Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Vročina
Zdravje

Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal

N.R.A.
20. 06. 2026 03.51
0

Poletni kašelj je vse prej kot redek pojav. Čeprav večina ljudi kašelj povezuje z zimskimi meseci, se številni s tem simptomom spopadejo prav poleti – pogosto po izpostavljenosti klimatiziranim prostorom, nenadnim temperaturnim spremembam ali ob dolgotrajnem bivanju na soncu. Razlika med običajnim poletnim prehladom in resnejšim vnetjem dihalnih poti je lahko ključna za pravilno ukrepanje in preprečevanje zapletov.

Zakaj poleti pogosto pride do kašlja

Nenadni temperaturni skoki

Vstop iz vročega okolja v močno klimatiziran prostor povzroči temperaturni šok, na katerega se telo odzove z draženjem dihalnih poti. Kot opozarja WebMD, lahko tako nihanje povzroči blago vnetje ali poslabša že obstoječe alergije in sproži kašelj.

Najboljši način za hitro in varno ohladitev
Preberi še
Najboljši način za hitro in varno ohladitev

Suha klima in izsušene sluznice

Klimatske naprave zmanjšajo vlago v zraku, kar vodi do izsušitve nosne in žrelne sluznice. TheHealthy izpostavlja, da suha sluznica izgubi zaščitno funkcijo in postane bolj dovzetna za dražljaje in okužbe. Suh, dražeč kašelj je lahko posledica prav tega mehanizma.

Klima
KlimaFOTO: AdobeStock

Alergije na pelod in pršice v klimatskih sistemih

Poleti cveti večina alergenih rastlin, obenem pa se v slabo očiščenih klimatskih sistemih kopičijo pršice, plesen in bakterije. Kot pojasnjuje Verywell Health, so lahko simptomi, kot so kihanje, zamašen nos in kašelj, posledica alergijske reakcije in ne okužbe.

Vadba med prehladom: da ali ne?
Preberi še
Vadba med prehladom: da ali ne?

Kdaj gre za običajen poletni prehlad

Blagi simptomi in kratek potek

Prehlad običajno spremljajo blagi simptomi: kihanje, suh ali rahlo moker kašelj, blaga utrujenost in zamašen nos. Po podatkih Mayo Clinic simptomi trajajo do enega tedna in praviloma izzvenijo brez posebnega zdravljenja.

Starejši in vročina
Starejši in vročinaFOTO: Dreamstime

Ni visoke temperature ali težkega dihanja

Prehlad ne vključuje vročine višje od 38 C, težkega dihanja ali bolečin v prsih. Kot piše WebMD, gre za okužbo zgornjih dihalnih poti, ki prizadene nos in grlo, ne pa pljuč ali sapnic.

Hladna prha: ja varna v vročih dneh in ali nas res ohladi?
Preberi še
Hladna prha: ja varna v vročih dneh in ali nas res ohladi?

Odziv na počitek in hidracijo

Simptomi se hitro izboljšajo z zadostnim počitkom, tekočino in izogibanjem hladnemu zraku. Cleveland Clinic poudarja, da prehlad ne napreduje, če telo dobi dovolj podpore.

To se je zgodilo, ker je spala pri prižgani klimi
Preberi še
To se je zgodilo, ker je spala pri prižgani klimi

Kdaj gre za vnetje dihalnih poti

Vztrajen kašelj in bolečine v prsnem košu

Vnetje spodnjih dihalnih poti (bronhitis ali celo začetna pljučnica) se pogosto začne z blagimi simptomi, ki hitro napredujejo. Verywell Health navaja, da se pojavijo močan kašelj, bolečine pri dihanju in občutek teže v prsih.

Vztrajen kašelj: razkrivamo najpogostejše vzroke in kako ga obvladati
Preberi še
Vztrajen kašelj: razkrivamo najpogostejše vzroke in kako ga obvladati

Gnojni izpljunek ali težko dihanje

Če kašelj spremlja rumeno-zelen izpljunek, piskajoče dihanje ali občutek pomanjkanja zraka, gre po vsej verjetnosti za bakterijsko ali virusno vnetje dihal, kot opozarja Johns Hopkins Medicine.

Kašelj
KašeljFOTO: AdobeStock

Vročina nad 38 stopinjami Celzija in splošna oslabelost

Kot poudarja Mayo Clinic, je vročina, ki traja več kot dva dni in se povezuje s kašljem, slabim počutjem in utrujenostjo, lahko znak, da se okužba širi navzdol po dihalnih poteh. V tem primeru je potreben zdravniški pregled.

Zaščita starejših pred vročino: nasveti zdravnikov
Preberi še
Zaščita starejših pred vročino: nasveti zdravnikov

Kako ukrepati ob poletnem kašlju

Ocenite trajanje in naravo simptomov

Če gre za blag, suh kašelj, ki traja nekaj dni in ni povezan z vročino, gre verjetno za reakcijo na klimo ali alergene. WebMD priporoča, da najprej preverite okoljske dejavnike in povečate vnos tekočine.

Izklopite klimo ali nastavite višjo temperaturo

Nastavite klimatsko napravo na največ 6–7 stopinj nižje od zunanje temperature. TheHealthy svetuje tudi redno čiščenje filtrov, saj se v njih hitro kopičijo mikroorganizmi.

Klimatska naprava
Klimatska napravaFOTO: Shutterstock

Povečajte vlažnost zraka in pijte tople napitke

Za zaščito sluznice uporabite vlažilnik zraka, inhalacije ali preprosto odprite okno. Verywell Health svetuje tudi uporabo zeliščnih čajev in medu kot naravno pomoč pri lajšanju draženja.

Znaki vročinske izčrpanosti, ki jih ne smete spregledati
Preberi še
Znaki vročinske izčrpanosti, ki jih ne smete spregledati

Poiščite zdravniško pomoč ob znakih vnetja

Če se simptomi poslabšajo ali trajajo več kot teden dni, se posvetujte z zdravnikom. Cleveland Clinic opozarja, da je pomembno ločiti med preprostim prehladom in stanjem, ki zahteva antibiotično ali drugačno zdravljenje.

V vročini ne delajte teh napak
Preberi še
V vročini ne delajte teh napak

Poletni kašelj ni nujno nevaren, a je lahko znak, da telo ne prenaša dobro temperaturnih sprememb, suhega zraka ali prisotnosti alergenov. Če ga prepoznate pravočasno in ukrepate ustrezno, lahko preprečite večje zaplete.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine, TheHealthy, Cleveland Clinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
poletni kašelj klima in kašelj vnetje dihal poleti prehlad ali bronhitis poletni kašelj brez vročine
Koža

5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici

Vizita.si Kdaj je kašelj nevaren?
Vizita.si Kdaj je prehlad nevaren?
Vizita.si Jesenski prehlad ali alergija? Kako ločiti simptome in ukrepati pravočasno
Vizita.si Zakaj je zimski zrak največji sovražnik dihal?
Vizita.si Kdaj je kašelj znak astme in ne prehlada? Ključne razlike, ki jih morate poznati
Vizita.si Razlogi, zakaj ne prenehate kašljati
Vizita.si Naravni pristopi za lajšanje simptomov prehlada in krepitev odpornosti
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1765