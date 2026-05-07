Anafilaksija
Vitamini in minerali

Vitamin B12 po 50. letu: zakaj ga telo težje izkoristi

N.R.A.
07. 05. 2026 03.00
Z leti se v telesu marsikaj spremeni – upočasni se presnova, hormoni nihajo, mišična masa upada. A ena od najbolj spregledanih sprememb po 50. letu je oslabljena absorpcija vitamina B12, ključnega vitamina za energijo, delovanje živčevja in tvorbo rdečih krvnih celic.

Po mnenju strokovnjakov veliko ljudi občuti posledice tega pomanjkanja – utrujenost, meglo v glavi, razdražljivost – a tega sploh ne povežejo z B12.

7 znakov pomanjkanja vitamina B12 pri starejših (in zakaj je nevarno)

Zakaj ravno vitamin B12?

Kot pojasnjuje Mayo Clinic, je B12 bistven za:

- normalno delovanje živčnega sistema,

- tvorbo DNK,

- tvorbo rdečih krvnih celic,

- presnovo maščob in ogljikovih hidratov,

- kognitivne funkcije in razpoloženje.

Brez zadostne količine B12 telo dobesedno ne more pravilno delovati.

Vitamin B12
Vitamin B12FOTO: AdobeStock

Kaj se zgodi po 50. letu?

Na WebMD opozarjajo, da se po 50. letu zmanjša izločanje želodčne kisline, ki je potrebna za sprostitev B12 iz hrane. Poleg tega številni starejši jemljejo zaviralce želodčne kisline (za refluks, gastritis), kar še dodatno zmanjša absorpcijo. Telo tako dobi manj B12 – tudi če ga s prehrano vnašate dovolj.

To bi morali jesti, če vam primanjkuje vitamina B12

Znaki, da vam primanjkuje B12 (čeprav jeste raznoliko)

Po podatkih Verywell Health so simptomi pomanjkanja lahko:

- kronična utrujenost, izčrpanost,

- pozabljivost, megla v glavi, slabša koncentracija,

- razdražljivost, anksioznost, upad razpoloženja,

- mravljinčenje ali otrplost v rokah in nogah,

- omotica ali slabše ravnotežje,

- bledica, občutek "težkega telesa".

Ker so ti znaki nespecifični, jih mnogi pripišejo stresu ali staranju – a v resnici gre pogosto za počasi napredujoče pomanjkanje B12.

Vitamin B12
Vitamin B12FOTO: AdobeStock

Kdo je še posebej ogrožen?

Kot opozarja John Hopkins Medicine:

- osebe nad 50. letom,

- ljudje z želodčnimi ali črevesnimi težavami (npr. gastritis, Crohnova bolezen),

- tisti, ki jemljejo zaviralce želodčne kisline ali metformin,

- vegetarijanci in vegani, saj je B12 naravno prisoten le v živalskih virih.

7 opozorilnih znakov pomanjkanja vitamina B12, ki jih nikakor ne smete prezreti

Kako preveriti stanje?

Test B12 lahko opravi zdravnik z laboratorijsko preiskavo krvi. Vrednosti pod 200 pg/mL pomenijo pomanjkanje, a tudi ravni med 200 in 350 pg/mL so pogosto povezane s simptomi. Poleg tega se priporoča preverjanje holotranskobalamina – aktivne oblike B12 – za bolj natančno sliko.

Vitamin B12
Vitamin B12FOTO: AdobeStock

Kaj lahko storite?

Na Health svetujejo naslednje korake:

- vključite več živil, bogatih z B12: jajca, ribe (losos, tuna), mlečni izdelki, jetra, rdeče meso,

- razmislite o dodajanju B12 v obliki metilkobalamina ali hidroksokobalamina,

- v primeru slabše absorpcije – tudi če jemljete dodatek – je morda potreben injekcijski B12,

- ne jemljite B12 na svojo roko – pomanjkanje je treba potrditi in ustrezno nadzorovati.

Pomanjkanje tega vitamina lahko povzroči težave s srcem

Posledice pomanjkanja so lahko trajne

Če B12 dalj časa primanjkuje, lahko pride do nepovratnih živčnih poškodb, zmanjšane kognitivne sposobnosti, depresije in celo anemije. Zato je zgodnje odkrivanje in nadomeščanje izjemno pomembno – zlasti po 50. letu, ko se absorpcija naravno zmanjša.

Najboljše in najslabše rastlinske beljakovine

Ne ignorirajte subtilnih znakov – telo vam nekaj sporoča

Starost ni izgovor za utrujenost, pomanjkanje motivacije ali težave s spominom. Pogosto gre za manjkajoč kos sestavljanke – in B12 je eden izmed njih. S pravočasnim ukrepanjem lahko obnovite svojo vitalnost, jasnost uma in dobro počutje.

Viri: Mayo Clinic, WebMD, Verywell Health, John Hopkins Medicine, Health, myClevelandClinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
