pogosto zobozdravnik prvi opazi te spremembe, saj so lahko subtilne, a značilne.

Bolečine v čeljustnem sklepu ali pokanje pri odpiranju ust

Tretji znak, ki ga strokovnjaki izpostavljajo, je bolečina ali nelagodje v čeljustnem sklepu, ki se lahko pojavi med žvečenjem, govorjenjem ali odpiranjem ust. Včasih se pojavi tudi pokanje ali preskakovanje sklepa. To je posledica preobremenitve mišic in sklepov zaradi ponavljajočega se stiskanja čeljusti. Čeprav se simptomi lahko pojavijo občasno, so lahko znak, da je škrtanje prisotno že dlje časa.

Zakaj je pomembno pravočasno ukrepati

Če škrtanja ne prepoznate in ne zdravite, lahko pride do resnih posledic, kot so poškodbe zob, vnetje čeljustnega sklepa ali kronične bolečine v mišicah obraza. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko dolgotrajno škrtanje vpliva tudi na kakovost spanja, saj se telo zaradi napetosti ne more popolnoma sprostiti. Pravočasno prepoznavanje znakov lahko prepreči napredovanje težav in zmanjša tveganje za trajne poškodbe.

Kako si lahko pomagate

Če opazite katerega od omenjenih znakov, je priporočljivo, da se posvetujete z zobozdravnikom ali specialistom za čeljustne motnje. Ti lahko predlagajo zaščitno opornico za nočno uporabo, tehnike sproščanja ali druge ukrepe, ki zmanjšajo obremenitev čeljusti. Pomembno je tudi obvladovanje stresa, saj je ta eden najpogostejših sprožilcev škrtanja z zobmi. Škrtanje z zobmi je pogosto spregledana težava, ki pa lahko povzroči pomembne zdravstvene zaplete, če je ne prepoznate pravočasno. Z opazovanjem subtilnih znakov, kot so jutranji glavoboli, občutljivi zobje ali bolečine v čeljustnem sklepu, lahko hitro ukrepate in preprečite dolgoročne posledice. Z ustrezno podporo strokovnjakov in spremembami življenjskih navad lahko učinkovito zaščitite svoje zobe in izboljšate splošno počutje.