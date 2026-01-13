Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite

Kot navaja ScienceAlert , imajo stoletniki in superstoletniki edinstvene krvne profile, ki jih ločijo od ljudi, ki ne dosežejo tako visoke starosti. Razumevanje teh razlik bi lahko v prihodnosti pomagalo podaljšati zdravo življenjsko dobo tudi preostalim.

Raziskave kažejo, da stoletniki že okoli 65. leta začnejo kazati ugodne krvne biomarkerje, ki bi lahko igrali zaščitno vlogo pred boleznimi in staranjem. Čeprav še ni jasno, kako so ti znaki povezani z genetiko ali življenjskim slogom, bi lahko postali pomembne tarče prihodnjih raziskav dolgoživosti.

Eden najtemeljitejših primerov prihaja iz Španije, kjer so znanstveniki analizirali fiziološke in genetske značilnosti superstoletnice Marie Branyas, ki je dočakala 117 let. Njena kri je razkrila:

- izjemno zdrave imunske markerje,

- zelo nizke ravni slabega holesterola,

- celice, ki so se obnašale precej mlajše od njene dejanske biološke starosti.

Presenetljivo pa so raziskovalci opazili tudi močno erozijo telomer, zaščitnih kapic na koncu kromosomov. Čeprav so kratke telomere običajno povezane z večjo umrljivostjo, nove študije kažejo, da pri najstarejših ljudeh niso zanesljiv pokazatelj staranja. V primeru Branyas bi lahko celo predstavljale prednost, saj bi krajša življenjska doba celic lahko preprečila razvoj raka.

