Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo

N.R.A.
25. 01. 2026 03.14
0

Zimsko pomanjkanje vitamina D bi lahko pomembno vplivalo na pogostost hudih okužb dihal.

Povezava med vitaminom D in okužbami dihal

Kot poroča Daily Mail, so britanski raziskovalci ugotovili, da ima raven vitamina D v telesu pomembno vlogo pri tveganju za hospitalizacijo zaradi okužb dihal, vključno z gripo. Znanstveniki so ugotovili, da so bili posamezniki s hudim pomanjkanjem vitamina D bistveno pogosteje sprejeti v bolnišnico zaradi bolezni dihal kot tisti z ustreznimi vrednostmi.

Raziskava, objavljena v strokovni reviji American Journal of Clinical Nutrition, po navedbah Daily Mail kaže, da so imeli ljudje z zelo nizko koncentracijo vitamina D v krvi za 33 odstotkov večje tveganje za hospitalizacijo zaradi okužb dihal. Avtorji raziskave so ob tem poudarili, da bi zagotavljanje ustreznega vnosa vitamina D lahko imelo pomemben vpliv na javno zdravje.

Vitamin D
Vitamin DFOTO: AdobeStock

Kako je bila raziskava izvedena

Kot piše Daily Mail, gre za največjo raziskavo te vrste doslej. Raziskovalno skupino je vodila Univerza v Surreyju, analizirali pa so podatke iz zbirke UK Biobank, ki vključuje zdravstvene podatke več deset tisoč prebivalcev Združenega kraljestva. V analizo je bilo vključenih približno 36.000 odraslih oseb, končni nabor pa je zajemal 27.872 posameznikov.

Raziskovalci so spremljali povezavo med koncentracijo vitamina D v krvi in sprejemi v bolnišnico zaradi okužb dihal, kot so gripa, pljučnica in bronhitis. Kot navaja Daily Mail, je bilo med sodelujočimi 2255 oseb hospitaliziranih zaradi okužbe dihal.

Vitamin D
Vitamin DFOTO: Shutterstock

Koliko vitamina D je dovolj

Kot poroča Daily Mail, so znanstveniki kot hudo pomanjkanje opredelili koncentracijo vitamina D pod 15 nanomolov na liter krvi, medtem ko so za optimalno raven šteli vrednosti 75 nanomolov na liter ali več. Analiza je pokazala, da se je tveganje za hospitalizacijo zaradi okužb dihal z vsakim povečanjem koncentracije vitamina D za 10 nanomolov zmanjšalo za štiri odstotke.

V skladu z nacionalnimi smernicami Združenega kraljestva je priporočeni dnevni vnos vitamina D 10 mikrogramov, kar naj bi po navedbah strokovnjakov pomagalo zmanjšati tveganje za hujše poteke okužb, vključno z gripo.

Vitamin D vpliva tudi na kosti.
Vitamin D vpliva tudi na kosti.FOTO: AdobeStock

Kdo je najbolj izpostavljen pomanjkanju vitamina D

Kot navaja Daily Mail, je vitamin D edini prehranski dodatek, ki ga zdravstvene oblasti v Združenem kraljestvu priporočajo vsem prebivalcem v jesenskih in zimskih mesecih. Posebej izpostavljene skupine, ki naj bi dodatek jemale vse leto, vključujejo majhne otroke, stare od enega do štirih let, ter osebe s temnejšo poltjo.

Vloga vitamina D v telesu

Vitamin D ima ključno vlogo pri uravnavanju ravni kalcija in fosfata v telesu, s čimer prispeva k zdravju kosti, zob in mišic. Kot piše Daily Mail, lahko dolgotrajno pomanjkanje povzroči bolečine v kosteh, stanje, znano kot osteomalacija, ter poveča dovzetnost za resne okužbe dihal, vključno z gripo. Strokovnjaki poudarjajo, da ima vitamin D tudi antibakterijske in protivirusne lastnosti, ki naj bi pomagale zmanjšati tveganje za okužbe dihal, ki lahko vodijo v hospitalizacijo.

Vitamin D
Vitamin DFOTO: AdobeStock

Posebno tveganje pri starejših

Kot poroča Daily Mail, so starejši odrasli bistveno bolj ogroženi za razvoj hudih okužb dihal. Pljučnica in bronhitis sodita med vodilne vzroke smrti pri osebah, starih med 50 in 74 let, pri starejših od 75 let pa se ti bolezni uvrščata celo med deset najpogostejših vzrokov smrti. Raziskovalci zato poudarjajo pomen zadostnega vnosa vitamina D predvsem pri starejši populaciji in pri etničnih skupinah, pri katerih je pomanjkanje vitamina D pogostejše.

Kljub temu da prehranski dodatki pomagajo zviševati raven vitamina D, strokovnjaki, kot navaja Daily Mail, poudarjajo tudi pomen uravnotežene prehrane in izpostavljenosti sončni svetlobi, kadar je to mogoče. V zimskem obdobju, ko je sončne svetlobe manj, pa ostaja jemanje prehranskega dodatka učinkovit način za zmanjševanje tveganja za resne okužbe dihal, vključno z gripo.

Vir: Daily Mail

Vitamini in minerali

