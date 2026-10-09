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Vitamini in minerali

Kako prepoznati pomanjkanje B12 in katera živila vključiti v prehrano

N.R.A.
09. 10. 2026 03.32
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Vitamin B12 je ključen za zdravje, saj podpira delovanje živčnega sistema, proizvodnjo rdečih krvničk in presnovo energije. Pomanjkanje vitamina B12 lahko privede do slabokrvnosti, utrujenosti, težav s spominom in živčnimi motnjami. Največ vitamina B12 najdemo v živilih živalskega izvora, kar lahko predstavlja izziv za vegetarijance in vegane, zato je v teh primerih priporočljiva tudi uporaba dodatkov ali utrjenih živil.

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1. Goveja jetra

Goveja jetra predstavljajo izjemen naravni vir vitamina B12. Vsebujejo tudi bistveno železo in folno kislino, ki podpirata tvorbo rdečih krvničk ter optimalno delovanje živčnega sistema. Zaradi visoke hranilne vrednosti in bogate vsebnosti beljakovin ter vitaminov A in D se priporoča njihovo uživanje v zmernih količinah.

Goveja jetra
Goveja jetraFOTO: AdobeStock

2. Sardine

Sardine, v svoji sveži ali konzervirani obliki, predstavljajo izjemen vir vitamina B12. Poleg tega se ponašajo z vsebnostjo omega-3 maščobnih kislin, ki pozitivno vplivajo na zdravje srca in možganov. Ob uživanju sardin skupaj z mehkimi kostmi, le-te predstavljajo tudi odlični vir kalcija. Zaradi svojega položaja na nižji stopnji prehranjevalne verige, sardine vsebujejo manj težkih kovin v primerjavi z večjimi ribami, kar jih uvršča med ribe, priporočljive za pogostejše uživanje.

Sardine
SardineFOTO: iStock

3. Losos

Losos predstavlja izjemen vir vitamina B12, obenem pa je bogat z zdravimi maščobami in beljakovinami. Poleg omenjenega vitamina B12 je losos pomemben tudi vir vitamina D, ki skupaj z B12 blagodejno vpliva na zdravje kosti, ter esencialnih omega-3 maščobnih kislin. Posebej priporočamo uživanje divjega lososa, saj le-ta vsebuje bistveno manj težkih kovin v primerjavi z gojenim lososom.

Losos
LososFOTO: Thinkstock

4. Goveje meso

Govedina predstavlja izjemen vir vitamina B12 in beljakovin. Za optimalne učinke priporočamo izbiro puste govedine ali vrste, ki so znane po svoji visoki hranilni vrednosti in nižji vsebnosti nasičenih maščob. Goveje meso poleg vitamina B12 vsebuje tudi železo, ki v sinergiji z vitaminom B12 ključno prispeva k preprečevanju slabokrvnosti.

Goveje meso
Goveje mesoFOTO: Shutterstock

5. Jajca

Jajca so pomemben vir vitamina B12, ki se nahaja predvsem v rumenjaku. Poleg tega predstavljajo odličen vir vitaminov skupine B, kot je B2 (riboflavin), ter drugih ključnih hranil, ki blagodejno vplivajo na energijske ravni in zdravje možganov. Zaradi svoje vsestranskosti so jajca idealna sestavina za različne jedi, kar omogoča enostavno vključitev v vsakodnevno prehrano.

Jajca
JajcaFOTO: Shutterstock

6. Mlečni izdelki

Mlečni izdelki, kot so mleko, sir in jogurt, predstavljajo naravni vir vitamina B12. Poleg tega so bogati tudi z drugimi bistvenimi hranili, vključno s kalcijem, beljakovinami in vitaminom D. Čeprav lahko vsebujejo nekoliko manj vitamina B12 v primerjavi z mesom, pa nedvomno predstavljajo pomemben prehranski vir za vse, ki v svojo prehrano vključujejo mlečne izdelke. Med slednjimi je posebej izpostavljen sir, zlasti določene sorte, kot sta švicarski in feta sir, ki se ponašajo z visoko vsebnostjo omenjenega vitamina.

Mlečni izdelki
Mlečni izdelkiFOTO: iStock

7. Žita z dodatki in rastlinski napitki

Za posameznike, ki sledijo rastlinski prehrani (vegane in vegetarijance), žita z dodanimi hranili in rastlinski napitki (kot so mandljevo, sojino ali ovseno mleko) predstavljajo pomemben vir vitamina B12. Priporočamo, da skrbno preverite označbe na embalaži, saj prisotnost vitamina B12 ni zagotovljena pri vseh izdelkih. Uživanje tovrstnih živil lahko učinkovito pripomore k zadostitvi dnevnih potreb po tem bistvenem vitaminu, še posebej za tiste, ki se izogibajo uživanju živalskih proizvodov.

Rastlinsko mleko
Rastlinsko mlekoFOTO: iStock

Vitamin B12 predstavlja bistveni nutrient za optimalno telesno delovanje, zlasti za ohranjanje zdravja živčevja, sintezo krvnih celic ter učinkovito presnovo energije. Posamezniki, ki se odločijo za vegansko ali vegetarijansko prehranjevanje, morajo posvetiti posebno pozornost zagotavljanju zadostnega vnosa tega vitamina. Redna konzumacija živil, ki so naravno bogata z vitaminom B12, ter po potrebi uporaba prehranskih dopolnil, omogočata učinkovito preprečevanje morebitnega pomanjkanja in s tem povezanih zdravstvenih zapletov.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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