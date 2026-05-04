Ali imajo drevesa srčni utrip? Razkrili presenetljivo odkritje

Dlje časa je v znanstvenih krogih prevladovalo prepričanje, da se transport vode v drevesih odvija s pomočjo osmoze, vendar najnovejše ugotovitve razkrivajo bistveno kompleksnejši mehanizem. Drevesa s ritmičnim krčenjem in širjenjem debla ter vej aktivno črpajo vodo od korenin do listov, proces pa deluje analogno delovanju človeškega srca.

Za razliko od fiziološkega utripa pri ljudeh je ta proces pri drevesih precej počasnejši, saj njihovo 'srce' utripne le enkrat na dve uri. Namesto krvnega pretoka drevesa vzdržujejo natančen vodni tlak, ki omogoča nemoteno distribucijo tekočine po celotni strukturi rastline.

András Zlinszky z danske univerze Aarhus je pojasnil: "Odkrili smo, da večina dreves izkazuje redne periodične spremembe oblike, ki so sinhronizirane po celotni rastlini, kar nedvomno potrjuje prisotnost periodičnih nihanj vodnega tlaka."