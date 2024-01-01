Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistem Vitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?
Vitamini in minerali

Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?

Novice
Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?
OGLAS

Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?

Domena .SI podjetjem in posameznikom omogoča prepoznavno in zaupanja vredno spletno prisotnost na slovenskem trgu. Pri NEOSERV je registracija hitra, enostavna in cenovno ugodna, poleg tega pa ponudnik zagotavlja tudi izjemno tehnično podporo.
Novice
Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive
OGLAS

Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive

Pomanjkanje vitamina D v Sloveniji ni več redkost. V hladnem delu leta se z njim srečuje velik del prebivalcev, kar je posledica geografske lege, kratkih zimskih dni in našega vsakdana, ki se večinoma odvija v zaprtih prostorih. Ker telo v jesensko-zimskih mesecih praktično ne more tvoriti vitamina D samo, hrana pa ga zagotavlja premalo, je nastala potreba po jasnih in dostopnih priporočilih. Letos smo prvič dobili nacionalne smernice, namenjene celotni populaciji.
Dieta
Zato ne zmorete shujšati

Zato ne zmorete shujšati

Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.
Prebava
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.
Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?
Vitamini in minerali

Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?

Zima je obdobje, ko se številni ljudje kljub razmeroma uravnoteženi prehrani soočajo z utrujenostjo, pogostejšimi okužbami, slabšim razpoloženjem in upadom energije.

Vitamini in minerali

7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov

Pomanjkanje vitaminov je pogostejše, kot si večina predstavlja.

7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
Vitamin B6: 7 živil, ki ga vsebujejo več kot banane
Vitamini in minerali

Vitamin B6: 7 živil, ki ga vsebujejo več kot banane

Vitamin B6, znan tudi kot piridoksin, je ključni vitamin skupine B, ki sodeluje v več kot 200 biokemičnih reakcijah v telesu.

Vitamin D: zakaj ga ima skoraj vsak premalo in kakšne so posledice, ki jih ignoriramo
Vitamini in minerali

Vitamin D: zakaj ga ima skoraj vsak premalo in kakšne so posledice, ki jih ignoriramo

Vitamin D je postal nov "tihotapec" sodobnih zdravstvenih težav...

Razlika med folati in folno kislino: kaj res potrebujete?
Vitamini in minerali

Razlika med folati in folno kislino: kaj res potrebujete?

Folati in folna kislina sta pogosto uporabljena izraza, ki opisujeta isto skupino vitaminov, in sicer specifično vitamin B9. A kot piše Harvard Health, med njima obstaja pomembna biološka razlika, ki vpliva na to, kako naše telo ta vitamin presnavlja in uporablja.

Koliko vitamina D potrebujemo? To so smernice za zadostno preskrbljenost z vitaminom D v Sloveniji
Novice

Koliko vitamina D potrebujemo? To so smernice za zadostno preskrbljenost z vitaminom D v Sloveniji

Vitamin D je v zadnjih desetletjih postal eno najpogosteje raziskovanih hranil, saj ima poleg klasične vloge pri zdravju kosti in mišic tudi pomembne učinke na imunski sistem, presnovo sladkorja, živčevje in celo na pojavnost nekaterih vrst raka.

Vitamini in minerali

5 simptomov pomanjkanja kalija, ki jih pogosto zamenjamo za utrujenost

Pomanjkanje kalija, znano kot hipokalemija, je pogostejše, kot si mislimo.

5 simptomov pomanjkanja kalija, ki jih pogosto zamenjamo za utrujenost
Pomanjkanje magnezija: tiha motnja, ki lahko prizadene mišice, srce in živčevje
Vitamini in minerali

Pomanjkanje magnezija: tiha motnja, ki lahko prizadene mišice, srce in živčevje

Pomanjkanje magnezija, strokovno imenovano hipomagneziemija, je pogosto spregledana motnja, ki lahko povzroči vrsto nespecifičnih, a resnih simptomov.

To bi morali jesti, če vam primanjkuje vitamina B12
Vitamini in minerali

To bi morali jesti, če vam primanjkuje vitamina B12

Vitamin B12 je ključen za zdravje, saj podpira delovanje živčnega sistema, proizvodnjo rdečih krvničk in presnovo energije. Pomanjkanje vitamina B12 lahko privede do slabokrvnosti, utrujenosti, težav s spominom in živčnimi motnjami. Največ vitamina B12 najdemo v živilih živalskega izvora, kar lahko predstavlja izziv za vegetarijance in vegane, zato je v teh primerih priporočljiva tudi uporaba dodatkov ali utrjenih živil.

Omega-3 in zdravje srca: Zakaj jih vaše telo nujno potrebuje
Vitamini in minerali

Omega-3 in zdravje srca: Zakaj jih vaše telo nujno potrebuje

Omega-3 maščobne kisline so esencialne maščobe, ki so ključnega pomena za zdravje srca in ožilja. Gre za skupino večkrat nenasičenih maščobnih kislin, ki vključujejo EPA (eikozapentaenojsko kislino), DHA (dokozaheksaenojsko kislino) in ALA (alfa-linolensko kislino). Te maščobe, ki jih telo ne more proizvesti samo, moramo pridobivati s prehrano, zato so omega-3 maščobne kisline pogosto označene kot esencialne. Zakaj so tako pomembne za zdravje srca?

Izjemno pomemben je za naše telo, a ga skoraj vsem primanjkuje
Vitamini in minerali

Izjemno pomemben je za naše telo, a ga skoraj vsem primanjkuje

Zakaj pogosto slišimo, da ga primanjkuje in ali to dejansko drži?

Vitamini in minerali

Vitamin D: Zakaj je ključen v mesecih z manj sonca in kje ga najti

Vitamin D je eden najpomembnejših mikrohranil za ohranjanje zdravja, še posebej v hladnejših mesecih, ko je izpostavljenost soncu bistveno manjša.

Vitamin D: Zakaj je ključen v mesecih z manj sonca in kje ga najti
Arhiv
Anketa Arhiv
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

Kje vas boli?
Body
Bolezni in simptomi A - Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331