Ali lahko z vitamini in prehranskimi dopolnili preprečimo prehlad?

Kratek odgovor je: večinoma ne. Če vam določenega hranila ne primanjkuje, dodatno uživanje vitaminov praviloma ne pomeni, da boste zaradi tega odpornejši proti virusom.

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Vitamin C: pomemben, vendar ni čudežna zaščita

Vitamin C pomaga pri delovanju imunskega sistema, vendar uživanje večjih količin ne preprečuje prehlada. Redno jemanje sicer lahko rahlo skrajša čas trajanja bolezni ali ublaži simptome, a so učinki razmeroma majhni. Pretiravanje z odmerki nima posebnega smisla, saj lahko povzroči prebavne težave, kot so driska in krči, ter poveča tveganje za nastanek ledvičnih kamnov. Najboljši vir vitamina C so še vedno živila, kot so citrusi, paprika, jagodičevje in zelenjava.

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Kaj pa cink?

Cink je koristen za imunski sistem, a ne more zanesljivo preprečiti prehlada. Pastile s cinkom lahko ob takojšnjem začetku jemanja le malce skrajšajo čas trajanja bolezni, vendar so dokazi za to šibki. Pri jemanju bodite previdni, saj lahko preveliki odmerki povzročijo slabost, težave s prebavo in vplivajo na presnovo bakra. Izogibajte se pršilom za nos s cinkom, saj lahko zaradi njih izgubite voh.

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Kaj pa vitamin D?

Vitamin D je nujen za naše zdravje in dobro delovanje imunskega sistema. Vendar pa jemanje dodatkov pri zdravih ljudeh, ki jim vitamina D ne primanjkuje, pred prehladom ne nudi posebne zaščite. Pomembno je vedeti: odpravljanje pomanjkanja je koristno, jemanje velikih odmerkov brez potrebe pa ne okrepi imunskega sistema, kot pogosto obljubljajo reklamna sporočila.

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Kaj pa različne 'imunske bombe'?

Razni prehranski dodatki, kot so vitamin C, cink ali ehinaceja, večinoma ne preprečujejo prehladov, saj za to ni dovolj trdnih dokazov. Trditev o krepitvi imunskega sistema je zavajajoča, saj imunski sistem ne deluje kot mišica, ki bi se povečala s povečanim vnosom hranil. Več ne pomeni nujno boljše; nadomeščanje je smiselno le v primeru dejanskega pomanjkanja v telesu.

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Kaj ima torej več smisla?

Za zdravje ne obstaja čudežna tableta, zato raje poskrbite za osnove: dovolj spite, jejte raznoliko hrano, se gibajte, obvladujte stres in si redno umivajte roke. Pomembneje je, da uživate zdravo hrano, kot pa da telo preobremenjujete z dodatki vitaminov. Prehranska dopolnila jemljite le, če vam jih zaradi pomanjkanja svetuje zdravnik. Če želite zmanjšati možnost, da vas bo v sezoni prehladov položil virus, zato ni najboljša strategija založiti se z velikimi količinami vitaminskih pripravkov. Veliko pomembnejša je celotna slika vašega življenjskega sloga.