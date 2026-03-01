Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike

Mikroplastika so drobni plastični delci, manjši od pet milimetrov, ki nastajajo z razpadanjem večjih plastičnih izdelkov ali se proizvajajo namensko. V človeško telo lahko vstopajo z vdihavanjem, zaužitjem ali preko pitne vode. Kot navaja NIH, so raziskovalci mikroplastiko zaznali v krvi, pljučih in celo v posteljici, kar kaže na njeno sposobnost prehajanja bioloških pregrad. To odpira vprašanja o dolgoročnih posledicah za zdravje. Harvard Health poroča, da so ljudje vsakodnevno izpostavljeni mikroplastiki prek embalaže za živila, plastenk in onesnaženega zraka v zaprtih prostorih.

Vpliv mikroplastike na srčno-žilni sistem

Kot piše Science Alert, so novejše raziskave pokazale povezavo med prisotnostjo mikroplastike v aterosklerotičnih oblogah in večjim tveganjem za srčni infarkt ter možgansko kap. Prisotnost delcev lahko spodbuja vnetne procese v žilni steni. NIH navaja, da kronično vnetje pomembno prispeva k razvoju ateroskleroze, kar povečuje tveganje za koronarno bolezen srca in možgansko kap. Mikroplastika lahko deluje kot sprožilec ali pospeševalec teh procesov.

Vnetje in oksidativni stres

VerywellHealth poroča, da laboratorijske študije kažejo, da mikroplastični delci lahko sprožijo oksidativni stres in celično vnetje. Oksidativni stres je znan mehanizem, ki sodeluje pri razvoju srčno-žilnih bolezni in presnovnih motenj. Harvard Health dodaja, da so ti mehanizmi za zdaj predvsem predmet eksperimentalnih raziskav, vendar rezultati upravičujejo dodatne klinične študije.

Mikroplastika in hormonsko ravnovesje

Kot poroča WebMD, plastika pogosto vsebuje kemične dodatke, kot so ftalati in bisfenoli, ki lahko delujejo kot hormonski motilci. Ti lahko vplivajo na delovanje ščitnice, reproduktivni sistem in presnovo. My.clevelandclinic navaja, da so hormonski motilci povezani s povečanim tveganjem za neplodnost, motnje menstruacijskega ciklusa ter presnovni sindrom. Čeprav neposredna povezava med mikroplastiko in temi boleznimi še ni dokončno potrjena, znanstveni podatki kažejo na potencialno tveganje.

Vpliv na reproduktivno zdravje

Kot piše Health, so mikroplastične delce zaznali v posteljici in reproduktivnih tkivih, kar odpira vprašanja o vplivu na plodnost in razvoj ploda. Raziskave še potekajo, vendar strokovnjaki opozarjajo na previdnost. NIH poudarja, da je področje vpliva mikroplastike na reproduktivno zdravje še v zgodnji fazi raziskovanja, vendar preliminarni podatki nakazujejo potrebo po dodatnih študijah.

Učinki na dihala in prebavila

Kot navaja Verywell Health, lahko vdihavanje mikroplastike draži dihalne poti in sproži vnetne odzive. Dolgotrajna izpostavljenost bi lahko prispevala k razvoju kroničnih vnetnih bolezni dihal, čeprav neposredne klinične povezave še niso dokončno potrjene.

Prebavni sistem

Harvard Health poroča, da večina zaužite mikroplastike verjetno prehaja skozi prebavila brez absorpcije, vendar majhni delci lahko prehajajo skozi črevesno steno. To lahko sproži lokalne vnetne procese ali vpliva na črevesno mikrobioto. Science Alert izpostavlja, da so v eksperimentalnih modelih opazili spremembe v črevesni pregradi in imunskem odzivu, kar nakazuje možne dolgoročne posledice.

Kaj pomenijo nove raziskave za javno zdravje

Kot navaja NIH, trenutno še ni dovolj podatkov za natančno oceno tveganja, vendar naraščajoče število dokazov kaže, da mikroplastika ni zgolj okoljski problem, temveč tudi potencialni dejavnik tveganja za kronične bolezni. WebMD poudarja, da je zmanjševanje izpostavljenosti smiselno predvsem z omejevanjem uporabe plastike za enkratno uporabo, izbiro steklenih ali kovinskih posod ter prezračevanjem notranjih prostorov.

Znanstveni konsenz se še oblikuje, vendar dosedanje raziskave jasno kažejo, da je mikroplastika prisotna v človeškem telesu in lahko vpliva na vnetne, hormonske ter srčno-žilne procese. Nadaljnje dolgoročne klinične raziskave bodo ključne za razumevanje dejanskega obsega tveganja in oblikovanje preventivnih smernic.