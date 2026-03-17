Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi

Spanje zunaj primarnega spalnega prostora, na primer na počivalniku ali sedežni garnituri, se morda na prvi pogled zdi kot privlačna izbira za sprostitev po napornem dnevu. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da lahko redno spanje zunaj običajnega okolja negativno vpliva na kakovost vašega počitka. Čeprav bi se to lahko zdelo kot neškodljiva praksa, lahko v resnici moti vzpostavljeno spalno rutino ter obenem prikrajša telo za optimalne pogoje za obnovo. Posledično se lahko to odraža v zmanjšani sposobnosti koncentracije, povečani razdražljivosti in drugih vidikih dobrega počutja.

Pomen faz spanca in vpliv na zdravje

Kakovost spanca ni odvisna samo od števila ur. Pomembno je tudi, kako dolgo spimo, kakšna je struktura spanca in ali imamo pravilen dnevno-nočni ritem. Ta ritem nam naravno določa, kdaj smo budni in kdaj spimo. Med spanjem gremo skozi štiri faze. Globok spanec nas telesno popravi in nam okrepi imunski sistem. Faza REM pa nam pomaga pri čustvih in spominu. Spanec na kavču lahko te pomembne procese moti.

icon-expand Dremanje na kavču FOTO: AdobeStock

Ko ne spimo dovolj ali pa je naš spanec nereden, se naše telo ne more obnoviti. Posledice so takoj vidne: težje se zberemo, počasneje reagiramo, se lažje razjezimo, imamo več stresa in nam naraste sladkor v krvi. Vse to pa vpliva na našo zmogljivost in počutje.

Zakaj na kavču lažje zaspimo?

Annie Miller, strokovnjakinja za spanje, pojasnjuje, da se naši možgani na kavču lažje umirijo, saj se naša 'kognitivna kontrola' zmanjša. To pomeni, da se ljudje preprosto sprostijo in ne silijo k spanju. Gledajo televizijo ali brskajo po telefonu, spanec pa se pojavi sam, brez pritiska. Za ljudi z nespečnostjo je spalnica pogosto vir stresa, medtem ko kavč predstavlja sprostitev. Na njem je lažje zaspati, saj to poteka 'naključno' in manj obremenjujoče, a je vseeno lahko past za dober spanec.

Težava nastane, ko se po dremanju na kavču preselimo v posteljo. Če se prebudimo med procesom uspavanja in nato poskusimo zaspati drugje, je celoten proces spanja prekinjen. Ko pridemo v posteljo, smo že malo naspani, zato je kasneje težje zaspati. Če spanje na kavču postane navada, si možgani to območje povežejo z lažjim uspavanjem. Ko gremo nato v posteljo, se lahko počutimo negotovo, saj nismo navajeni, da je postelja namenjena spanju.

Povezava med okoljem in kakovostjo nočnega počitka

Na kakovost našega spanca vplivata tako naše telo kot okolje. Če ležimo neprimerno, denimo na kavču, nas to lahko pogosto prebuja, poslabša hrkanje in težave z dihanjem med spanjem. Vpliva tudi na krajši čas v globokem spancu in fazi REM, kar zmanjšuje obnovo telesa in našo vitalnost. Zato je pomembno, da spimo pravilno, saj telo potrebuje regeneracijo.

V prostorih, kjer je več svetlobe in hrupa, kot je to v dnevni sobi, je spanec manj kakovosten. Nepredvideni zvoki lahko povzročijo stres, dvignejo srčni utrip in obremenijo živčni sistem, kar moti obnovo telesa. Svetloba je še posebej problematična, saj zavira tvorbo melatonina, hormona spanca. To pomeni manj globokega spanca, slabšo zbranost in večje tveganje za zdravstvene težave, kot so bolezni presnove in srca.

Motnje cirkadianega ritma lahko povzročijo resne zdravstvene težave. Te vključujejo težave s presnovo, razpoloženjem in boleznimi srca.

Učinkovite strategije za prekinitev navade dremanja na kavču