Ta vitamin je ključen za ženske po 35. letu – večina ga ima premalo

Strokovnjaki opozarjajo, da je eden najpogostejših razlogov za te težave pomanjkanje vitamina D, hranila, ki ima ključno vlogo pri hormonskem ravnovesju, imunskem sistemu, kosteh in razpoloženju. Po podatkih Harvard Health ima pomanjkanje vitamina D več kot polovica odraslih žensk, Cleveland Clinic pa navaja, da se tveganje po 35. letu še poveča zaradi hormonskih sprememb in manjše izpostavljenosti soncu.

Strokovnjaki: vitamin D je ključen za hormone, kosti in imunski sistem

Vitamin D ni le 'vitamin za kosti'. Johns Hopkins Medicine poudarja, da deluje kot hormon, ki vpliva na več kot 200 procesov v telesu. Med najpomembnejšimi so: - uravnavanje estrogena in progesterona, - delovanje imunskega sistema, - zdravje kosti in mišic, - razpoloženje in energija, - presnova in telesna teža. Harvard Health dodaja, da pomanjkanje vitamina D pogosto povzroči simptome, ki jih ženske pripišejo stresu ali staranju.

Zakaj imajo ženske po 35. letu pogosteje pomanjkanje vitamina D?

1. Hormonske spremembe

Po navedbah Cleveland Clinic se po 35. letu začnejo subtilne hormonske spremembe, ki vplivajo na presnovo vitamina D. Nižje ravni vitamina D lahko dodatno poslabšajo PMS, utrujenost in nihanje razpoloženja.

2. Premalo sončne svetlobe

Harvard Health navaja, da večina ljudi preživi večino dneva v zaprtih prostorih, kar močno zmanjša naravno tvorbo vitamina D.

3. Stres in hitrejši tempo življenja

Mayo Clinic opozarja, da kronični stres vpliva na imunski sistem in presnovo, kar lahko zmanjša sposobnost telesa, da učinkovito uporablja vitamin D.

4. Prehrana, ki ga vsebuje premalo

Vitamin D je naravno prisoten le v nekaj živilih, zato ga je težko dobiti dovolj samo s prehrano.

Najpogostejši simptomi pomanjkanja vitamina D

Po podatkih Cleveland Clinic so najpogostejši znaki: - kronična utrujenost, - bolečine v mišicah in kosteh, - pogostejše okužbe, - nihanje razpoloženja, - težave s spanjem, - izpadanje las, - občutek 'meglenih misli'. Harvard Health dodaja, da se simptomi pogosto razvijajo počasi, zato jih ženske dolgo ne povežejo s pomanjkanjem vitamina D.

Zakaj je vitamin D tako pomemben za ženske po 35. letu?

1. Podpora hormonskemu ravnovesju

Vitamin D vpliva na receptorje za estrogen in progesteron. Johns Hopkins Medicine navaja, da lahko nizke ravni poslabšajo PMS, napihnjenost in nihanje razpoloženja.

2. Zdravje kosti

Po 35. letu se začne postopno zmanjševanje kostne gostote. Vitamin D je ključen za absorpcijo kalcija in preprečevanje osteoporoze.

3. Imunski sistem

Harvard Health poudarja, da vitamin D pomaga telesu pri obrambi pred okužbami, kar je še posebej pomembno pri kroničnem stresu.

4. Energija in razpoloženje

Nizke ravni vitamina D so povezane z večjo utrujenostjo in večjim tveganjem za depresivna razpoloženja.

Vitamin D je eden najpomembnejših vitaminov za ženske po 35. letu, a ga ima večina premalo. Pomanjkanje vpliva na hormone, energijo, imunski sistem in razpoloženje, pogosto veliko bolj, kot se zavedamo.