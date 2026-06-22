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Vitamini
Vitamini in minerali

Ali vitamin C resnično varuje vaše možgane pred staranjem?

N.R.A.
22. 06. 2026 03.37
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Japonski znanstveniki so odkrili, da imajo ljudje z več vitamina C v krvi močnejše povezave v možganih in več sive snovi, kar bi lahko pomagalo pri preprečevanju demence in bolezni.

Ljudje vitamina C ne moremo proizvajati sami, zato ga moramo dobiti s hrano. Čeprav ga poznamo predvsem kot pomoč imunskemu sistemu, so znanstveniki ugotovili, da ima izjemno pomembno vlogo tudi v naših možganih. Raziskovalci so na Japonskem opravili obsežno raziskavo na 2.044 prostovoljcih, povprečno starih 69 let, da bi preverili, kako ravni vitamina C v krvi vplivajo na njihovo kognitivno zdravje.

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Rezultati so bili spodbudni, saj se zdi, da zadostne količine tega vitamina neposredno vplivajo na ohranjanje sive snovi, ki je odgovorna za spomin in čustvovanje. To odkritje prinaša nov pogled na to, kako preproste prehranske odločitve vplivajo na naše razmišljanje in preventivo pred boleznimi, kot je Alzheimerjeva bolezen.

Vitamin C
Vitamin CFOTO: AdobeStock

Posebno možgansko omrežje, ki dela, tudi ko mi počivamo

Znanstvenike je posebej zanimalo t. i. možgansko omrežje v privzetem načinu (DMN). Gre za serijo povezav v možganih, ki delujejo tiho v ozadju, tudi ko se nam zdi, da o ničemer posebej ne razmišljamo. To omrežje je odgovorno za to, kako se spominjamo dogodkov iz preteklosti in kako razmišljamo o prihodnosti. Študije so že prej pokazale, da je pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo to omrežje precej šibkejše in manj povezano. Nova japonska študija pa je ugotovila neposredno povezavo: ljudje z višjimi ravnmi vitamina C so imeli močnejše in boljše povezave v tem delu možganov, kar neposredno vpliva na boljšo zbranost in mentalno ostrino v starosti.

Vitamin C
Vitamin CFOTO: AdobeStock

Višja raven vitamina C v vašem telesu lahko neposredno poveča gostoto sive snovi, ki je ključna za dobro razmišljanje, hitro gibanje in obvladovanje čustev.

Kako so potekale meritve in kaj nam rezultati zares sporočajo

Pri interpretaciji teh rezultatov moramo biti vseeno previdni, saj so znanstveniki ugotovili povezavo, ne pa še trdnega dokaza, da vitamin C samodejno zdravi možgane. Meritve so bile namreč opravljene v določenem trenutku, zato bi bile potrebne še dolgotrajnejše raziskave, ki bi udeležence spremljale več let. Kljub temu pa je pomembno, da raziskovalci niso upoštevali le ravni vitamina, temveč tudi dejavnike, kot sta krvni tlak in spol. Rezultati so jasni: tisti z zdravimi prehranskimi navadami so imeli v povprečju precej bolj zdravo možgansko tkivo. Znanstveniki zdaj upajo, da bodo ugotovitve lahko preverili še pri drugih skupinah prebivalstva po svetu.

Vir: ScienceAlert

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