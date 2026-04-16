Izjemno pomemben je za naše telo, a ga skoraj vsem primanjkuje

Cink je eden najpomembnejših mineralov, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje. Čeprav ga potrebujemo v majhnih količinah, ima izjemno širok spekter funkcij – od podpore imunskemu sistemu do celjenja ran in ohranjanja zdrave kože. Kot poroča WebMD, telo cinka ne proizvaja samo, zato ga moramo redno vnašati s prehrano ali po potrebi s prehranskimi dopolnili.

Zakaj naše telo potrebuje cink?

Kot piše Health, cink sodeluje pri več kot 300 encimskih reakcijah, ki vplivajo na presnovo, rast celic, delovanje živčevja in hormonsko ravnovesje. Med ključne funkcije sodijo: - Podpora imunskemu sistemu: Cink pomaga telesu pri boju proti virusom in bakterijam. - Celjenje ran: Brez zadostne količine cinka se rane celijo počasneje. - Zdravje kože: Cink je pogosto prisoten v dermatoloških pripravkih za akne in ekceme. - Ohranjanje vida: Kot poroča WebMD, cink igra vlogo pri ohranjanju zdrave mrežnice. - Presnova hranil: Pomaga pri razgradnji ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Simone Harounian, registrirana dietetičarka, poudarja, da je cink nepogrešljiv za rast in razvoj, zlasti pri otrocih in nosečnicah.

Simptomi pomanjkanja cinka

Pomanjkanje cinka je lahko subtilno, a ima lahko resne posledice. Kot poroča VerywellHealth, se simptomi pogosto razvijajo počasi in vključujejo: - Pogoste okužbe zaradi oslabljenega imunskega sistema. - Izpadanje las. - Počasno celjenje ran. - Izguba okusa ali vonja. - Kožne spremembe, kot so izpuščaji ali suha koža. - Utrujenost in razdražljivost. Pri dolgotrajnem pomanjkanju se lahko pojavijo tudi težave z rastjo, zmanjšana plodnost in nevrološke motnje.

V katerih živilih najdemo cink?

Kot piše WebMD, je cink prisoten v številnih živilih, tako živalskega kot rastlinskega izvora. Med najbogatejše vire sodijo: - Ostrige – najbogatejši naravni vir cinka. - Rdeče meso (govedina, svinjina). - Perutnina. - Mlečni izdelki. - Oreščki (indijski oreščki, mandlji). - Stročnice (leča, čičerika). - Polnozrnata žita. - Bučna semena. Vegetarijanci in vegani so bolj izpostavljeni tveganju za pomanjkanje, saj rastlinska živila vsebujejo fitate, ki zmanjšujejo absorpcijo cinka. Zato je priporočljivo uživati fermentirane ali kaljene oblike žit in stročnic, ki izboljšajo biorazpoložljivost.

Ali potrebujemo prehranske dodatke?

Kot poroča Health, večina ljudi dobi dovolj cinka s prehrano. Vendar pa so dodatki lahko koristni pri: - oslabljenem imunskem sistemu, - pogostih prehladih, - težavah s kožo (akne, dermatitis), - slabem apetitu. Priporočen dnevni vnos je 11 mg za moške in 8 mg za ženske, vendar se potrebe lahko povečajo med nosečnostjo, dojenjem ali ob kroničnih boleznih. Pomembno je, da se pred jemanjem dodatkov posvetujete z zdravnikom, saj lahko prekomerno uživanje povzroči slabost, motnje v absorpciji drugih mineralov (npr. bakra) in celo imunsko disfunkcijo.

Cink je nepogrešljiv mineral, ki vpliva na številne telesne funkcije – od imunosti do zdravja kože. Pomanjkanje je pogostejše, kot si mislimo, zato je ključno, da uživamo raznoliko prehrano, bogato z živili, ki vsebujejo cink. Če sumite na pomanjkanje, se posvetujte z zdravnikom ali dietetikom.