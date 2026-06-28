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Komarji
Zdravje

Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi

N.R.A.
28. 06. 2026 03.49
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Najnovejše raziskave razbijajo mite o krvnih skupinah in izpostavljajo vpliv vonjav ter mikrobiote kože na izbiro tarč teh nadležnih žuželk.

Ste se kdaj vprašali, zakaj so nekateri ljudje pravi magneti za komarje, medtem ko drugi odidejo brez enega samega pika? Znanstveniki zdaj razkrivajo, da ne gre za srečo, temveč za kemijo. Komarji sledijo sledem ogljikovega dioksida (CO2), ki ga izdihujemo, in vonjavam naše kože. Švedski znanstvenik Rickard Ignell poudarja, da je CO2 prvi signal, ki ga komarji zaznajo na razdalji več deset metrov. Ko se približajo na približno 10 metrov, začnejo kombinirati ta signal z našim specifičnim telesnim vonjem, kar jih neposredno usmeri h tarči. Končni izbor pa je pogosto odvisen od vlažnosti in toplote kože.

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Ali krvna skupina in barva oči zares vplivata na pike komarjev?

Čeprav ljudje pogosto mislimo, da so krive določene krvne skupine ali barva las, znanstveniki trdijo drugače. Povezava med krvno skupino in privlačnostjo komarjev je mit, saj raziskave niso potrdile nikakršne jasne prednosti katerekoli skupine. "Prav tako ni povezano z barvo kože, oči ali las," dodaja Simard. Resnični krivec se skriva v molekulah, ki jih proizvaja naša mikrobiota – mešanica bakterij na naši koži. Ta mešanica je unikatna za vsakega posameznika in je lahko za komarje izjemno privlačna ali pa jih celo odvrača.

Komarji
KomarjiFOTO: AdobeStock

Pomemben podatek: Študije so pokazale, da so ljudje, ki uživajo pivo, za komarje kar 1,35-krat bolj privlačni kot tisti, ki ga ne pijejo.

Pivo in naravna kožna olja: Zakaj postanemo lahka tarča

Ena najzanimivejših ugotovitev nedavnih raziskav je vpliv piva na vašo priljubljenost pri komarjih. Študije kažejo, da se tistim, ki so v zadnjih 24 urah pili pivo, verjetnost ugriza močno poveča. Razlog je v tem, da alkohol povzroči spremembe v vonju kože in dihanju. Raziskovalci so ugotovili tudi, da komarji močneje reagirajo na ljudi, ki proizvajajo določene maščobe na koži. Zanimivo je, da so med posebej ogroženimi nosečnice v drugem trimesečju, saj proizvajajo več snovi, ki so tem žuželkam v laboratorijskih testih neustavljivo dišale.

Komarji
KomarjiFOTO: AdobeStock

Kako se varno zaščititi v dobi vse večjega števila komarjev

Zaradi toplejšega podnebja se srečujemo z vedno več vrstami komarjev, ki k nam prinašajo bolezni. Tigrasti komar, ki prenaša tropske viruse, ni več omejen le na tople kraje. Da bi se izognili pikom, znanstveniki svetujejo preproste, a učinkovite ukrepe. Nosite ohlapna svetla oblačila in uporabljajte kakovostne odganjalce. Ker naša prehrana vpliva na vonj, ki ga oddajamo, Simard svetuje tudi bolj lahke obroke in izogibanje prevelikim količinam alkohola. "Poskusite jesti lahko in bodite zmerni pri pitju alkohola," je jasen njegov napotek za varno poletje brez nadležnega srbenja.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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