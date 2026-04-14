Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja

Čeprav je vitamin D ključen za zdravje kosti, imunski sistem in številne presnovne procese, raziskave kažejo, da lahko pretiravanje s prehranskimi dopolnili povzroči več škode kot koristi, še posebej pri otrocih, starejših in ljudeh, ki jemljejo visoke odmerke brez zdravniškega nadzora. Kot poroča ScienceAlert, se primeri toksičnosti vitamina D v zadnjih letih povečujejo, kar strokovnjaki pripisujejo vse večji priljubljenosti visokih odmerkov prehranskih dopolnil.

Zakaj lahko preveč vitamina D škodi?

Kot piše ScienceAlert, je glavni problem prekomernega vnosa vitamina D povečana absorpcija kalcija, kar lahko vodi v hiperkalcemijo – stanje, pri katerem se kalcij kopiči v mehkih tkivih in arterijah. To lahko povzroči ledvične kamne, motnje v delovanju kosti ter simptome, kot so slabost, bruhanje, zaprtje, utrujenost in bolečine v mišicah ali kosteh. V hujših primerih lahko pride celo do odpovedi ledvic ali življenjsko nevarnih krvavitev v prebavilih.

Tudi Health opozarja, da se simptomi toksičnosti razvijajo postopoma, pogosto neopazno. Prvi znaki so lahko prebavne težave, izguba apetita, pretirana žeja, pogostejše uriniranje, zmedenost in izrazita utrujenost. Če stanje napreduje, se lahko pojavijo resni zapleti, kot so aritmije, huda dehidracija in odlaganje kalcija v mehkih tkivih.

Kako pogosta je toksičnost vitamina D?

Kot poroča Verywell Health, je toksičnost vitamina D sicer redka, vendar se skoraj vedno pojavi zaradi predolgih obdobij jemanja zelo visokih odmerkov, pogosto nad 10.000 IU na dan. Normalne vrednosti vitamina D v krvi so med 30 in 60 ng/mL, medtem ko se toksičnost običajno pojavi pri vrednostih nad 150 ng/mL. Prehrana in sonce praviloma ne povzročita presežkov, saj telo samo uravnava sintezo vitamina D v koži.

Kdo naj bo še posebej previden?

Novejše smernice, kot navaja Harvard Health, priporočajo, da zdravi odrasli do 75. leta ne jemljejo vitamina D rutinsko, razen če imajo potrjeno pomanjkanje ali spadajo v rizične skupine (otroci, starejši nad 75 let, nosečnice, osebe s prediabetesom). Prekomerno preventivno jemanje brez potrebe lahko poveča tveganje za zaplete.

Kako preprečiti predoziranje?

- Ne presegajte priporočenih dnevnih vnosov, razen če vam to svetuje zdravnik. - Redno preverjajte krvne vrednosti vitamina D, če jemljete dodatke dalj časa. - Bodite pozorni na zgodnje simptome, kot so prebavne težave, utrujenost in izguba apetita. - Izbirajte dopolnila le po posvetu s strokovnjakom. Kot poudarja ScienceAlert, je ključno, da se zavedamo, da 'več ni vedno bolje' – še posebej pri vitaminih, ki se kopičijo v telesu.

Vitamin D je izjemno pomemben za zdravje, vendar lahko pretiravanje z dodatki vodi v resne zaplete. Strokovnjaki zato priporočajo previdnost, zmernost in redno posvetovanje z zdravstvenimi delavci. Če razmišljate o jemanju višjih odmerkov, je smiselno preveriti svoje dejanske potrebe in se izogniti tveganjem, ki jih prinaša prekomeren vnos.