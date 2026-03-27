Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese

Ali lahko multivitamini res vplivajo na hitrost staranja?

Kot poroča Euronews, je nova raziskava pokazala, da lahko redno uživanje multivitaminskih dodatkov vpliva na biološko staranje. Udeleženci, ki so dve leti jemali dnevni multivitaminski dodatek, so imeli približno štiri mesece počasnejše staranje v primerjavi s tistimi, ki dodatkov niso jemali. Raziskava, objavljena v Nature Medicine, odpira vprašanja o tem, kako lahko dostopni prehranski dodatki prispevajo k bolj zdravemu staranju.

Zakaj je biološka starost pomembna?

Človeško telo se stara na dva načina: kronološko in biološko. Kronološka starost je preprosto število let, medtem ko biološka starost odraža dejansko stanje celic, tkiv in organov. Biološko staranje je odvisno od genetike, življenjskega sloga in okoljskih dejavnikov. Eden ključnih kazalnikov biološke starosti je metilacija DNK, kemični proces, ki se spreminja s staranjem in omogoča oceno tveganja za smrtnost ter hitrost staranja.

Kako je bila raziskava izvedena?

V raziskavo je bilo vključenih 958 zdravih posameznikov s povprečno starostjo okoli 70 let. Razdeljeni so bili v štiri skupine, ki so prejemale različne kombinacije: multivitamin in izvleček kakava, samo kakav, samo multivitamin ali placebo.

Rezultati so pokazali, da je imel multivitaminski dodatek opazen, čeprav zmeren učinek na upočasnitev biološkega staranja. Izvleček kakava ni pokazal vpliva na testirane kazalnike. Udeleženci, ki so jemali multivitamin, so imeli počasnejše povečanje dveh pomembnih biomarkerjev, povezanih s tveganjem za smrtnost: PCGrimAge in PCPhenoAge. Kot navaja Euronews, so bili učinki najizrazitejši pri tistih, katerih biološka starost je bila že na začetku višja od kronološke.

Kaj pravijo strokovnjaki?

Čeprav rezultati nakazujejo potencialne koristi, strokovnjaki opozarjajo, da multivitamini niso čudežna rešitev. Raziskovalci poudarjajo, da je večina ljudi premalo preskrbljena z nekaterimi mikrohranili, kot so jod, vitamin E, kalcij in železo, zato multivitamini lahko pomagajo zapolniti prehranske vrzeli.

Multivitamini kot dopolnilo, ne nadomestilo

Strokovnjaki, ki niso sodelovali v raziskavi, opozarjajo, da so učinki omejeni in da multivitamini ne morejo nadomestiti zdrave prehrane ter redne telesne dejavnosti. Carmen Romero Ferreiro iz Univerze Francisco de Vitoria poudarja, da so multivitamini lahko del širše strategije za podporo zdravemu staranju, vendar ne morejo delovati kot samostojna rešitev. Pilar Guallar Castillón iz univerze v Madridu pa svetuje, naj ljudje prenehajo z rutinskim jemanjem multivitaminov, saj naj bi bila raznolika prehrana bogata s sadjem in zelenjavo boljša izbira. Kot poroča Euronews, opozarja, da je poraba prehranskih dodatkov pogosto posledica komercialnih interesov, ne pa kliničnih dokazov.

Kaj pomeni upočasnjeno staranje v praksi?

Raziskava kaže, da lahko multivitamini vplivajo na biološke procese, ki določajo hitrost staranja, vendar je učinek relativno majhen. Štiri mesece počasnejše staranje v dveh letih je statistično pomembno, vendar ne pomeni dramatične spremembe v vsakdanjem življenju. Kljub temu pa rezultati odpirajo vrata nadaljnjim raziskavam o tem, kako lahko prehranski dodatki, življenjski slog in okoljski dejavniki skupaj vplivajo na kakovost staranja.

Čeprav multivitamini lahko prispevajo k nekoliko počasnejšemu biološkemu staranju, strokovnjaki poudarjajo, da ostajajo le dopolnilo – ne nadomestilo za uravnoteženo prehrano, gibanje in zdrav življenjski slog. Raziskava pa kljub temu predstavlja pomemben korak k razumevanju, kako lahko preprosti ukrepi vplivajo na dolgotrajno zdravje.