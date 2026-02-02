Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Škrtanje z zobmi
Zdravje

Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi

N.R.A.
02. 02. 2026 03.12
0

Škrtanje z zobmi je pogostejše, kot si mislite, a mnogi ga sploh ne prepoznajo.

Kako prepoznati prikrite znake škrtanja z zobmi

Kot navaja ScienceAlert, strokovnjaki opozarjajo, da številni posamezniki škrtajo z zobmi, ne da bi se tega sploh zavedali. Pogosto se to dogaja med spanjem ali v obdobjih povečanega stresa, posledice pa se pokažejo šele, ko se pojavijo bolečine ali poškodbe zob. Ker škrtanje z zobmi ni vedno očitno, je pomembno, da prepoznate manj očitne znake, ki lahko nakazujejo na to navado.

Pogostih jutranjih glavobolov ne smete prezreti

Eden najpogostejših prikritih znakov je ponavljajoč se občutek napetosti ali bolečine v predelu senc in čeljusti, ki se pojavi predvsem zjutraj. Razlog je v tem, da se mišice čeljusti med škrtanjem močno napnejo, kar lahko povzroči napetostne glavobole. Ti glavoboli so pogosto zamenjani za posledico slabega spanca ali dehidracije, zato mnogi ne pomislijo, da bi lahko izvirali iz čeljusti.

Škrtanje z zobmi
Škrtanje z zobmiFOTO: AdobeStock

Obrabljeni ali občutljivi zobje

Drugi skriti znak je sprememba na zobeh, ki se lahko kaže kot občutljivost na hladno ali toplo, drobne razpoke ali splošna obraba zobnih površin. Kot navaja ScienceAlert, se pri osebah, ki škrtajo z zobmi, sklenina postopoma tanjša, kar poveča tveganje za poškodbe in občutljivost. Pogosto zobozdravnik prvi opazi te spremembe, saj so lahko subtilne, a značilne.

Bolečine v čeljustnem sklepu ali pokanje pri odpiranju ust

Tretji znak, ki ga strokovnjaki izpostavljajo, je bolečina ali nelagodje v čeljustnem sklepu, ki se lahko pojavi med žvečenjem, govorjenjem ali odpiranjem ust. Včasih se pojavi tudi pokanje ali preskakovanje sklepa. To je posledica preobremenitve mišic in sklepov zaradi ponavljajočega se stiskanja čeljusti. Čeprav se simptomi lahko pojavijo občasno, so lahko znak, da je škrtanje prisotno že dlje časa.

Škrtanje z zobmi
Škrtanje z zobmiFOTO: AdobeStock

Zakaj je pomembno pravočasno ukrepati

Če škrtanja ne prepoznate in ne zdravite, lahko pride do resnih posledic, kot so poškodbe zob, vnetje čeljustnega sklepa ali kronične bolečine v mišicah obraza. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko dolgotrajno škrtanje vpliva tudi na kakovost spanja, saj se telo zaradi napetosti ne more popolnoma sprostiti. Pravočasno prepoznavanje znakov lahko prepreči napredovanje težav in zmanjša tveganje za trajne poškodbe.

Škrtanje z zobmi
Škrtanje z zobmiFOTO: AdobeStock

Kako si lahko pomagate

Če opazite katerega od omenjenih znakov, je priporočljivo, da se posvetujete z zobozdravnikom ali specialistom za čeljustne motnje. Ti lahko predlagajo zaščitno opornico za nočno uporabo, tehnike sproščanja ali druge ukrepe, ki zmanjšajo obremenitev čeljusti. Pomembno je tudi obvladovanje stresa, saj je ta eden najpogostejših sprožilcev škrtanja z zobmi.

Škrtanje z zobmi je pogosto spregledana težava, ki pa lahko povzroči pomembne zdravstvene zaplete, če je ne prepoznate pravočasno. Z opazovanjem subtilnih znakov, kot so jutranji glavoboli, občutljivi zobje ali bolečine v čeljustnem sklepu, lahko hitro ukrepate in preprečite dolgoročne posledice. Z ustrezno podporo strokovnjakov in spremembami življenjskih navad lahko učinkovito zaščitite svoje zobe in izboljšate splošno počutje.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
škripanje z zobmi bruksizem jutranji glavobol škrtanje zobje
Zdravje

Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje

Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Zdravje

Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?

Kaj se zgodi v ustih, ko pojeste sladkor?
Zdravje

Kaj se zgodi v ustih, ko pojeste sladkor?

Modrostni zobje: Kdaj in zakaj jih je potrebno odstraniti?
Zdravje

Modrostni zobje: Kdaj in zakaj jih je potrebno odstraniti?

Umivanje zob takoj po zajtrku? Večina ljudi dela to napako – škodujete si bolj, kot si mislite
Zdravi zobje

Umivanje zob takoj po zajtrku? Večina ljudi dela to napako – škodujete si bolj, kot si mislite

Za dobro ustno zdravje je treba skrbeti vse življenje
Zdravi zobje

Za dobro ustno zdravje je treba skrbeti vse življenje

Kako preprečiti vnetje dlesni zaradi zobnega aparata?
Simptomi in bolezni

Kako preprečiti vnetje dlesni zaradi zobnega aparata?

To se zgodi, če uporabljate napačno ščetko
Zdravi zobje

To se zgodi, če uporabljate napačno ščetko

Kaj se zgodi, če pride do zobne resorpcije?
Zdravi zobje

Kaj se zgodi, če pride do zobne resorpcije?

Kaj so kavitete?
Zdravi zobje

Kaj so kavitete?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1498