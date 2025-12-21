Vizita.si
Vitamini in minerali

Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?

N.R.A.
21. 12. 2025 03.01
0

Zima je obdobje, ko se številni ljudje kljub razmeroma uravnoteženi prehrani soočajo z utrujenostjo, pogostejšimi okužbami, slabšim razpoloženjem in upadom energije.

Stroka pri tem opozarja, da ne gre zgolj za sezonsko pomanjkanje gibanja ali sončne svetlobe, temveč za dejanski primanjkljaj določenih vitaminov, ki imajo ključno vlogo pri delovanju imunskega sistema, živčevja in presnove. Kot piše Harvard Health, je zima obdobje, ko se razkrijejo tihe prehranske vrzeli, ki jih telo poleti lažje kompenzira.

Zakaj pozimi pogosteje primanjkuje vitaminov

Pozimi se spremeni več dejavnikov hkrati. Kot poroča NIH, smo manj izpostavljeni soncu, uživamo manj sveže, lokalno pridelane hrane in več časa preživimo v zaprtih prostorih. Poleg tega se v hladnejših mesecih poveča potreba po določenih mikrohranilih, saj imunski sistem deluje bolj intenzivno. Dr. Joann Manson s Harvard Medical School poudarja, da telo v zimskem času porablja več hranil za osnovno obrambo pred okužbami, hkrati pa jih zaradi prehranskih in okoljskih dejavnikov prejme manj. Ta neskladnost je eden glavnih razlogov za sezonsko utrujenost in večjo dovzetnost za bolezni.

Vitamin D
Vitamin DFOTO: AdobeStock

Vitamin D: najpogostejši in najbolj spregledan primanjkljaj

Zakaj ga pozimi skoraj vsem primanjkuje

Vitamin D je edini vitamin, ki ga telo večinoma tvori samo, ob izpostavljenosti sončni svetlobi. Kot piše Mayo Clinic, v zimskih mesecih v geografskih širinah, kjer živimo, UVB-žarki niso dovolj močni za sintezo vitamina D v koži. Posledično ima velik del populacije znižane vrednosti.

Kako se pomanjkanje kaže

Kot poroča Cleveland Clinic, se pomanjkanje vitamina D ne kaže le v slabšem imunskem odzivu, temveč tudi v bolečinah v mišicah, utrujenosti, slabšem razpoloženju in povečani nagnjenosti k depresiji. Študije, ki jih povzema Harvard Health, vitamin D povezujejo tudi z uravnavanjem vnetnih procesov v telesu.

Vitamin C
Vitamin CFOTO: AdobeStock

Vitamin C: več kot le zaščita pred prehladom

Vitamin C je eden najbolj znanih vitaminov, a pogosto napačno razumljen. Kot piše Johns Hopkins Medicine, ima ključno vlogo pri delovanju imunskih celic, sintezi kolagena in zaščiti pred oksidativnim stresom. Pozimi ga pogosto zaužijemo premalo, saj je v prehrani manj svežega sadja in zelenjave. Dr. Jennifer Caudle, družinska zdravnica, za Verywell Health pojasnjuje, da kronično nizki vnosi vitamina C ne povzročajo le več okužb, temveč tudi počasnejše okrevanje in večjo izčrpanost.

Vitamin B12
Vitamin B12FOTO: AdobeStock

Vitamini skupine B: energija, živci in stres

Vitamini skupine B, zlasti B6, B9 (folat) in B12, so ključni za delovanje živčnega sistema in presnovo energije. Kot poroča WebMD, se pomanjkanje teh vitaminov pogosto kaže kot utrujenost, megla v glavi, razdražljivost in slabša koncentracija – simptomi, ki jih pozimi pogosto pripišemo stresu ali pomanjkanju spanja. Dr. Sarah Brewer, prehranska strokovnjakinja, poudarja, da se pozimi poveča poraba vitaminov skupine B zaradi večjega psihičnega napora in stresa. To potrjujejo tudi podatki, ki jih navaja NIH, zlasti pri ljudeh z enolično prehrano ali povečano obremenitvijo.

Vitamin A
Vitamin AFOTO: AdobeStock

Vitamin A in vitamin E: zaščita sluznic in celic

Vitamin A ima pomembno vlogo pri zdravju sluznic dihal, ki so prva obrambna linija pred virusi. Kot piše Health, pomanjkanje vitamina A lahko oslabi lokalno imunost, kar poveča tveganje za okužbe zgornjih dihal. Vitamin E pa deluje kot močan antioksidant. Po navedbah Verywell Health pomaga zaščititi celice pred poškodbami in podpira delovanje imunskega sistema, zlasti pri starejših. Pozimi se njegov vnos pogosto zmanjša zaradi manj raznolike prehrane.

Vitamini in minerali
Vitamini in mineraliFOTO: AdobeStock

Ali prehrana pozimi sploh zadošča?

Stroka je pri tem jasna: idealno je vitamine pridobivati s hrano, vendar to pozimi pogosto ni dovolj. Kot piše Mayo Clinic, so sezonske prehranske omejitve realnost, zato se pri določenih skupinah priporoča preverjanje ravni vitaminov in po potrebi ciljno dopolnjevanje. Pomembno pa je opozorilo dr. Michaela Holicka, enega vodilnih strokovnjakov za vitamin D, ki za Harvard Health poudarja, da nenadzorovano jemanje prehranskih dopolnil ni rešitev. Ključna sta individualen pristop in strokovna presoja.

Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Preberi še
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga

Zima ni le sezona prehladov, temveč obdobje, ko telo jasno pokaže, ali ima na voljo dovolj osnovnih hranil. Pomanjkanje vitaminov se pogosto ne kaže dramatično, temveč kot tiha, vztrajna utrujenost, slabša odpornost in upad vitalnosti. Razumevanje, kateri vitamini so ključni in zakaj jih pozimi primanjkuje, je prvi korak k boljši energiji in zdravju v hladnejših mesecih.

Viri: Harvard Health Publishing, Mayo Clinic, NIH, Johns Hopkins Medicine, Cleveland Clinic, Verywell Health, WebMD, Health

vitamini pozimi pomanjkanje vitaminov vitamin D imunski sistem zimska utrujenost
