Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki

Kako lahko ušesni čepki vplivajo na zdravje vaših ušes

Kot poroča ScienceAlert, številni ljudje vsak dan uporabljajo ušesne čepke za poslušanje glasbe, podkastov ali telefonske pogovore, pri čemer pa pogosto pozabijo, da lahko dolgotrajno zapiranje ušesnega kanala vpliva na zdravje kože in mikroorganizmov v ušesu. Čeprav se zdravstveni nasveti običajno osredotočajo na tveganje za izgubo sluha zaradi preglasne glasbe, strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno tudi, kaj se dogaja v zaprtem in vlažnem prostoru ušesnega kanala.

Ušesni čepki FOTO: AdobeStock

Kako je zgrajeno uho in zakaj je to pomembno?

Zunanje uho sestavljata elastični hrustanec in koža, ki usmerjata zvok v ušesni kanal. Ta je nekaj centimetrov dolg, rahlo zavit in vsebuje dlačice ter žleze, ki proizvajajo ušesno maslo. Ušesno maslo ima pomembno zaščitno vlogo: ohranja kožo navlaženo, ujame bakterije in delce ter pomaga pri naravnem čiščenju ušesa. Ko se v ušesnem kanalu nabere preveč ušesnega masla, lahko to oslabi sluh ali zamaši mrežico ušesnih čepkov. Kot navaja ScienceAlert, odstranjevanje ušesnega masla doma ni priporočljivo, saj lahko poškodujete kožo ali potisnete maslo še globlje. V takih primerih je najbolje poiskati nasvet farmacevta ali zdravnika.

Kako ušesni čepki spreminjajo mikrobiom ušesa

Zdravo uho vsebuje raznoliko skupnost mikroorganizmov, ki med seboj tekmujejo za prostor in hranila. Ta raznolikost preprečuje, da bi se škodljive bakterije prekomerno razmnožile. Ušesni čepki pa lahko to ravnovesje porušijo.

Manjša raznolikost bakterij pomeni večje tveganje za okužbe

Raziskava iz leta 2024 je primerjala bakterije v ušesnih kanalih uporabnikov slušnih aparatov in ljudi, ki jih ne uporabljajo. Uporabniki slušnih aparatov, katerih ušesni kanali so pogosto zaprti, so imeli manj raznoliko mikrobioto. Podobno je raziskava iz leta 2025 pokazala, da uporaba ušesnih čepkov, ne glede na obliko, poveča tveganje za okužbe, zlasti kadar si ljudje čepke med seboj izposojajo. Kot poroča ScienceAlert, ušesni čepki ustvarijo toplejše in bolj vlažno okolje, kar je idealno za razrast bakterij in gliv. Tveganje je še večje, če se med uporabo potite, na primer med vadbo.

Motnje v naravnem čiščenju ušesa

Dolgotrajno nošenje ušesnih čepkov lahko upočasni naravni proces odstranjevanja ušesnega masla. To lahko povzroči nabiranje vlage, bakterij in odmrle kože, kar poveča tveganje za okužbo in izcedek iz ušesa.

Kako lahko zaščitite svoja ušesa?

Čeprav so ušesni čepki del vsakdana mnogih, je pomembno, da ušesnemu kanalu omogočite čas za dihanje. Občasni odmori zmanjšajo toploto in vlago ter pomagajo ohranjati zdravo mikrobioto.

Alternativa: slušalke s kostno prevodnostjo

Kot navaja ScienceAlert, lahko razmislite o slušalkah s kostno prevodnostjo, ki ne zaprejo ušesnega kanala. Zvok se prenaša skozi kosti lobanje, kar omogoča, da uho ostane odprto. Vendar pa tudi te slušalke lahko povzročijo poškodbe sluha, če je glasnost previsoka.

Redno čiščenje naprav

Priporočljivo je, da ušesne čepke čistite vsaj enkrat tedensko, po vadbi pa še pogosteje. Uporabite lahko mehko krpo ali nežno ščetko z malo milnice. Pomembno je tudi čiščenje polnilne škatlice in zunanjega ohišja.

Izogibajte se uporabi med boleznijo

Če imate vnetje ušesa, ušesnih čepkov ne uporabljajte, saj lahko povečajo toploto in vlago ter upočasnijo okrevanje.

Bodite pozorni na opozorilne znake

Če opazite srbečico, rdečino ali izcedek, prenehajte uporabljati ušesne čepke in se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom. Ušesni čepki so priročni, vendar lahko ob nepravilni uporabi povečajo tveganje za okužbe in draženje ušesnega kanala. Z rednimi odmori, pravilnim čiščenjem in pozornostjo na simptome lahko pomembno zmanjšate tveganje in ohranite zdravje ušes.