Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv

Kot navaja Krenizdravo, najnovejši znanstveni pregled razkriva, da kar 76 odstotkov svetovne populacije ne dosega priporočenega dnevnega vnosa omega-3 maščobnih kislin, predvsem eikozapentaenske kisline in dokozaheksaenojske kisline. Strokovnjaki opozarjajo, da so koristi teh maščobnih kislin za zdravje izjemno pomembne, zato pozivajo k jasnejšim prehranskim smernicam in večji ozaveščenosti javnosti.

Zakaj prihaja do neustreznega vnosa omega-3 maščobnih kislin?

Analiza priporočil iz več kot sto držav je pokazala, da se smernice med seboj močno razlikujejo, kar ustvarja zmedo in otežuje razumevanje, koliko omega-3 maščobnih kislin bi morali zaužiti. Najpogosteje priporočena količina za odrasle znaša približno 250 miligramov eikozapentaenske kisline in dokozaheksaenojske kisline dnevno, medtem ko naj bi nosečnice zaužile dodatnih 100 do 200 miligramov dokozaheksaenojske kisline. Kot poroča Krenizdravo, so te maščobne kisline še posebej pomembne v obdobju nosečnosti, dojenja in zgodnjega razvoja otroka.

icon-expand Omega-3 maščobne kisline FOTO: AdobeStock

Vloga omega-3 maščobnih kislin v telesu

Omega-3 maščobne kisline so esencialne, kar pomeni, da jih telo ne more tvoriti samo. Poleg eikozapentaenske kisline in dokozaheksaenojske kisline v to skupino spada tudi alfa-linolenska kislina. Te maščobne kisline sodelujejo pri absorpciji vitaminov A, D, E in K, pomembne so za zdravje možganov, kože in oči ter lahko ugodno vplivajo na raven trigliceridov in lipoproteinov visoke gostote. Kot piše Krenizdravo, lahko pomagajo tudi pri uravnavanju vnetnih procesov in ravni glukoze v krvi.

icon-expand Omega-3 maščobne kisline FOTO: AdobeStock

Kdo je najbolj izpostavljen tveganju pomanjkanja?

Kot navaja Krenizdravo, so med najbolj ranljivimi skupinami nosečnice, doječe matere, dojenčki in starejši odrasli. Pri starejših lahko ustrezen vnos omega-3 maščobnih kislin pomaga pri preprečevanju pogostejših zdravstvenih težav, ki se pojavljajo v poznejših življenjskih obdobjih.

Znaki, ki lahko nakazujejo pomanjkanje

Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin se lahko kaže na več načinov. Med najpogostejšimi znaki so suha in razdražena koža, suhe oči, bolečine v sklepih ter spremembe v strukturi las. Če opazite katerega od teh simptomov, je smiselno preveriti svoj prehranski vnos.

icon-expand Omega-3 maščobne kisline FOTO: AdobeStock

Prehranski viri in dodatki

Strokovnjaki poudarjajo, da je najboljši vir omega-3 maščobnih kislin uravnotežena prehrana. Med živila, ki vsebujejo največ teh maščobnih kislin, sodijo mastne ribe, ribja olja, lanena semena, chia semena, laneno olje, soja in orehi. Ameriško združenje za srce priporoča uživanje dveh porcij mastne ribe tedensko. Če prehrana ne zagotavlja zadostnega vnosa, je mogoče razmisliti o dodatkih, kot sta ribje olje ali olje alg. Kot poroča Krenizdravo, pa je pri dodatkih potrebna previdnost, saj lahko povzročijo neželene učinke, med drugim slabost, drisko ali povečano tveganje za krvavitve, zlasti pri osebah, ki jemljejo zdravila za redčenje krvi.

icon-expand Losos FOTO: Thinkstock

Kot navaja Krenizdravo, je potreba po dodatkih odvisna od prehrane, zdravstvenega stanja in življenjskih navad posameznika. Zaradi nizkega vnosa rib in pogostega uživanja omega-6 maščobnih kislin pa so dodatki v nekaterih primerih smiselni, vendar le po predhodni presoji. Zadosten vnos omega-3 maščobnih kislin je ključen za ohranjanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih. Ker večina prebivalstva ne dosega priporočenih količin, je pomembno, da se zavedate njihove vloge in poskrbite za redno vključevanje kakovostnih virov v svojo prehrano.