Ne gre se vedno za utrujenost: to so simptomi pomanjkanja kalija, ki jih velikokrat ignoriramo

Kot piše WebMD, je kalij ključen mineral za pravilno delovanje mišic, živcev in srca, a večina odraslih ne doseže priporočenega dnevnega vnosa. Težava je, da se simptomi pogosto prekrivajo z občutkom utrujenosti, kar vodi v napačno razumevanje stanja.
1. Mišična oslabelost in krči
Kot poroča Healthline, med prve znake pomanjkanja kalija spadajo mišični krči in oslabelost. Ker kalij sodeluje pri prenosu električnih impulzov v mišicah, njegovo pomanjkanje povzroči motnje v kontrakcijah. Dr. Kelly Wood, endokrinologinja, je za Health poudarila: "Ko raven kalija pade, mišice ne dobijo pravilnih signalov, kar vodi v boleče krče."
2. Nepravilen srčni utrip
Kot piše Cleveland Clinic, hipokalemija lahko povzroči aritmije, ki jih bolniki pogosto občutijo kot palpitacije ali nenavadno utrujenost. To je lahko nevarno, saj srce potrebuje stabilno elektrolitsko ravnovesje za pravilno delovanje.
3. Zaprtje in prebavne težave
Kot poroča Healthline, je kalij ključen za delovanje gladkih mišic v prebavnem traktu. Njegovo pomanjkanje lahko upočasni prebavo, kar vodi v zaprtje. Bolniki pogosto menijo, da gre zgolj za posledico slabe prehrane, a v resnici je lahko znak elektrolitskega neravnovesja.
4. Povečana utrujenost in šibkost
Kot piše WebMD, nizka raven kalija vpliva na celično presnovo, kar zmanjša učinkovitost proizvodnje energije. Posledica je občutek izčrpanosti, ki ga mnogi zamenjajo za običajno utrujenost. Dr. Jabeen Begum, internistka, je za WebMD opozorila: "Hipokalemija je pogosto spregledana, ker se kaže kot splošna utrujenost, a v resnici gre za resno elektrolitsko motnjo."
5. Pogosto uriniranje
Kot poroča Healthline, pomanjkanje kalija lahko vpliva na delovanje ledvic, kar vodi v pogostejše uriniranje. To dodatno poslabša stanje, saj telo izgublja še več elektrolitov, kar ustvarja začaran krog.
Pomanjkanje kalija je stanje, ki ga pogosto spregledamo, ker se kaže kot utrujenost. A za razliko od običajne izčrpanosti so tu prisotni specifični simptomi – mišični krči, aritmije, prebavne težave, pogosta utrujenost in povečano uriniranje. Kot poudarja Harvard Health, je ključno, da ob dolgotrajni utrujenosti pomislimo tudi na elektrolitske motnje: "Utrujenost ni vedno posledica stresa; včasih je to signal telesa, da mu primanjkuje osnovnih mineralov."
Viri: WebMD, Healthline, Health, Cleveland Clinic, Harvard Health
