Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal

Zakaj poleti pogosto pride do kašlja

Nenadni temperaturni skoki

Vstop iz vročega okolja v močno klimatiziran prostor povzroči temperaturni šok, na katerega se telo odzove z draženjem dihalnih poti. Kot opozarja WebMD, lahko tako nihanje povzroči blago vnetje ali poslabša že obstoječe alergije in sproži kašelj.

Preberi še Najboljši način za hitro in varno ohladitev

Suha klima in izsušene sluznice

Klimatske naprave zmanjšajo vlago v zraku, kar vodi do izsušitve nosne in žrelne sluznice. TheHealthy izpostavlja, da suha sluznica izgubi zaščitno funkcijo in postane bolj dovzetna za dražljaje in okužbe. Suh, dražeč kašelj je lahko posledica prav tega mehanizma.

icon-expand Klima FOTO: AdobeStock

Alergije na pelod in pršice v klimatskih sistemih

Poleti cveti večina alergenih rastlin, obenem pa se v slabo očiščenih klimatskih sistemih kopičijo pršice, plesen in bakterije. Kot pojasnjuje Verywell Health, so lahko simptomi, kot so kihanje, zamašen nos in kašelj, posledica alergijske reakcije in ne okužbe.

Preberi še Vadba med prehladom: da ali ne?

Kdaj gre za običajen poletni prehlad

Blagi simptomi in kratek potek

Prehlad običajno spremljajo blagi simptomi: kihanje, suh ali rahlo moker kašelj, blaga utrujenost in zamašen nos. Po podatkih Mayo Clinic simptomi trajajo do enega tedna in praviloma izzvenijo brez posebnega zdravljenja.

icon-expand Starejši in vročina FOTO: Dreamstime

Ni visoke temperature ali težkega dihanja

Prehlad ne vključuje vročine višje od 38 C, težkega dihanja ali bolečin v prsih. Kot piše WebMD, gre za okužbo zgornjih dihalnih poti, ki prizadene nos in grlo, ne pa pljuč ali sapnic.

Preberi še Hladna prha: ja varna v vročih dneh in ali nas res ohladi?

Odziv na počitek in hidracijo

Simptomi se hitro izboljšajo z zadostnim počitkom, tekočino in izogibanjem hladnemu zraku. Cleveland Clinic poudarja, da prehlad ne napreduje, če telo dobi dovolj podpore.

Preberi še To se je zgodilo, ker je spala pri prižgani klimi

Kdaj gre za vnetje dihalnih poti

Vztrajen kašelj in bolečine v prsnem košu

Vnetje spodnjih dihalnih poti (bronhitis ali celo začetna pljučnica) se pogosto začne z blagimi simptomi, ki hitro napredujejo. Verywell Health navaja, da se pojavijo močan kašelj, bolečine pri dihanju in občutek teže v prsih.

Preberi še Vztrajen kašelj: razkrivamo najpogostejše vzroke in kako ga obvladati

Gnojni izpljunek ali težko dihanje

Če kašelj spremlja rumeno-zelen izpljunek, piskajoče dihanje ali občutek pomanjkanja zraka, gre po vsej verjetnosti za bakterijsko ali virusno vnetje dihal, kot opozarja Johns Hopkins Medicine.

icon-expand Kašelj FOTO: AdobeStock

Vročina nad 38 stopinjami Celzija in splošna oslabelost

Kot poudarja Mayo Clinic, je vročina, ki traja več kot dva dni in se povezuje s kašljem, slabim počutjem in utrujenostjo, lahko znak, da se okužba širi navzdol po dihalnih poteh. V tem primeru je potreben zdravniški pregled.

Preberi še Zaščita starejših pred vročino: nasveti zdravnikov

Kako ukrepati ob poletnem kašlju

Ocenite trajanje in naravo simptomov

Če gre za blag, suh kašelj, ki traja nekaj dni in ni povezan z vročino, gre verjetno za reakcijo na klimo ali alergene. WebMD priporoča, da najprej preverite okoljske dejavnike in povečate vnos tekočine.

Izklopite klimo ali nastavite višjo temperaturo

Nastavite klimatsko napravo na največ 6–7 stopinj nižje od zunanje temperature. TheHealthy svetuje tudi redno čiščenje filtrov, saj se v njih hitro kopičijo mikroorganizmi.

icon-expand Klimatska naprava FOTO: Shutterstock

Povečajte vlažnost zraka in pijte tople napitke

Za zaščito sluznice uporabite vlažilnik zraka, inhalacije ali preprosto odprite okno. Verywell Health svetuje tudi uporabo zeliščnih čajev in medu kot naravno pomoč pri lajšanju draženja.

Preberi še Znaki vročinske izčrpanosti, ki jih ne smete spregledati

Poiščite zdravniško pomoč ob znakih vnetja

Če se simptomi poslabšajo ali trajajo več kot teden dni, se posvetujte z zdravnikom. Cleveland Clinic opozarja, da je pomembno ločiti med preprostim prehladom in stanjem, ki zahteva antibiotično ali drugačno zdravljenje.

Preberi še V vročini ne delajte teh napak

Poletni kašelj ni nujno nevaren, a je lahko znak, da telo ne prenaša dobro temperaturnih sprememb, suhega zraka ali prisotnosti alergenov. Če ga prepoznate pravočasno in ukrepate ustrezno, lahko preprečite večje zaplete.