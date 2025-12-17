Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Gripa
Zdravje

Velik del Evrope se sooča z intenzivno in zgodnjo sezono gripe

STA
17. 12. 2025 12.04
0

Sezona gripe se je v Evropi začela približno štiri tedne prej kot prejšnja leta, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

V šestih državah, med drugim tudi v Sloveniji, je bila več kot polovica bolnikov, ki so jih testirali na gripi podobne bolezni, pozitivna na gripo.

"Gripa se pojavi vsako leto, toda letos je nekoliko drugačna," je dejal direktor WHO za Evropo Hans Kluge. Okužbe povzroča nov sev gripe. "Ta nova različica sezonske gripe zdaj predstavlja do 90 odstotkov vseh potrjenih primerov gripe v evropski regiji," je pojasnil Kluge in dodal, da ni dokazov, da bi ta sev povzročal bolj huda obolenja.

Gripa
GripaFOTO: AdobeStock

Najmanj 27 od 38 držav, ki WHO sporočajo podatke, trenutno poroča o visoki oziroma zelo visoki aktivnosti gripe. "V šestih državah - na Irskem, v Kirgizistanu, Črni gori, Srbiji, Sloveniji in Veliki Britaniji - je bila več polovica bolnikov, ki so bili testirani na gripi podobne bolezni, pozitivna na gripo," je v sporočilu za javnost zapisala WHO in opozorila, da je gripa v nekaterih državah že močno obremenila tamkajšnje zdravstvene sisteme.

WHO je ocenila, da se bo število okužb povečevalo, dokler ne bo sezona gripe predvidoma konec decembra ali v začetku januarja dosegla vrhunca. Kluge je poudaril, da lahko že majhna genetska variacija pri virusu gripe povzroči velike obremenitve na zdravstveni sistem, ker ljudje nimajo razvite imunosti.

Gripa
GripaFOTO: AdobeStock

Čeprav morda ne bo preprečilo okužbe, pa zgodnji podatki iz Velike Britanije po navedbah WHO potrjujejo, da letošnje cepivo proti sezonski gripi zmanjšuje tveganje za nastanek hudih zdravstvenih posledic po okužbi s tem novim sevom. Zato WHO poudarja, da je cepljenje še vedno najbolj pomemben ukrep. To zlasti velja za starejše, osebe s kroničnimi boleznimi, nosečnice in otroke, pri katerih je tveganje za zaplete večje. Pomembno je, da se cepijo tudi zdravstveni delavci, da zaščitijo svoje zdravje in zdravje svojih pacientov, je poudarila organizacija.

Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra
Preberi še
Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra

WHO je priporočila še, naj bolniki s simptomi ostajajo doma, v javnosti nosijo masko, naj si redno umivajo roke in pri kihanju ali kašljanju pokrijejo usta. Priporočila je tudi pogosto zračenje prostorov. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je letos poročal o velikem povpraševanju po cepljenju proti gripi, zato je že naročil in tudi začel razdeljevati dodatne količine cepiva. "Ne glede na to, da se je sezona gripe že začela, se cepljenje proti gripi še vedno svetuje," je NIJZ objavil na svoji spletni strani.

gripa Evropa WHO sezona gripe cepljenje

SORODNI ČLANKI

Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati
Simptomi in bolezni

Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati

NIJZ: Cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita
Zdravje

NIJZ: Cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita

Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra
Simptomi in bolezni

Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra

Proti gripi se je doslej cepilo več ljudi kot v celotni lanski sezoni
Zdravje

Proti gripi se je doslej cepilo več ljudi kot v celotni lanski sezoni

Kako novembra nadgraditi imunski sistem?
Preventiva

Kako novembra nadgraditi imunski sistem?

Kako vedeti, kaj vam je? Prepoznajte simptome in ukrepajte pravočasno
Simptomi in bolezni

Kako vedeti, kaj vam je? Prepoznajte simptome in ukrepajte pravočasno

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Timothee Chalamet nagrado posvetil Kylie Jenner: Brez tebe ne bi zmogel
Timothee Chalamet nagrado posvetil Kylie Jenner: Brez tebe ne bi zmogel
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331