Vitamini in minerali
Vitamini in minerali

Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12

N.R.A.
20. 01. 2026 03.48
0

Vztrajna utrujenost je pogost spremljevalec sodobnega življenjskega tempa, vendar se za njo pogosto skriva več kot le premalo spanja ali stres.

Pri številnih ljudeh je lahko prav izčrpanost prvi znak pomanjkanja vitamina B12, stanja, ki se razvija počasi, a lahko povzroči resne nevrološke in telesne posledice. Ker se simptomi pogosto prekrivajo z drugimi težavami, mnogi spregledajo opozorilne znake in živijo z njimi več let. Prav zato je prepoznavanje zgodnjih simptomov ključno, saj pravočasno zdravljenje prepreči dolgoročne zaplete in izboljša kakovost življenja.

Pomanjkanje vitamina B12: zakaj nastane in kako ga prepoznati

Kot navaja Express, je pomanjkanje vitamina B12 pogostejše, kot si mnogi predstavljajo, saj ga lahko povzročijo prehranske navade, bolezni prebavil, zdravila ali staranje. Vitamin B12 je ključen za delovanje živčnega sistema, tvorbo rdečih krvničk in presnovo, zato njegovo pomanjkanje prizadene številne telesne funkcije.

Vitamin B12
Vitamin B12FOTO: AdobeStock

Najpogostejši simptomi, ki jih ne smete prezreti

Eden prvih znakov je izrazita utrujenost, ki se ne izboljša niti po počitku. Pogosto se pojavijo tudi težko dihanje, bledica, glavoboli, težave s spominom in koncentracijo. Dr. Jeff Foster pojasnjuje, da lahko pomanjkanje vitamina B12 povzroči širok spekter nevroloških in telesnih simptomov, med katerimi so značilni: mravljinci v rokah ali nogah, šibkost, rumenkast odtenek kože, boleč ali gladek jezik ter razpoloženjske spremembe. Izpostavi tudi t. i. nevropatijo, ki je klasičen znak napredovalega pomanjkanja.

Kot poroča Express, strokovnjakinja dr. Shirin Lakhani opozarja, da je pomanjkanje vitamina B12 še posebej pogosto pri ženskah, simptomi pa lahko vključujejo tudi depresijo, nihanje razpoloženja in težave z ravnotežjem. Dr. Tamsin Lewis opisuje primer pacienta, pri katerem so simptomi posnemali nevrodegenerativno bolezen, a so se po zdravljenju pomanjkanja vitamina B12 dramatično izboljšali, kar potrjuje, kako zavajajoče in resne so lahko posledice.

Vitamin B12
Vitamin B12FOTO: AdobeStock

Zakaj pride do pomanjkanja vitamina B12

Kot navaja Express, so najpogostejši vzroki za pomanjkanje:

– prehrana brez živil živalskega izvora,

– bolezni prebavil, kot sta Crohnova bolezen ali celiakija,

– perniciozna anemija,

– staranje,

– dolgotrajno jemanje določenih zdravil, kot je metformin.

Farmacevt Nasir Ali poudarja, da kombinacija slabe absorpcije in nezadostnega vnosa pogosto vodi v pomanjkanje. Dr. Tina Ghela dodaja, da je perniciozna anemija najpogostejši vzrok, saj telo zaradi avtoimunskega procesa ne more iz hrane izločiti vitamina B12. Opozarja tudi, da je pri starejših absorpcija bistveno slabša, zato je pomanjkanje pri osebah nad 60 let zelo pogosto.

Živila, ki vsebujejo vitamin B12
Živila, ki vsebujejo vitamin B12FOTO: Dreamstime

Kako preprečiti pomanjkanje vitamina B12

Kot piše Express, strokovnjaki priporočajo redno uživanje živil, bogatih z vitaminom B12, kot so meso, ribe, jajca, mlečni izdelki in školjke. Dr. Martin Thornton poudarja, da so živila živalskega izvora najbogatejši vir vitamina B12, medtem ko morajo vegani posegati po obogatenih izdelkih, kot so rastlinska mleka, žitne mešanice in prehranski kvas. Biokemik dr. Max Gowland dodaja, da rastlinska hrana naravno ne vsebuje vitamina B12, zato je pri veganski prehrani ključna doslednost pri uživanju obogatenih izdelkov.

Kdaj so potrebni prehranski dodatki

Prehranski dodatki so pogosto najprimernejša rešitev za vegane, starejše in osebe z moteno absorpcijo. Dr. Gowland pojasnjuje, da se vitamin B12 lahko absorbira tudi pasivno, zato so učinkoviti tudi peroralni dodatki. Pri hujših oblikah pomanjkanja pa so potrebne injekcije, ki obidejo prebavila. Dr. Lewis pa poudarja, da lahko pravilno izbrani dodatki povzročijo "ogromen" napredek, saj se simptomi pogosto hitro izboljšajo.

Vitamin B12
Vitamin B12FOTO: AdobeStock

Kaj storiti, če sumite na pomanjkanje vitamina B12

Če opazite simptome, je nujno, da se oglasite pri zdravniku in opravite krvne preiskave. Kot navaja Express, je poleg osnovnega merjenja vitamina B12 smiselno preveriti tudi aktivno obliko vitamina, saj lahko skupna vrednost daje lažen občutek normalnosti. Strokovnjak Tobias Mapulanga priporoča dodatne teste, kot sta metilmalonska kislina ali homocistein, kadar so rezultati mejni, simptomi pa izraziti.

Pravočasno zdravljenje lahko popolnoma odpravi simptome in prepreči trajne nevrološke poškodbe. Dr. Lewis poudarja: ''Če simptomi ne sodijo skupaj, pomislite na vitamin B12. Test je preprost, posledice spregledanega pomanjkanja pa so lahko življenjsko prelomne.'' Pomanjkanje vitamina B12 je pogosto spregledano, saj se simptomi razvijajo počasi in posnemajo številna druga stanja. A ker lahko povzroči resne nevrološke in telesne zaplete, je zgodnje prepoznavanje ključno. Z uravnoteženo prehrano, ustreznimi dodatki in rednimi pregledi lahko učinkovito zaščitite svoje zdravje in preprečite dolgoročne posledice.

Vir: express

