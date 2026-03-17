Prebava
Zdravje

Zakaj nas nekatera zdrava živila napihnejo

N.R.A.
17. 03. 2026 03.31
Tudi zdrava živila lahko povzročijo napihnjenost, saj vplivajo na prebavo, fermentacijo in črevesne bakterije.

Zakaj zdrava hrana včasih povzroči napihnjenost

Kot piše verywellhealth, je napihnjenost pogost prebavni simptom, ki se pojavi, ko se v črevesju nabere preveč plinov ali ko se prebavila odzovejo na določene vrste ogljikovih hidratov. Zdrava živila so pogosto bogata z vlakninami, naravnimi sladkorji ali fermentabilnimi spojinami, ki lahko pri občutljivih posameznikih povzročijo neprijetne občutke.

Vlaknine: koristne, a lahko obremenjujoče

Vlaknine so ključne za zdravo prebavo, vendar lahko prehiter vnos povzroči napihnjenost. Webmd poroča, da se vlaknine v debelem črevesu fermentirajo, kar vodi do nastanka plinov. Health navaja, da telo potrebuje čas, da se prilagodi večji količini vlaknin. Če jih povečamo nenadoma, se lahko pojavijo krči, napihnjenost in občutek teže v trebuhu.

NapihnjenostFOTO: AdobeStock

Katera živila so najpogostejša

My.clevelandclinic poudarja, da stročnice, oves, brokoli in brstični ohrovt vsebujejo topne vlaknine, ki se fermentirajo hitreje in zato pogosteje povzročajo napihnjenost.

Naravni sladkorji, ki obremenijo prebavo

Fruktoza je naravni sladkor, ki ga najdemo v sadju in medu. Harvard health pojasnjuje, da lahko presežki fruktoze povzročijo napihnjenost, saj se pri nekaterih ljudeh slabše absorbira v tankem črevesu.

NapihnjenostFOTO: AdobeStock

Sadje, ki najpogosteje povzroča težave

Jabolka, hruške in mango vsebujejo več fruktoze. NIH navaja, da se neabsorbirana fruktoza premakne v debelo črevo, kjer jo bakterije fermentirajo in ustvarijo pline.

Laktoza

Laktoza je naravni sladkor v mleku. Sciencealert poroča, da ljudje z zmanjšano aktivnostjo encima laktaze težje prebavijo laktozo, kar povzroči napihnjenost, vetrove in drisko.

Kdo je najbolj občutljiv

Healthy navaja, da je intoleranca na laktozo pogostejša pri odraslih, saj se aktivnost laktaze s starostjo zmanjšuje.

PrebavaFOTO: AdobeStock

Kaj so živila FODMAP

FODMAP so fermentabilni ogljikovi hidrati, ki se slabo absorbirajo in hitro fermentirajo. Kot navaja mayoclinic, lahko povzročijo napihnjenost, vetrove in bolečine v trebuhu, zlasti pri ljudeh s sindromom razdražljivega črevesja.

Kaj je dieta fodmap?
Preberi še
Kaj je dieta fodmap?

Najpogostejša živila FODMAP

- čebula

- česen

- stročnice

- pšenica

- določene vrste sadja

Johnhopkinsmedicine poroča, da zmanjšanje živil FODMAP pogosto zmanjša prebavne težave.

PrebavaFOTO: AdobeStock

Kako zmanjšati napihnjenost kljub uživanju zdrave hrane

Verywellhealth poudarja, da je treba vlaknine povečevati postopoma, da se črevesje prilagodi. Počasno in temeljito žvečenje zmanjša količino zaužitega zraka in olajša prebavo. Health poroča, da lahko posamezniki vodijo dnevnik prehrane, da ugotovijo, katera zdrava živila jim povzročajo napihnjenost. My.clevelandclinic poudarja, da lahko probiotiki in raznolika prehrana izboljšajo ravnovesje črevesnih bakterij, kar zmanjša napihnjenost.

Zakaj vas po jedi napihuje? 8 najpogostejših vzrokov
Preberi še
Zakaj vas po jedi napihuje? 8 najpogostejših vzrokov

Napihnjenost po uživanju zdravih živil je pogosta in običajno povezana s fermentacijo, naravnimi sladkorji ali občutljivostjo na določene ogljikove hidrate. S postopnim uvajanjem vlaknin, pozornim opazovanjem odzivov telesa in uravnoteženo prehrano lahko večina ljudi bistveno zmanjša prebavne težave in ohrani koristi zdrave prehrane.

Viri: verywellhealth, webmd, health, johnhopkinsmedicine, healthy, my.clevelandclinic, mayoclinic, harvard health, NIH, science alert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
napihnjenost zdrava hrana vlaknine prebava FODMAP
Zdravje

Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze

Prehrana

Kakovosten prigrizek, ki lahko dopolni uravnoteženo prehrano

