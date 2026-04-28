Zakaj jemo, ko nismo lačni?

Prehranjevanje je tesno povezano z možgani. Sistem nagrajevanja vpliva na to, kako močno si želimo določene hrane, še posebej v stresnih situacijah. Stresni hormon kortizol je povezan z večjo željo po kalorični hrani, predvsem sladkem in mastnem. Hkrati pomanjkanje spanja vpliva na hormone, ki uravnavajo lakoto, in lahko poveča apetit za do 20–30 %.

Zato spremembe prehranjevalnih navad niso samo stvar discipline, ampak razumevanja lastnih vzorcev, okolja in psiholoških dejavnikov. Velik del zgodbe o telesni teži se odvija v glavi.

Konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo v 15. junija v ljubljanski Cukrarni, bo s strokovnjaki slovenskega zdravstva na panelu Glava ima glavno besedo: stres, čustva in teža razložila, kaj vse vpliva na debelost in katere vplive zanemarjamo pri zniževanju telesne teže.

