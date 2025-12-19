Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistem Vitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Afte
Vitamini in minerali

7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov

N.R.A.
19. 12. 2025 03.59
0

Pomanjkanje vitaminov je pogostejše, kot si večina predstavlja.

Kot piše Harvard Health, lahko že blago pomanjkanje mikrohranil vpliva na energijo, imunski sistem, kožo, živčni sistem in celo hormonsko ravnovesje. Ker se simptomi razvijajo počasi, jih ljudje pogosto spregledajo ali pripišejo stresu.

1. Kronična utrujenost in pomanjkanje energije (B12, D, folat)

Dolgotrajna utrujenost, ki ni povezana s pomanjkanjem spanca, je eden najpogostejših simptomov pomanjkanja vitaminov. Kot poroča Cleveland Clinic, pomanjkanje vitamina B12 povzroči motnje v tvorbi rdečih krvničk, kar zmanjša prenos kisika po telesu. Podobno Mayo Clinic opozarja, da pomanjkanje vitamina D vpliva na mišično moč in živčno-mišično delovanje. Nevrolog dr. Howard Tucker poudarja: "Ko telo nima dovolj B12, se energijska presnova upočasni, kar se najprej pokaže kot izčrpanost in zmanjšana mentalna ostrina."

Utrujenost
UtrujenostFOTO: AdobeStock

2. Krhki nohti, lomljivi lasje in suha koža (biotin, A, E)

Kot piše Healthline, je pomanjkanje biotina (vitamin B7) eden najpogostejših vzrokov za krhke nohte in lomljive lase. Biotin je ključen za sintezo keratina, zato njegovo pomanjkanje hitro prizadene strukturo las in nohtov. Dermatolog dr. Joshua Zeichner dodaja: "Ko koži primanjkuje vitamina A, se proces obnavljanja celic upočasni, kar vodi v suhost, hrapavost in večjo občutljivost."

Krhki in lomljivi nohti
Krhki in lomljivi nohtiFOTO: AdobeStock

3. Pogoste afte in razpoke v kotičkih ust (B2, B3, B12, železo)

Razpoke v kotičkih ust, boleče afte in bleda koža so pogosto povezani s pomanjkanjem vitaminov B-kompleksa. Kot poroča WebMD, pomanjkanje riboflavina (B2) in niacina (B3) vpliva na regeneracijo sluznic, medtem ko pomanjkanje B12 oslabi imunski odziv, kar poveča pojavnost aft.

Afte
AfteFOTO: iStock

4. Izpadanje las (vitamin D, cink, biotin, železo)

Izpadanje las je lahko posledica genetike ali stresa, vendar pa Cleveland Clinic navaja, da je pogosto povezano tudi s pomanjkanjem vitamina D, ki vpliva na rast lasnih mešičkov. Dermatologinja dr. Whitney Bowe pojasnjuje: "Lasni mešički so izjemno občutljivi na prehranske pomanjkljivosti. Že manjše odstopanje lahko sproži pospešeno izpadanje."

Izpadanje las
Izpadanje lasFOTO: AdobeStock

5. Slabši nočni vid in suhe oči (vitamin A)

Vitamin A je ključen za delovanje mrežnice. Kot piše NIH (National Institutes of Health), pomanjkanje vitamina A povzroči težave z nočnim vidom, suhe oči in povečano občutljivost na svetlobo. Gre za enega najbolj klasičnih znakov pomanjkanja tega vitamina.

Suhe oči
Suhe očiFOTO: Shutterstock

6. Pogosti mišični krči (magnezij, kalcij, vitamin D)

Mišični krči so pogosto povezani s pomanjkanjem elektrolitov, vendar pa Johns Hopkins Medicine opozarja, da lahko pomanjkanje vitamina D zmanjša absorpcijo kalcija, kar vodi v mišično napetost in krče. Strokovnjaki dodajajo, da se krči pogosto pojavljajo ponoči ali po telesni aktivnosti.

Mišični krči
Mišični krčiFOTO: Dreamstime

7. Nihanje razpoloženja, razdražljivost in težave s koncentracijo (B12, D, omega-3)

Kot poroča Harvard Health, je vitamin D neposredno povezan z delovanjem možganov in regulacijo serotonina. Pomanjkanje lahko povzroči razdražljivost, občutke tesnobe in težave s koncentracijo. Psihiater dr. Michael Holick, eden vodilnih strokovnjakov za vitamin D, poudarja: "Vitamin D deluje kot hormon v možganih. Ko ga primanjkuje, se to pogosto pokaže kot sprememba razpoloženja."

Možganska megla: vzroki in naravne rešitve za boljši fokus
Preberi še
Možganska megla: vzroki in naravne rešitve za boljši fokus
5 simptomov pomanjkanja kalija, ki jih pogosto zamenjamo za utrujenost
Preberi še
5 simptomov pomanjkanja kalija, ki jih pogosto zamenjamo za utrujenost

Kako ukrepati, če prepoznate katerega od teh znakov?

- krvne preiskave, da preverite ravni vitaminov,

- uravnoteženo prehrano, bogato z zelenjavo, sadjem, oreščki, stročnicami in kakovostnimi beljakovinami,

- posvet z zdravnikom, preden začnete jemati prehranska dopolnila.

Kot opozarja Mayo Clinic, lahko previsoki odmerki vitaminov, zlasti A, D in E, povzročijo resne zaplete, zato je strokovni nadzor nujen. Pomanjkanje vitaminov je pogosto spregledano, a lahko močno vpliva na zdravje. Prepoznavanje zgodnjih znakov je ključnega pomena, saj lahko pravočasno ukrepanje prepreči resnejše zaplete. Če opazite katerega od opisanih simptomov, je smiselno opraviti laboratorijske teste in se posvetovati s strokovnjakom.

Viri: Harvard Health, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Healthline, WebMD, Johns Hopkins Medicine, NIH

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
pomanjkanje vitaminov znaki pomanjkanja vitaminov utrujenost izpadanje las zdravje
Vitamini in minerali

Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?

Vitamini in minerali

Vitamin B6: 7 živil, ki ga vsebujejo več kot banane

SORODNI ČLANKI

Navade, ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo
Preventiva

Navade, ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo

Vitamin B6: 7 živil, ki ga vsebujejo več kot banane
Vitamini in minerali

Vitamin B6: 7 živil, ki ga vsebujejo več kot banane

Zakaj pozimi lasje izpadajo bolj intenzivno?
Zdravje

Zakaj pozimi lasje izpadajo bolj intenzivno?

Znaki pomanjkanja kalcija, ki jih ne smete spregledati
Simptomi in bolezni

Znaki pomanjkanja kalcija, ki jih ne smete spregledati

Najboljša živila za krepitev kosti: Viri kalcija, ki niso mlečni izdelki
Prehrana

Najboljša živila za krepitev kosti: Viri kalcija, ki niso mlečni izdelki

To bi morali jesti, če vam primanjkuje vitamina B12
Vitamini in minerali

To bi morali jesti, če vam primanjkuje vitamina B12

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331