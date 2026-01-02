Vizita.si
Zdravje

Zakaj hitre diete vedno propadejo?

N.R.A.
02. 01. 2026 03.03
0

V svetu, kjer so družbena omrežja polna čudežnih diet in takojšnjih rešitev za izgubo kilogramov, se mnogi zapletejo v past hitrih diet. Čeprav obljube o izgubi teže v nekaj tednih zvenijo privlačno, strokovnjaki opozarjajo, da so takšne metode redko trajne in pogosto škodljive.

Kaj so hitre diete in zakaj so privlačne

Hitre diete običajno obljubljajo izgubo več kilogramov v zelo kratkem času, pogosto z drastičnimi omejitvami kalorij ali izločanjem celih skupin živil. Dr. Lisa Young, nutricionistka, opozarja, da tovrstne diete izkoriščajo psihološko potrebo po hitrih rezultatih, kot poroča WebMD. Poleg tega so običajno zelo omejujoče in neprilagojene individualnim potrebam.

Fiziološke pasti hitrih diet

Kot navaja Mayo Clinic, hitro hujšanje vodi v izgubo mišične mase, zmanjšano presnovo in učinek jojo, pri katerem telo po koncu diete pridobi izgubljene kilograme, pogosto pa jih pridobi še več. Dr. David Ludwig s Harvard Medical School poudarja, da ekstremne diete motijo hormonsko ravnovesje, kar vpliva na apetit in raven energije, to pa še dodatno otežuje trajno izgubo teže.

Hujšanje
HujšanjeFOTO: AdobeStock

Psihološki vpliv

Ni samo fizično telo tisto, ki trpi. Po mnenju Verywell Health hitre diete pogosto povzročijo občutek krivde, tesnobe in sramu ob morebitnem neuspehu. Dr. Susan Albers, strokovnjakinja za prehransko psihologijo, pravi, da tak pristop k hujšanju ustvarja cikel samokritike, kar zmanjšuje motivacijo za trajne spremembe.

Strategije za trajnejše rezultate

Namesto ekstremnih diet strokovnjaki priporočajo postopne spremembe življenjskega sloga. Dr. Melanie Green z Univerze v Exeterju za WebMD navaja, da majhni, dosegljivi cilji, kot so zmanjšanje porcij, dodajanje več zelenjave in redna telesna aktivnost, povečujejo verjetnost trajnega uspeha. Pomembno je tudi osredotočiti se na kakovost prehrane in občutek sitosti, ne le na številko na tehtnici. Čuječen pristop k prehranjevanju, kot svetuje Mayo Clinic, vključuje zavestno uživanje hrane, poslušanje telesnih signalov in postopno uvajanje novih navad, kar zmanjšuje stres in povečuje dolgoročne rezultate.

Hujšanje
HujšanjeFOTO: AdobeStock

Hitre diete so mamljive, a redko trajne. Kombinacija fizioloških pasti, psihološkega pritiska in nerealnih pričakovanj pogosto vodi do neuspeha. Trajne spremembe zahtevajo načrtovanje, postopne korake in zavestno spreminjanje navad. S tem pristopom je izguba teže trajnejša, telo ostane zdravo, duševno zdravje pa zaščiteno.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, Health, Harvard Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
hitre diete hujšanje zdrav življenjski slog jojo efekt zdravo prehranjevanje
Zdravje

Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?

Zdravje

Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka

