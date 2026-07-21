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Vitamin D
Vitamini in minerali

Ali vam primanjkuje vitamina D? Sonce morda ne zadošča

N.R.A.
21. 07. 2026 14.47
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Nova raziskava univerze Newcastle razkriva, da kljub poletnim mesecem ravni vitamina D pri rizičnih skupinah ostajajo nizke, kar nakazuje na nujnost celoletnega dodajanja.

Večina nas meni, da so poletni dnevi idealna priložnost za naravno dopolnitev vitamina D, ki nam ga pozimi primanjkuje. Vendar nova raziskava iz Velike Britanije opozarja, da temu ni vedno tako. Znanstveniki so med decembrom in avgustom spremljali 299 ljudi in ugotovili, da se ravni vitamina D v njihovi krvi skoraj niso spremenile, čeprav je zunaj sijalo sonce.

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Še posebej so ogroženi ljudje nad 65. letom starosti, kjer je bilo pomanjkanje prisotno pri 55 odstotkih testiranih, ter ljudje s temnejšo poltjo, kjer je bila številka še višja. Vitamin D je nujen za absorpcijo kalcija, zdravje kosti, delovanje mišic in močan imunski sistem, zato so te ugotovitve ključnega pomena za splošno zdravje prebivalstva.

Vitamin D
Vitamin D FOTO: AdobeStock

Zakaj sonce včasih ne more napolniti naših zalog vitamina D

Strokovnjaki izpostavljajo, da starost igra ključno vlogo, saj naša koža z leti preprosto postane manj učinkovita pri izdelavi vitamina D. Poleg tega starejši ljudje pogosto preživijo manj časa na direktnem soncu. Druga ovira je melanin v naši koži. Tisti, ki imajo temnejšo polt, imajo v koži naravno zaščito, ki sicer ščiti pred opeklinami, a hkrati preprečuje tvorbo vitamina D.

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Tretji dejavnik pa je lokacija. V krajih, kot je sever Anglije, sončni žarki celo poleti niso dovolj močni. Študija v španski Valencii je celo pokazala, da bi pozimi potrebovali dve uri na močnem soncu za zadosten odmerek, kar pa poleti postane nevarno zaradi visokih temperatur nad 38 stopinj Celzija.

Vitamin D
Vitamin DFOTO: AdobeStock

"Sporočilo je preprosto, a pomembno: če ste v skupini z visokim tveganjem, ne predvidevajte, da bo več časa zunaj poleti rešilo težavo." - Bernard Corfe

Od kosti do duševnega zdravja: zakaj potrebujemo dopolnila

Vitamin D je nepogrešljiv za močne kosti, a njegove prednosti segajo tudi do mišic in celo duševnega zdravja. Raziskave so pokazale, da so ljudje z višjimi ravnmi tega vitamina manj podvrženi depresiji. Ker se na sonce ne moremo več zanašati, strokovnjaki predlagajo redno jemanje prehranskih dopolnil.

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Britanske smernice svetujejo vsaj 400 IU vitamina D dnevno med oktobrom in marcem, a ta raziskava kaže, da bi marsikdo to potreboval vse leto. Kljub temu ne pretiravajte sami, previsoki odmerki so lahko škodljivi za telo, zato se o ustrezni količini vedno posvetujte z osebnim zdravnikom, ki bo upošteval vaše specifične potrebe in zdravstveno stanje.

Vir: ScienceAlert

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Vitamini in minerali

Zakaj prehranskih dopolnil ni priporočljivo jemati brez obroka

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