Ali lahko z vitamini in prehranskimi dopolnili preprečimo prehlad?

Kratek odgovor je: večinoma ne. Če vam določenega hranila ne primanjkuje, dodatno uživanje vitaminov praviloma ne pomeni, da boste zaradi tega odpornejši proti virusom.
Vitamin C: pomemben, vendar ni čudežna zaščita
Vitamin C pomaga pri delovanju imunskega sistema, vendar uživanje večjih količin ne preprečuje prehlada. Redno jemanje sicer lahko rahlo skrajša čas trajanja bolezni ali ublaži simptome, a so učinki razmeroma majhni. Pretiravanje z odmerki nima posebnega smisla, saj lahko povzroči prebavne težave, kot so driska in krči, ter poveča tveganje za nastanek ledvičnih kamnov. Najboljši vir vitamina C so še vedno živila, kot so citrusi, paprika, jagodičevje in zelenjava.
Kaj pa cink?
Cink je koristen za imunski sistem, a ne more zanesljivo preprečiti prehlada. Pastile s cinkom lahko ob takojšnjem začetku jemanja le malce skrajšajo čas trajanja bolezni, vendar so dokazi za to šibki. Pri jemanju bodite previdni, saj lahko preveliki odmerki povzročijo slabost, težave s prebavo in vplivajo na presnovo bakra. Izogibajte se pršilom za nos s cinkom, saj lahko zaradi njih izgubite voh.
Kaj pa vitamin D?
Vitamin D je nujen za naše zdravje in dobro delovanje imunskega sistema. Vendar pa jemanje dodatkov pri zdravih ljudeh, ki jim vitamina D ne primanjkuje, pred prehladom ne nudi posebne zaščite. Pomembno je vedeti: odpravljanje pomanjkanja je koristno, jemanje velikih odmerkov brez potrebe pa ne okrepi imunskega sistema, kot pogosto obljubljajo reklamna sporočila.
Kaj pa različne 'imunske bombe'?
Razni prehranski dodatki, kot so vitamin C, cink ali ehinaceja, večinoma ne preprečujejo prehladov, saj za to ni dovolj trdnih dokazov. Trditev o krepitvi imunskega sistema je zavajajoča, saj imunski sistem ne deluje kot mišica, ki bi se povečala s povečanim vnosom hranil. Več ne pomeni nujno boljše; nadomeščanje je smiselno le v primeru dejanskega pomanjkanja v telesu.
Kaj ima torej več smisla?
Za zdravje ne obstaja čudežna tableta, zato raje poskrbite za osnove: dovolj spite, jejte raznoliko hrano, se gibajte, obvladujte stres in si redno umivajte roke. Pomembneje je, da uživate zdravo hrano, kot pa da telo preobremenjujete z dodatki vitaminov. Prehranska dopolnila jemljite le, če vam jih zaradi pomanjkanja svetuje zdravnik.
Če želite zmanjšati možnost, da vas bo v sezoni prehladov položil virus, zato ni najboljša strategija založiti se z velikimi količinami vitaminskih pripravkov. Veliko pomembnejša je celotna slika vašega življenjskega sloga.
Viri: Verywell Health, Cleveland Clinic, Harvard Health
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