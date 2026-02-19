Uporaba telefona na stranišču lahko močno poveča tveganje za hemoroide

Kot navaja ScienceAlert , so strokovnjaki opozorili, da sodobna navada uporabe telefona med sedenjem na stranišču povzroča bistveno daljše zadrževanje na školjki, kar neposredno vpliva na pojav hemoroidov. Čeprav se zdi brskanje po telefonu med odvajanjem nenevarna rutina, lahko ta navada pomembno obremeni vene v predelu zadnjika.

Hemoroidi nastanejo zaradi povečanega pritiska na vene v danki in zadnjiku. Ta pritisk se močno poveča, ko ljudje med odvajanjem sedijo dlje, kot bi bilo potrebno. Uporaba telefona podaljša čas sedenja, kar povzroči dodatno obremenitev žilnih struktur. Zdravniki opozarjajo, da se ljudje pogosto ne zavedajo, da je prav dolgotrajno sedenje eden najpogostejših sprožilcev za nastanek hemoroidov. Ko se vene razširijo in oslabijo, se lahko pojavijo bolečina, srbenje, krvavitev in oteklina.

Kot navaja ScienceAlert , raziskave kažejo, da več kot polovica ljudi redno uporablja telefon na stranišču. Ta navada je še posebej razširjena med mlajšimi odraslimi, ki pogosto izkoristijo čas na stranišču za brskanje po družbenih omrežjih ali odgovarjanje na sporočila. Problem ni v sami uporabi telefona, temveč v tem, da se zaradi tega čas sedenja podaljša tudi za večkratnik običajnega trajanja. To pomeni, da vene dlje časa ostajajo pod pritiskom, kar povečuje tveganje za razvoj hemoroidov ali poslabšanje že obstoječih težav.

Strokovnjaki priporočajo, da se izogibate uporabi telefona med odvajanjem in da na stranišču ostanete le toliko časa, kolikor je nujno potrebno. Pomembno je tudi, da se izogibate napenjanju, saj to dodatno poveča pritisk na vene. Če se hemoroidi že pojavijo, lahko pomagajo tople kopeli, prehrana z veliko vlakninami in zadostna hidracija. V hujših primerih je potrebna zdravniška obravnava, saj lahko nezdravljeni hemoroidi povzročijo zaplete in kronične težave.

Navada uporabe telefona na stranišču se morda zdi nepomembna, vendar ima lahko pomembne posledice za zdravje ven v predelu zadnjika. Zmanjšanje časa sedenja in opustitev telefona med odvajanjem lahko bistveno zmanjšata tveganje za hemoroide ter pripomoreta k boljšemu splošnemu počutju.