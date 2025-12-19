7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov

Kot piše Harvard Health, lahko že blago pomanjkanje mikrohranil vpliva na energijo, imunski sistem, kožo, živčni sistem in celo hormonsko ravnovesje. Ker se simptomi razvijajo počasi, jih ljudje pogosto spregledajo ali pripišejo stresu.

1. Kronična utrujenost in pomanjkanje energije (B12, D, folat)

Dolgotrajna utrujenost, ki ni povezana s pomanjkanjem spanca, je eden najpogostejših simptomov pomanjkanja vitaminov. Kot poroča Cleveland Clinic, pomanjkanje vitamina B12 povzroči motnje v tvorbi rdečih krvničk, kar zmanjša prenos kisika po telesu. Podobno Mayo Clinic opozarja, da pomanjkanje vitamina D vpliva na mišično moč in živčno-mišično delovanje. Nevrolog dr. Howard Tucker poudarja: "Ko telo nima dovolj B12, se energijska presnova upočasni, kar se najprej pokaže kot izčrpanost in zmanjšana mentalna ostrina."

icon-expand Utrujenost FOTO: AdobeStock

2. Krhki nohti, lomljivi lasje in suha koža (biotin, A, E)

Kot piše Healthline, je pomanjkanje biotina (vitamin B7) eden najpogostejših vzrokov za krhke nohte in lomljive lase. Biotin je ključen za sintezo keratina, zato njegovo pomanjkanje hitro prizadene strukturo las in nohtov. Dermatolog dr. Joshua Zeichner dodaja: "Ko koži primanjkuje vitamina A, se proces obnavljanja celic upočasni, kar vodi v suhost, hrapavost in večjo občutljivost."

icon-expand Krhki in lomljivi nohti FOTO: AdobeStock

3. Pogoste afte in razpoke v kotičkih ust (B2, B3, B12, železo)

Razpoke v kotičkih ust, boleče afte in bleda koža so pogosto povezani s pomanjkanjem vitaminov B-kompleksa. Kot poroča WebMD, pomanjkanje riboflavina (B2) in niacina (B3) vpliva na regeneracijo sluznic, medtem ko pomanjkanje B12 oslabi imunski odziv, kar poveča pojavnost aft.

icon-expand Afte FOTO: iStock

4. Izpadanje las (vitamin D, cink, biotin, železo)

Izpadanje las je lahko posledica genetike ali stresa, vendar pa Cleveland Clinic navaja, da je pogosto povezano tudi s pomanjkanjem vitamina D, ki vpliva na rast lasnih mešičkov. Dermatologinja dr. Whitney Bowe pojasnjuje: "Lasni mešički so izjemno občutljivi na prehranske pomanjkljivosti. Že manjše odstopanje lahko sproži pospešeno izpadanje."

icon-expand Izpadanje las FOTO: AdobeStock

5. Slabši nočni vid in suhe oči (vitamin A)

Vitamin A je ključen za delovanje mrežnice. Kot piše NIH (National Institutes of Health), pomanjkanje vitamina A povzroči težave z nočnim vidom, suhe oči in povečano občutljivost na svetlobo. Gre za enega najbolj klasičnih znakov pomanjkanja tega vitamina.

icon-expand Suhe oči FOTO: Shutterstock

6. Pogosti mišični krči (magnezij, kalcij, vitamin D)

Mišični krči so pogosto povezani s pomanjkanjem elektrolitov, vendar pa Johns Hopkins Medicine opozarja, da lahko pomanjkanje vitamina D zmanjša absorpcijo kalcija, kar vodi v mišično napetost in krče. Strokovnjaki dodajajo, da se krči pogosto pojavljajo ponoči ali po telesni aktivnosti.

icon-expand Mišični krči FOTO: Dreamstime

7. Nihanje razpoloženja, razdražljivost in težave s koncentracijo (B12, D, omega-3)

Kot poroča Harvard Health, je vitamin D neposredno povezan z delovanjem možganov in regulacijo serotonina. Pomanjkanje lahko povzroči razdražljivost, občutke tesnobe in težave s koncentracijo. Psihiater dr. Michael Holick, eden vodilnih strokovnjakov za vitamin D, poudarja: "Vitamin D deluje kot hormon v možganih. Ko ga primanjkuje, se to pogosto pokaže kot sprememba razpoloženja."

Preberi še Možganska megla: vzroki in naravne rešitve za boljši fokus

Preberi še 5 simptomov pomanjkanja kalija, ki jih pogosto zamenjamo za utrujenost

Kako ukrepati, če prepoznate katerega od teh znakov?

- krvne preiskave , da preverite ravni vitaminov, - uravnoteženo prehrano , bogato z zelenjavo, sadjem, oreščki, stročnicami in kakovostnimi beljakovinami, - posvet z zdravnikom , preden začnete jemati prehranska dopolnila. Kot opozarja Mayo Clinic, lahko previsoki odmerki vitaminov, zlasti A, D in E, povzročijo resne zaplete, zato je strokovni nadzor nujen. Pomanjkanje vitaminov je pogosto spregledano, a lahko močno vpliva na zdravje. Prepoznavanje zgodnjih znakov je ključnega pomena, saj lahko pravočasno ukrepanje prepreči resnejše zaplete. Če opazite katerega od opisanih simptomov, je smiselno opraviti laboratorijske teste in se posvetovati s strokovnjakom.