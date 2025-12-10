Vitamin B6: 7 živil, ki ga vsebujejo več kot banane

Pomaga pri presnovi beljakovin, tvorbi nevrotransmiterjev in podpira imunski sistem. Čeprav so banane pogosto omenjene kot dober vir, obstajajo živila, ki vsebujejo še več tega pomembnega vitamina.

Kot piše Mayo Clinic , je vitamin B6 nujen za normalen razvoj možganov in za ohranjanje zdravega živčnega ter imunskega sistema. Pomanjkanje lahko vodi v slabokrvnost, razdražljivost in celo depresivne simptome. Dr. Joyce Prescott , dietetičarka, je za Cleveland Clinic poudarila, da je "B6 eden izmed vitaminov, ki ga telo ne more proizvajati samo, zato ga moramo nujno dobiti s prehrano."

1. Piščančje prsi: Kot poroča WebMD, je perutnina eden najbogatejših virov vitamina B6, saj ena porcija lahko preseže dnevno priporočeno vrednost.

2. Losos: Poleg omega-3 maščobnih kislin vsebuje tudi visoke količine B6, kar je ključno za zdravje srca.

3. Tuna: Kot piše Mayo Clinic, je tuna odličen vir B6, ki hkrati podpira tvorbo hemoglobina.

4. Čičerika: Strokovnjaki iz Cleveland Clinic navajajo, da stročnice, zlasti čičerika, vsebujejo izjemne količine B6, poleg vlaknin in beljakovin.

5. Krompir: Kot poroča WebMD, krompir ni le vir ogljikovih hidratov, temveč tudi pomemben vir vitamina B6.

6. Govedina: Po podatkih Verywell Health rdeče meso vsebuje piridoksin, ki prispeva k energijski presnovi in zdravju živčnega sistema.

7. Sončnična semena: Kot piše Cleveland Clinic, so semena in oreščki presenetljivo bogati z B6, hkrati pa nudijo zdrave maščobe.