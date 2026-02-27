Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda

Zakaj je vitamin B12 tako pomemben?

Kot piše Harvard Health, je vitamin B12 ključen za tvorbo rdečih krvnih celic, pravilno delovanje živčnega sistema in presnovo energije. Ker se pomanjkanje razvija počasi, ga ljudje pogosto spregledajo, saj se simptomi prekrivajo z drugimi zdravstvenimi težavami. Najpogosteje se pojavlja pri starejših odraslih, pri osebah z avtoimunsko boleznijo perniciozna anemija, pri ljudeh z boleznimi prebavil ter pri veganih in vegetarijancih, saj vitamin B12 naravno najdemo predvsem v živilih živalskega izvora. Mayo Clinic navaja, da je pogost vzrok tudi zmanjšana absorpcija v želodcu, kar pomeni, da lahko pomanjkanje nastane tudi ob sicer ustreznem prehranskem vnosu.

icon-expand Vitamin B12 FOTO: AdobeStock

Prvi znaki, ki jih pogosto pripišemo nečemu drugemu

Eden najpogostejših zgodnjih simptomov je izrazita utrujenost. Ker vitamin B12 sodeluje pri tvorbi rdečih krvnih celic, njegovo pomanjkanje zmanjša sposobnost krvi, da prenaša kisik, kar vodi v občutek izčrpanosti. NIH poudarja, da se lahko utrujenost pojavi tudi pri blagih oblikah pomanjkanja, zato je ne gre pripisati zgolj stresu ali pomanjkanju spanja. Pogosto se pojavijo tudi težave s koncentracijo in spominom. Ljudje opisujejo, da se težje osredotočajo, da pozabljajo osnovne stvari ali da razmišljajo počasneje kot običajno. Cleveland Clinic navaja, da se kognitivne spremembe lahko pojavijo tudi pri mlajših odraslih, zato jih ni smiselno pripisovati samo staranju.

icon-expand Vitamin B12 FOTO: AdobeStock

Med najpogostejše zgodnje simptome sodijo: - nepojasnjena utrujenost, - zmanjšana koncentracija, - pozabljivost, - občutek 'meglenih misli', - bledica ali pospešen srčni utrip zaradi slabše tvorbe rdečih krvnih celic.

Nevrološki simptomi, ki opozarjajo na težavo

Ko pomanjkanje vitamina B12 traja dlje časa, se lahko pojavijo nevrološki znaki, ki so pogosto zelo zavajajoči. Mravljinčenje v rokah in nogah, občutek električnih sunkov v okončinah ali nestabilna hoja so posledica okvare živcev. WebMD opozarja, da se nevrološki simptomi lahko pojavijo tudi takrat, ko krvna slika še ne kaže izrazite anemije, kar pomeni, da je pomanjkanje lahko prikrito in ga je težko prepoznati brez laboratorijskih preiskav.

icon-expand Utrujenost FOTO: AdobeStock

Spremembe razpoloženja in vidne motnje

Vitamin B12 vpliva tudi na nevrotransmiterje, ki uravnavajo razpoloženje. Ljudje z nizkimi ravnmi pogosto poročajo o razdražljivosti, občutkih žalosti ali povečani anksioznosti. Harvard Health navaja, da lahko pomanjkanje vitamina B12 poslabša simptome depresije, čeprav samo po sebi ni njen neposredni vzrok. Pri daljšem pomanjkanju se lahko pojavijo tudi vidne motnje. NIH poroča, da lahko pride do okvare vidnega živca, kar povzroči zamegljen vid, zmanjšano ostrino ali motnje v zaznavanju barv. Te spremembe se pogosto izboljšajo po ustreznem zdravljenju, vendar je pomembno, da se odkrijejo pravočasno.

icon-expand Mravljinčenje rok FOTO: AdobeStock

Nevrološki simptomi, ki jih ne smete ignorirati: - mravljinčenje v okončinah, - izguba ravnotežja, - težave pri hoji, - zamegljen vid, - spremembe razpoloženja.

Kako poteka diagnostika in zdravljenje?

Zdravnik običajno opravi krvne preiskave, s katerimi preveri raven vitamina B12, stanje rdečih krvnih celic ter morebitne pridružene težave, kot sta pomanjkanje folne kisline ali motnje delovanja ščitnice. Cleveland Clinic poudarja, da je zgodnje odkrivanje izjemno pomembno, saj se lahko nevrološke okvare ob dolgotrajnem pomanjkanju težje povrnejo. Zdravljenje je odvisno od vzroka pomanjkanja. Pri blažjih oblikah zadostujejo prehranske spremembe ali peroralni dodatki, pri težjih pa so potrebne injekcije vitamina B12, ki obidejo prebavila in omogočijo neposredno absorpcijo. Mayo Clinic navaja, da se večina ljudi na zdravljenje odzove hitro, simptomi pa se postopoma izboljšajo.

Preberi še Simptom v ustih, ki kaže na pomanjkanje vitamina B12

Pomanjkanje vitamina B12 je pogostejše, kot si mnogi predstavljajo, in se pogosto razvija tiho. Ker so simptomi lahko zelo raznoliki, od utrujenosti in kognitivnih težav do motenj vida in ravnotežja, je pomembno, da jih prepoznate pravočasno. Pravilna diagnostika in ustrezno zdravljenje lahko preprečita resne zaplete ter bistveno izboljšata Vaše počutje in kakovost življenja.