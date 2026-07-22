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Magnezijev glicinat
Zdravje

Zakaj magnezijev glicinat včasih ne izboljša vašega spanca

N.R.A.
22. 07. 2026 16.30
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Magnezijev glicinat velja za priljubljen dodatek za boljši spanec, vendar na njegovo delovanje vplivajo prehrana, genetika in osnovni vzroki vaših težav.

V zadnjih letih je magnezijev glicinat postal eden najbolj iskanih dodatkov za tiste, ki si želijo naravnega načina za sprostitev in mirnejše noči. Mnogi uporabniki poročajo o hitrem nastopu zaspanosti, vendar obstaja tudi precejšen delež ljudi, ki ne opazijo nobene bistvene spremembe. Razlog za to se pogosto skriva v načinu uživanja ali pa v dejstvu, da vzrok za njihove težave ni povezan s pomanjkanjem magnezija. Preden obupate nad tem dodatkom, je pomembno razumeti, kako deluje in kakšne dejavnike je treba upoštevati za njegovo maksimalno izkoristljivost v organizmu.

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Napake pri prehranjevanju, ki zavirajo delovanje dodatkov

Magnezijev glicinat sicer velja za obliko, ki se v telesu dobro izkoristi, a določena hrana lahko to prepreči. Če magnezij jemljete ob obroku, ki je zelo bogat z vlakninami ali s stročnicami, se lahko mineral veže na snovi v tej hrani, namesto da bi prešel v vašo kri. Posebej pozorni morajo biti tudi ljudje, ki jemljejo zdravila proti zgagi oziroma refluksu, saj ti pripravki spremenijo kislost v prebavilih in otežijo absorpcijo ključnih hranil. Najbolje je, da magnezij vzamete ločeno od največjih obrokov, saj bo tako vaša prebava imela prosto pot za njegovo predelavo.

Magnezijev glicinat
Magnezijev glicinatFOTO: AdobeStock

"Večina kapsul magnezijevega glicinata ne vsebuje dovolj glicina, da bi ta aminokislina samostojno delovala na možgane," navajajo raziskovalci.

Zakaj magnezij morda sploh ni rešitev za vašo nespečnost

Pomembno se je zavedati, da magnezij ni čudežno zdravilo, ki bi popravilo prav vsako težavo. Če vaša nespečnost izvira iz apneje (motnje dihanja med spanjem), kronične bolečine ali globoke anksioznosti, magnezij verjetno ne bo prinesel želenega preobrata. Prav tako magnezij ne more nadomestiti reda pri spanju – če so vaše noči kaotične zaradi nepravilnega urnika, noben dodatek ne bo pomagal telesu vzpostaviti ritma. V primeru, da so vaše težave kronične in vas izčrpavajo, je nujno, da se pogovorite s svojim osebnim zdravnikom, ki bo raziskal globlje vzroke vaše nespečnosti.

Vir: Kreni zdravo

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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