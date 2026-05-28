Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku

Znanstveniki so odkrili fascinantno povezavo med običajnim vitaminom B2 in odpornostjo rakavih celic. Čeprav je ta vitamin nujen za naše preživetje, saj skrbi za zdravo kožo in predelavo maščob v energijo, so nove študije pokazale, da ga rakave celice spretno uporabljajo kot svojo osebno zaščito. Ta zaščita jim omogoča, da se izognejo procesu, imenovanemu feroptoza. To je vrsta nadzorovane smrti celice, ki se zgodi, ko pride do poškodb njene membrane. Če rakava celica ostane brez vitamina B2, postane znatno bolj ranljiva in dovzetna za uničenje, kar predstavlja nov up v boju proti tej bolezni.

Raziskovalci so pod lupo vzeli tisoče genov in ugotovili, da ključno vlogo igra beljakovina FSP1 . Ta beljakovina je nekakšen varnostnik rakave celice, ki preprečuje njeno uničenje. Da bi ta varnostnik deloval, potrebuje gorivo, ki ga dobi ravno iz vitamina B2. Proces poteka preko gena z imenom RFK, ki pomaga telesu predelati vitamin v uporabno obliko. To odkritje pojasnjuje, zakaj je nekatere vrste raka tako težko premagati – so preprosto preveč dobro preskrbljene z obrambnimi snovmi, ki jih rakava celica izsesa iz našega sistema prehranjevanja.

Rešitev za premagovanje rakove trdnjave bi se lahko skrivala v snovi, imenovani roseoflavin. Gre za nekakšen dvojnik vitamina B2, ki deluje tako, da rakavo celico prelisiči. Ko celica namesto pravega vitamina B2 prevzame roseoflavin, ugotovi, da ta ne nudi enake zaščite kot riboflavin. Obrambni sistem celice nenadoma razpade in tumor postane lahek plen za naravne čistilne procese telesa. Čeprav smo šele v zgodnjih fazah raziskav, so ti rezultati izjemno spodbudni, saj bi to pomenilo, da bi lahko ciljali neposredno na rakave celice, ne da bi pri tem škodovali preostalemu, zdravemu delu telesa.

To novo odkritje o vitaminu B2 pa ni pomembno le za zdravljenje raka. Proces, imenovan feroptoza, je namreč povezan s številnimi drugimi težavami, od možganske kapi do resnih nevrodegenerativnih bolezni. "Vedno več dokazov kaže, da feroptoza prispeva tudi k patološkim procesom pri boleznih, ki uničujejo živčni sistem, ter pri poškodbah organov po presaditvi," razlaga biolog José Pedro Friedmann Angeli. To pomeni, da bi lahko v prihodnosti z manipulacijo tega celičnega procesa ne le zdravili raka, temveč tudi upočasnili propadanje možganov pri starejših ali bolje varovali organe med kirurškimi posegi.

Kljub temu, da vitamin B2 rakave celice ščiti, to ne pomeni, da je nevaren – nasprotno, brez njega ne moremo preživeti. Ključ je v ravnovesju in specifičnosti. Naslednji koraki znanstvenikov bodo usmerjeni v ugotavljanje, kako natančno ciljati na stroje v rakavi celici, ki predelujejo vitamin B2. Z uporabo prilagojenih snovi, podobnih roseoflavinu, bi lahko ustvarili tretmaje, ki tumorje naredijo nemočne. S tem bi postala klasična zdravila, ki se zdaj včasih neuspešno spopadajo z odpornimi tumorji, mnogo bolj učinkovita, hkrati pa bi pacienti dobili priložnost za hitrejše okrevanje s pomočjo naprednih spoznanj sodobne biologije.