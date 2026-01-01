Zakaj nikoli ne bi smeli pustiti posode čez noč?

Mikrobiologi opozarjajo, da se v koritu, kjer posoda stoji v topli vodi, bakterije množijo izjemno hitro. Jason Tetro je za Reader's Digest povedal, da je kuhinjsko korito 'raj za mikrobe', saj se tam združujejo fekalne bakterije, povzročitelji zastrupitev s hrano in celo bakterije s kože. Raziskava Cardiff Metropolitan University , ki je analizirala kuhinjske površine v 46 britanskih domovih, je pokazala, da je korito najbolj kontaminiran del kuhinje, bolj kot delovne površine, kuhinjske deske ali celo smeti.

Eden od razlogov je priprava surove hrane. Mnogi ljudje še vedno perejo surovo perutnino, kar je nevarna praksa, saj kapljice okužene vode raznesejo bakterije po celotni kuhinji.

E. coli lahko povzroči hudo drisko, bruhanje in vročino, nekatere vrste pa so povezane tudi z naraščanjem raka debelega črevesa pri mlajših od 50 let. UK Health Security Agency opozarja, da Shiga toksin-proizvajajoča E. coli povzroča hude prebavne težave, ki lahko zahtevajo bolnišnično zdravljenje.

Strokovnjaki poudarjajo, da je topla, stoječa voda idealno okolje za razmnoževanje mikrobov. Dr. Brian Labus z Univerze v Nevadi pojasnjuje, da bakterije "občutijo" toploto in vlago ter se začnejo hitro deliti. Če posodo pustimo naloženo ob koritu, se bakterije sicer ne množijo tako hitro, vendar lahko preživijo in se kasneje razširijo. Ostanki hrane privabljajo žuželke, ki bakterije prenašajo po kuhinji.

Strokovnjaki priporočajo pomivalni stroj , saj visoke temperature učinkovito uničijo bakterije. Food Standards Agency opozarja, da pranje surovega mesa raznaša bakterije po kuhinji in povečuje tveganje za zastrupitev s hrano . Gobice so eden največjih zbiralnikov bakterij . Strokovnjaki svetujejo, da jih redno čistite v pomivalnem stroju ali mikrovalovni pečici, kjer toplota uniči mikrobe.

Daily Mail poroča, da se je v zadnjem letu povečalo število izbruhov okužb, med drugim tudi val E. coli, povezan s kontaminiranimi sendviči iz supermarketov. Okuženi listnati izdelki so bili verjetno izpostavljeni vodi, onesnaženi z živalskimi iztrebki. Vsako leto v Angliji in Walesu kar 70.000 ljudi poišče zdravniško pomoč zaradi zastrupitve s hrano, dejansko število pa je lahko tudi 2,4 milijona primerov. Najpogostejši povzročitelj je Campylobacter, ki povzroča drisko, slabost in bruhanje, pri ranljivih skupinah pa lahko vodi v hude zaplete.

Namakanje posode čez noč se morda zdi priročno, a v resnici ustvarja idealne pogoje za razmnoževanje nevarnih bakterij. Kuhinjsko korito je eno najbolj kontaminiranih mest v domu, zato je pravilno ravnanje s posodo in surovo hrano ključnega pomena za preprečevanje okužb. Z nekaj preprostimi navadami, od uporabe pomivalnega stroja do rednega čiščenja gobic, lahko močno zmanjšamo tveganje za zastrupitev s hrano.