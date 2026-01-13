Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Kri
Zdravje

Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite

N.R.A.
13. 01. 2026 02.15
0

Znanstveniki vse bolj verjamejo, da je kri tistih, ki živijo 100 let ali več, pravi biološki zaklad.

Kot navaja ScienceAlert, imajo stoletniki in superstoletniki edinstvene krvne profile, ki jih ločijo od ljudi, ki ne dosežejo tako visoke starosti. Razumevanje teh razlik bi lahko v prihodnosti pomagalo podaljšati zdravo življenjsko dobo tudi preostalim.

Kaj razkriva kri najstarejših ljudi?

Raziskave kažejo, da stoletniki že okoli 65. leta začnejo kazati ugodne krvne biomarkerje, ki bi lahko igrali zaščitno vlogo pred boleznimi in staranjem. Čeprav še ni jasno, kako so ti znaki povezani z genetiko ali življenjskim slogom, bi lahko postali pomembne tarče prihodnjih raziskav dolgoživosti.

Kri
KriFOTO: AdobeStock

Primer 117-letne Marie Branyas

Eden najtemeljitejših primerov prihaja iz Španije, kjer so znanstveniki analizirali fiziološke in genetske značilnosti superstoletnice Marie Branyas, ki je dočakala 117 let. Njena kri je razkrila:

- izjemno zdrave imunske markerje,

- zelo nizke ravni slabega holesterola,

- celice, ki so se obnašale precej mlajše od njene dejanske biološke starosti.

Presenetljivo pa so raziskovalci opazili tudi močno erozijo telomer, zaščitnih kapic na koncu kromosomov. Čeprav so kratke telomere običajno povezane z večjo umrljivostjo, nove študije kažejo, da pri najstarejših ljudeh niso zanesljiv pokazatelj staranja. V primeru Branyas bi lahko celo predstavljale prednost, saj bi krajša življenjska doba celic lahko preprečila razvoj raka.

Več o njej si lahko preberete v spodnjem članku:

Študija DNK 117-letne ženske ponuja nov pogled na staranje in dolgoživost
Preberi še
Študija DNK 117-letne ženske ponuja nov pogled na staranje in dolgoživost

Kaj pravijo širše raziskave stoletnikov?

V nedavni kitajski raziskavi, ki je analizirala kri 65 stoletnikov, so ugotovili, da imajo ti posamezniki nižje ravni maščobnih kislin, maščobnih alkoholov in drugih ključnih metabolitov v primerjavi z mlajšimi skupinami. Ti vzorci bi lahko nekoč služili kot osnova za t. i. ure dolgoživosti, ki bi napovedovale pričakovano življenjsko dobo. Raziskovalci poudarjajo, da se metabolni profili stoletnikov in devetdesetletnikov bistveno razlikujejo od mlajših, kar bi lahko pomagalo pri razumevanju bioloških mehanizmov dolgoživosti.

Kri
KriFOTO: AdobeStock

Kri kot okno v zdravje in staranje

Kri nosi ključne informacije o zdravju, tveganju za bolezni in delovanju organov. Nedavne raziskave so celo pokazale, da lahko mlada kri pomladi starajoče se kožne celice. A kljub napredku je področje krvne metabolomike izjemno kompleksno, zato trenutno ne obstaja en sam krvni test, ki bi zanesljivo napovedal življenjsko dobo.

Vloga genetike, prehrane in naključja

Raziskave kažejo, da genetika pomembno vpliva na dolgoživost, vendar ni edini dejavnik. Prehrana in okolje prav tako oblikujeta življenjsko pot posameznika. Branyas je denimo uživala sredozemsko prehrano, bogato z jogurtom, kar bi lahko prispevalo k njenemu mladostnemu črevesnemu mikrobiomu. Vse več dokazov nakazuje, da bi lahko kombinacija genetskih posebnosti, metabolnih vzorcev in življenjskega sloga razkrila, zakaj nekateri ljudje živijo izjemno dolgo. Znanstveniki upajo, da bodo te ugotovitve nekoč vodile do novih terapij ali priporočil, ki bi koristila celotni populaciji.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
dolgoživost biomarkerji krvi staranje metabolni profil zdrav življenjski slog biomarkerji kri metabolomika
Žensko zdravje

Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli

Dick Van Dyke razkriva navado, ki mu je pomagala do 100 let
Življenjske zgodbe

Dick Van Dyke razkriva navado, ki mu je pomagala do 100 let

Zajtrk, ki lahko podaljša življenje
Zdravje

Zajtrk, ki lahko podaljša življenje

Daljše in vitalnejše življenje: navade, ki dokazano podaljšujejo življenje
Zlata leta

Daljše in vitalnejše življenje: navade, ki dokazano podaljšujejo življenje

Živila, ki bi jih morali jesti pogosteje, če želimo dočakati sto let
Zlata leta

Živila, ki bi jih morali jesti pogosteje, če želimo dočakati sto let

Kri v blatu: Zakaj se pojavi in kdaj k zdravniku?
Prebava

Kri v blatu: Zakaj se pojavi in kdaj k zdravniku?

Skrivnost dolgega življenja se skriva v tej presenetljivi in preprosti komponenti
Zlata leta

Skrivnost dolgega življenja se skriva v tej presenetljivi in preprosti komponenti

Imate takšne žile? Pravočasno prepoznajte težave
Srčno žilne bolezni

Imate takšne žile? Pravočasno prepoznajte težave

Kdaj so modrice razlog za skrb?
Simptomi in bolezni

Kdaj so modrice razlog za skrb?

9 simptomov slabokrvnosti
Simptomi in bolezni

9 simptomov slabokrvnosti

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436