Zdravje
Žensko zdravje
Duševno zdravje
Lepota
Življenjske zgodbe
Novice

Vitaminske infuzije: izkušnja pacientov in kaj terapija v resnici ponuja

P.R.
28. 01. 2026 10.44
0

Vitaminske intravenozne terapije so v zadnjih letih postale izjemno priljubljene kot način za izboljšanje počutja, energije in splošne vitalnosti. Toda kaj o njih pravijo pacienti, ki jih prejemajo, in kako pravzaprav delujejo?

Kaj sploh je vitaminska intravenozna terapija?

Vitaminska IV terapija je postopek, pri katerem se vitamini, minerali ali antioksidanti dovajajo neposredno v krvni obtok s pomočjo infuzije. Takšen način omogoča, da se hranila izognejo prebavnemu traktu, zato je absorpcija hitrejša in bolj zanesljiva.

Terapija ni namenjena nadomeščanju zdrave prehrane ali zdravljenja, temveč služi kot dodatna podpora telesu v obdobjih večjih obremenitev – zaradi stresa, pomanjkanja spanca, intenzivnega napora ali okrevanja po boleznih.

Kaj o terapiji pravijo pacienti?

V praksi se največ govori prav o izkušnjah ljudi, ki IV infuzije prejemajo občasno najpogosteje zaradi utrujenosti, stresa ali želje po hitrejši regeneraciji.

"Počutila sem se boljše, zelo zelo hitro."

Ena od uporabnic opisuje, da se je za terapijo odločila zaradi ponavljajočih se nihanj energije:

"Imela sem simptome: utrujenost, brez volje do življenja, stres in delo sta me popolnoma izčrpala. Vsaka najmanjša bolezen me je povsem utrudila. Zato sem se odločila, da poskusim še to in vidim, kako bo zadeva delovala na meni."

Ali bi terapijo priporočila tudi drugim?

Pacientka glede na svojo izkušnjo pravi, da bi terapijo priporočila naprej, vendar poudarja pomembnost posveta z zdravnikom:

"Vsem predlagam, da pridejo poskusijo se prej posvetujejo z zdravnikom in da glede na to dobijo terapijo, ki je primerna za njih. Veliko ljudi govori o stroških terapije, vendar jaz poudarjam nekaj drugega: To ni strošek, to je investicija v moje zdravje."

 

Realna pričakovanja: kaj vitaminske infuzije so in kaj niso

Vitaminske infuzije niso čudežno zdravilo, ki bi pozdravilo bolezni ali nadomestilo zdrav življenjski slog.

So pa lahko učinkovita podpora, ki ljudem pomaga pri:

- izboljšani hidraciji,

- boljši regeneraciji,

- zmanjšanju utrujenosti,

- občutku več energije,

- lažjem obvladovanju stresa.

Učinki se razlikujejo od posameznika do posameznika – nekateri občutijo jasne pozitivne spremembe, drugi opisujejo bolj subtilne ali postopne učinke.

Terapije se izvajajo v medicinsko nadzorovanem okolju, kjer se hranila prilagodijo potrebam posameznika.

Zakaj se vse več ljudi odloča za IV terapijo?

Najpogostejši razlogi, ki jih navajajo pacienti:

- hiter tempo življenja in kronična izčrpanost,

- stres na delovnem mestu,

- neredni obroki ali premajhen vnos hranil,

- pomanjkanje spanja,

- občutek izžetosti po potovanjih,

- okrevanje po sezonskih virusih,

- priprava na večjo fizično ali mentalno obremenitev.

Pri večini gre za željo po boljšem počutju, ne po medicinskem zdravljenju.

 

Celostna podpora za boljše počutje v Centru Vitalizacije

V Centru Vitalizacije  se IV terapije izvajajo kot del širšega koncepta dobrega počutja. Naš cilj ni "hitro popravilo", temveč dolgoročna podpora telesu, da se lažje spoprijema z vsakodnevnimi obremenitvami.

Pred vsako IV terapijo pri nas vedno opravimo:

- zdravstveni pregled,

- posvet z zdravnikom,

- potrebne meritve,

na podlagi katerih določimo, katera infuzija je najprimernejša za posameznika.

Če razmišljate o vitaminski terapiji, se lahko naročite na uvodni posvet, kjer vas vodimo skozi celoten proces in pripravimo personaliziran protokol.

Naročnik oglasa: Center Vitalizacije (Actinia Medico d.o.o.)

