Zakaj je solarij nevarnejši, kot se zdi

Kaj pravzaprav oddaja solarij?

Solarij uporablja umetne UV-žarnice, ki oddajajo predvsem UVA-žarke, pogosto v višjih odmerkih, kot jih dobimo na naravnem soncu. UVA-žarki : - prodrejo globoko v kožo, - pospešujejo staranje kože, - poškodujejo kolagenska in elastinska vlakna, - prispevajo k nastanku kožnega raka. Čeprav UVB-žarkov v solarijih običajno ni v tolikšni meri kot na soncu, to ne pomeni manjše nevarnosti. UVA-žarki so povezani z dolgotrajnimi poškodbami kože.

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Zakaj "varna porjavelost" ne obstaja

Porjavelost je obrambni odziv kože na poškodbo DNK. Ko koža potemni, to pomeni, da se je že zgodila poškodba. Solarij ne omogoča "zdrave" porjavelosti, ampak: - povzroča oksidativni stres v kožnih celicah, - sproži poškodbe DNK, - pospešuje mutacije, ki se lahko sčasoma razvijejo v rakave spremembe.

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Dokazana povezava z rakom kože

Epidemiološke raziskave so pokazale jasno povezavo med uporabo solarija in povečanim tveganjem za kožnega raka. Najbolj pomembni izsledki: - redna uporaba solarija poveča tveganje za melanom, - tveganje je še višje pri začetku uporabe v mladosti, - že nekaj obiskov letno lahko poveča kumulativno škodo. Zaradi tega je Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) solarije uvrstila v skupino rakotvornih dejavnikov. Koža se ne "navadi" na UV-sevanje Pogost mit je, da redna uporaba solarija pripravi kožo na sonce in zmanjša tveganje za opekline. V resnici : - solarij ne zagotavlja zaščite pred naravnim soncem, - poškodbe DNK se kopičijo, - koža ne razvije pomembne dodatne zaščite. Tako imenovana "predporjavitev" ne prepreči sončnih opeklin.

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Hitrejše staranje kože

Eden najbolj vidnih učinkov solarija je prezgodnje staranje kože. Pojavijo se: - globlje gube, - izguba elastičnosti, - pigmentne spremembe, - tanjša in bolj suha koža, - neenakomeren ten. Dermatologi pogosto poudarjajo, da je UVA-sevanje eden glavnih zunanjih dejavnikov staranja kože.

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Posebna tveganja za mlajše uporabnike

Mlajša koža je bolj občutljiva na UV-poškodbe. Zato je začetek uporabe solarija v najstniških letih povezan z bistveno večjim dolgoročnim tveganjem. Ko se izpostavljenost začne zgodaj: - se poveča kumulativna UV-škoda, - večja je verjetnost mutacij v celicah, - tveganje za melanom se znatno poveča.

Zakaj solarij še vedno deluje "varno"

Solariji pogosto ustvarjajo občutek nadzora: - enakomerno sevanje, - krajši čas izpostavljenosti, - "predvidljiva" porjavelost. A ta občutek varnosti je zavajajoč. Koža ne loči med umetnim in naravnim UV-sevanjem – poškodbe so enake.

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Vitamin D ni razlog za solarij

Pogosto slišimo trditev, da solarij pomaga pri tvorbi vitamina D. V praksi: - solarij ni priporočljiv vir vitamina D, - obstajajo varnejši načini (prehrana, dodatki), - tveganje UV-poškodb bistveno presega morebitne koristi.

Kaj pa "moderni, nizkodozni" solariji?

Tudi novejše naprave, ki obljubljajo nižje odmerke UV-žarkov, ne odpravljajo osnovnega problema: vsaka umetna UV-izpostavljenost pomeni kumulativno škodo. Manjša doza ne pomeni varne uporabe, ampak le počasnejše kopičenje poškodb.

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