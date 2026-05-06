7 znakov pomanjkanja vitamina B12 pri starejših (in zakaj je nevarno)

Pri starejših se simptomi pogosto razvijajo postopno in so lahko napačno pripisani naravnim posledicam staranja. A posledice pomanjkanja vitamina B12 so lahko trajne in celo nepopravljive, če jih ne prepoznamo pravočasno.

Zakaj so starejši bolj ogroženi?

Po navedbah Mayo Clinic starejši pogosto trpijo za atrofijo želodčne sluznice, zaradi česar telo težje absorbira B12 iz hrane. Poleg tega dolgotrajna uporaba določenih zdravil, kot so zaviralci protonske črpalke in metformin – dodatno zavira absorpcijo tega ključnega vitamina. Kot dodaja John Hopkins Medicine, je pomanjkanje B12 pri starejših pogosto spregledano, saj se simptomi lahko prikradejo počasi, včasih celo več let.

Utrujenost in slabost

Eden prvih znakov pomanjkanja je kronična utrujenost. Ker telo ne proizvaja dovolj rdečih krvničk, ki prenašajo kisik, celice ne prejmejo dovolj energije, kar vodi v izčrpanost. Kot opozarja Verywell Health, lahko starejši občutijo tudi zmanjšano telesno zmogljivost, kar vpliva na kakovost njihovega vsakdana.

Zmedenost, težave s spominom

Pomanjkanje vitamina B12 lahko povzroči pomembne spremembe v delovanju možganov. Pri starejših se lahko pojavi pozabljivost in dezorientacija. WebMD poudarja, da je to ena najnevarnejših posledic pomanjkanja, saj jo pogosto zamenjamo z Alzheimerjevo boleznijo.

Mravljinčenje v rokah in nogah

Poškodbe živcev zaradi dolgotrajnega pomanjkanja B12 lahko povzročijo nevrološke simptome, kot so mravljinčenje, zbadanje ali občutek 'elektrike' v okončinah. MyClevelandClinic razlaga, da gre za poškodbe mielinske ovojnice, ki varuje živce, brez dovolj B12 ta zaščita oslabi.

Težave z ravnotežjem

Ko živci, ki nadzorujejo gibanje, oslabijo, lahko pride do nestabilne hoje in padcev. Pri starejših je to še posebej nevarno, saj se poveča tveganje za zlome. Kot poroča TheHealthy, nekateri bolniki opazijo, da se težje premikajo po temi ali po neravnem terenu.

Bleda ali rumenkasta koža

Ker B12 vpliva na tvorbo rdečih krvničk, lahko njihovo pomanjkanje povzroči anemijo. Eden od znakov je bleda koža, ki jo pogosto spremlja rumenkast podton – posledica razpada nezrelih krvničk. Mayo Clinic navaja, da ta simptom pogosto spregledamo, saj se lahko razvija počasi.

Glositis in rane v ustih

Pomanjkanje B12 lahko povzroči vnetje jezika (glositis), kar se kaže kot rdeč, gladek in boleč jezik. Pogoste so tudi razpoke na kotičkih ustnic in razjede. Verywell Health opozarja, da se težave s sluznico pogosto pojavijo že v zgodnjih fazah pomanjkanja.

Hiter srčni utrip in težko dihanje

Zaradi zmanjšanega števila rdečih krvničk srce kompenzira s hitrejšim utripanjem, da bi celice dobile dovolj kisika. WebMD pojasnjuje, da lahko posamezniki občutijo razbijanje srca, tesnobo ali občutek stiskanja v prsih, še posebej ob naporu.

Posledice nezdravljenega pomanjkanja vitamina B12

Če pomanjkanje traja dalj časa, so lahko posledice trajne. Kot opozarja John Hopkins Medicine, so poškodbe živčevja pogosto nepovratne, kar pomeni, da tudi po nadomestitvi vitamina simptomi lahko ostanejo. Prav zato je zgodnje prepoznavanje in ukrepanje ključnega pomena. Pomanjkanje B12 se običajno odkrije s preprostim krvnim testom, zdravljenje pa vključuje prehranska dopolnila ali injekcije.

Kako preprečiti pomanjkanje vitamina B12 pri starejših

Za preventivo je ključno redno spremljanje ravni vitamina B12, še posebej pri tistih, ki jemljejo določena zdravila ali imajo kronične bolezni prebavil. MyClevelandClinic svetuje, da starejši razmislijo o dopolnilih z B12 ali vključitvi več živil živalskega izvora v prehrano (npr. jetra, jajca, ribe, meso, mlečni izdelki). Pri vegetarijancih in veganih je nadomeščanje skoraj nujno.

Kaj pa menite vi? Prepoznate katerega od teh znakov pri sebi ali svojih bližnjih? Morda je čas za posvet z zdravnikom.