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Prehranska dopolnila
Vitamini in minerali

Znaki, da s prehranskimi dopolnili resno pretiravate

N.R.A.
20. 06. 2026 03.19
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Preberite, kateri so najpogostejši znaki, da z jemanjem dodatkov pretiravate, in zakaj večje količine ne pomenijo nujno boljšega zdravja.

Mnogi med nami mislijo, da nam vitamini v obliki tablet ne morejo škodovati, saj se naravno nahajajo v zdravi hrani. A resnica je drugačna; s prehranskimi dopolnili lahko hitro pretiravamo. Strokovnjaki poudarjajo, da vitamini niso zdravila, temveč komercialni izdelki, ki naj bi le dopolnili našo prehrano.

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Dr. Pieter Cohen s Harvarda opozarja, da se je pred uvedbo kakršnega koli novega dodatka nujno posvetovati z osebnim zdravnikom. Samostojno raziskovanje učinkov magnezija ali vitaminov C in E pogosto ni dovolj za varno uporabo, saj ne poznamo vseh interakcij v telesu.

Prehranska dopolnila
Prehranska dopolnilaFOTO: AdobeStock

Razlika med vitamini, ki se izločijo, in tistimi, ki se kopičijo v telesu

Ko govorimo o prevelikih odmerkih, je pomembno razumeti, kako naše telo obdeluje različne snovi. Vitamina C in B sta tista, ki ju telo, če ju je preveč, izloči z urinom. A to ne pomeni, da sta povsem nenevarna v ekstremnih odmerkih. Veliko bolj problematični so vitamini A, D, E in K. Ker so topni v maščobi, jih telo shrani "za hude čase", kar pomeni, da se lahko nakopičijo do strupenih vrednosti. Olivia Thomas opozarja, da tudi minerali niso nedolžni, saj lahko že majhno odstopanje v njihovi ravni povzroči, da vaše telo ne deluje več tako, kot bi moralo.

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Vitamini niso vedno neškodljivi. Tisti, ki so topni v maščobah, ostanejo v telesu in lahko postanejo strupeni, če z njimi pretiravamo.

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Če med jemanjem prehranskih dopolnil začutite razbijanje srca ali bolečino v prsih, takoj poiščite zdravniško pomoč. Takšni izdelki lahko namreč dvignejo vaš krvni tlak, še posebej če vsebujejo skriti kofein. Prav tako bodite pozorni na svojo kožo. Srbenje ali izpuščaji lahko pomenijo alergijsko reakcijo na določene vitamine. Cindy Reuter navaja, da je skoraj pri vseh vitaminih možen pojav alergijskega dermatitisa. Tudi prebava vam lahko marsikaj pove: preveč vitamina C pogosto vodi do driske in bruhanja, medtem ko preveč vlaknin povzroča močno napihnjenost in vetrove.

Prehranska dopolnila
Prehranska dopolnilaFOTO: AdobeStock

Nevarni pari: česa nikoli ne smete jemati hkrati

Kombiniranje različnih vitaminov brez strokovnega nadzora lahko vodi do antagonističnih učinkov ali povečane toksičnosti. Na primer, sočasno jemanje kalcija in železa zavira absorpcijo obeh mineralov, poleg tega pa lahko motita delovanje zdravil za ščitnico, kot je levotiroksin. Vitamin K je kritičen pri pacientih na antikoagulacijski terapiji z varfarinom, saj neposredno zmanjšuje njegovo učinkovitost. Posebno previdnost svetuje Cindy Reuter pri osebah z anamnezo jetrnih, ledvičnih ali srčnih obolenj ter pri pacientih, ki so v procesu onkološkega zdravljenja, saj nekateri naravni pripravki (kot sta šentjanževka ali kurkuma) interferirajo s predpisano medikacijo.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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