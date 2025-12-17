Velik del Evrope se sooča z intenzivno in zgodnjo sezono gripe

Sezona gripe se je v Evropi začela približno štiri tedne prej kot prejšnja leta, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

V šestih državah, med drugim tudi v Sloveniji, je bila več kot polovica bolnikov, ki so jih testirali na gripi podobne bolezni, pozitivna na gripo. "Gripa se pojavi vsako leto, toda letos je nekoliko drugačna," je dejal direktor WHO za Evropo Hans Kluge. Okužbe povzroča nov sev gripe. "Ta nova različica sezonske gripe zdaj predstavlja do 90 odstotkov vseh potrjenih primerov gripe v evropski regiji," je pojasnil Kluge in dodal, da ni dokazov, da bi ta sev povzročal bolj huda obolenja.

icon-expand Gripa FOTO: AdobeStock

Najmanj 27 od 38 držav, ki WHO sporočajo podatke, trenutno poroča o visoki oziroma zelo visoki aktivnosti gripe. "V šestih državah - na Irskem, v Kirgizistanu, Črni gori, Srbiji, Sloveniji in Veliki Britaniji - je bila več polovica bolnikov, ki so bili testirani na gripi podobne bolezni, pozitivna na gripo," je v sporočilu za javnost zapisala WHO in opozorila, da je gripa v nekaterih državah že močno obremenila tamkajšnje zdravstvene sisteme. WHO je ocenila, da se bo število okužb povečevalo, dokler ne bo sezona gripe predvidoma konec decembra ali v začetku januarja dosegla vrhunca. Kluge je poudaril, da lahko že majhna genetska variacija pri virusu gripe povzroči velike obremenitve na zdravstveni sistem, ker ljudje nimajo razvite imunosti.

icon-expand Gripa FOTO: AdobeStock

Čeprav morda ne bo preprečilo okužbe, pa zgodnji podatki iz Velike Britanije po navedbah WHO potrjujejo, da letošnje cepivo proti sezonski gripi zmanjšuje tveganje za nastanek hudih zdravstvenih posledic po okužbi s tem novim sevom. Zato WHO poudarja, da je cepljenje še vedno najbolj pomemben ukrep. To zlasti velja za starejše, osebe s kroničnimi boleznimi, nosečnice in otroke, pri katerih je tveganje za zaplete večje. Pomembno je, da se cepijo tudi zdravstveni delavci, da zaščitijo svoje zdravje in zdravje svojih pacientov, je poudarila organizacija.

